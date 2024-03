Staršího kmeta v sestavě vrchlabského Stadionu nenajdete. Obránce Ján Bendík (38) si pod Krkonošemi plní roli zkušeného mentora a v roli asistenta kapitána povede svůj tým do osmifinále play off proti Příbrami.

Loni Ústí nad Labem, letos Příbram. Zaskočí Stadion opět po roce favorita?

Jaké vidí šance mužstva, které jde do série v roli papírového outsidera? O tom promluvil v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Na úvod se vrátím o několik let zpět. První zápas jste za Vrchlabí odehrál v sezoně 2007/2008. Jak na své vrchlabské začátky vzpomínáte?

Vzpomínám na to velice rád, i když je to už dost dávno. Řekl bych, že v té době to byl takový hokejový boom, město hokejem hodně žilo a nás to tady nesmírně bavilo. Když se potkám s kluky, co tady tehdy hráli, každý řekne, že to byly nejlepší hokejové roky a společně na to zavzpomínáme.

Jste rád, že jste po zahraničních štacích pod Krkonošemi zakotvil?

Určitě ano. Jsem tady už skoro sedmnáct let a cítím se tu být doma. Pro mě bylo logické, že se ze zahraničí vrátím do Vrchlabí. I když musím říct, čím jsem starší, tak po návštěvách rodičů se mi hůř odchází ze Slovenska.

Ján Bendík ve Vrchlabí po návratu ze zahraničí 2018/2019 47 utkání 20 bodů (5+15)

2019/2020 37 utkání 16 bodů (1+15)

2022/2023 46 utkání 15 bodů (2+13)

2023/2024 37 utkání 10 bodů (3+7) Kariéra Jána Bendíka - HK Poprad, Dukla Senica, Lietajúce kone Prešov, Vrchlabí, Benátky nad Jizerou, Dukla Trenčín, Hradec Králové, Bracknell Bees (ENG), Landshut (GER), Bracknell Bees, Vrchlabí.

Z osmi sezon jste s klubem pošesté postoupil do play off. Jak se na něj těšíte a v čem je pro vás jiné než dlouhodobá část?

Jak všichni víme, play off je jiná soutěž. V základní části, když se nepovede zápas, tak hned za tři dny hrajete další. Poučíte se z chyb a snažíte se hrát líp. V play off už není prostor na chyby, snažíte se je omezit na minimum a hrát co nejlíp. To mě na tom baví, když už o něco jde.

Soupeřem vám bude Příbram. Co vám o Středočeších řekly dosavadní vzájemné duely? Přece jen z osmi zápasů jste vyhráli jediný.

Musím říct, že Příbram měla dobré výsledky po celou sezonu a i když jsme s nimi nevyhrávali, vždycky jsme odehráli dobrý zápas. Teď v play off se může stát cokoliv. Připravujeme se na ně a po loňském play off, kdy jsme vyřadili dobrý tým z Ústí nad Labem, všichni víme, že když každý odevzdá sto procent, pak můžeme být úspěšní i letos.

O vítězi série by mohly rozhodovat obrany. V jaké kondici je podle vás v této fázi sezony ta vrchlabská?

Nám se na play off vrací z Chance ligy Sýkora s Kaštánkem, takže budeme v nejlepší možné obraně, jakou můžeme v sezoně složit. Sám si ale myslím, že v play off bude rozhodovat nerovnovážný stav na lede, čímž myslím přesilové hry. Když se nám povede hrát disciplinovaně a nehrát moc oslabení, pak to bude první krok k úspěchu. Příbram má totiž zkušené hráče, kteří to na přesilovce umí.

Začínáte na ledě soupeře. Máte ale nějaký vzkaz pro věrné vrchlabské publikum?

Hlavně, ať se sejdou v co největším počtu a ať si to společně užijeme. Rozhodně budeme potřebovat jejích podporu. Já osobně věřím, že Příbram můžeme porazit a vyřadit.

Sám jste obránce. Řekněte mi na závěr, na kterého z příbramských útočníků si budete muset dávat největší pozor?

Jak už jsem říkal, mají tam zkušené i šikovné borce, takže nebudu konkrétní. Musíme hrát svoji hru, koukat na sebe a donutit právě je, aby si dávali oni pozor na naše šikovné kluky, kteří umí taky dávat góly.

Vrchlabští hokejisté jsou na osmifinále play off proti Příbrami připraveni.Zdroj: Anton Martinec