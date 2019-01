Hradec Králové - Prvoligoví hokejisté HC VCES Hradec Králové vstoupili do druhé fáze přípravy. Vyjeli na led malé haly ČEZ Stadionu.

Hradec Králové/ Do druhé fáze přípravy na novou prvoligovou sezonu vstoupili hokejisté HC VCES Hradec Králové. Po drilu na souši oblékli výstroje, nazuli brusle a vyjeli na led malé haly ČEZ Stadionu.

„Hlavně jsme se seznamovali, respektive já s hráči. Objem přípravy jsme si splnili, konec už byl zaměřený hlavně na rychlost. To nám ukázalo píli kluků. Přistoupili k tomu velmi dobře. Hodně překvapený jsem byl přístupem starších hráčů, kteří trénovali velice dobře. Nyní doufáme, že se to projeví i na ledě,“ zhodnotil úvodní účinkování týmu mezi mantinely hradecký asistent trenéra Jiří Slabý.

„Poprvé na ledě jsme byli už v neděli. Teď máme více hráčů – kolem čtyřiatřiceti. Momentálně nás čeká pohled na ty nové. Snažíme se, abychom vytvořili konkurenceschopnou třetí formaci, případně i čtvrtou. Nezbývá, než vybírat hráče, kteří budou schopni vytvořit čtyři kompletní lajny. To je takový náš největší úkol,“ uvědomuje si Slabý.

Společně s hlavním koučem Jiřím Mičkou nyní pracují s velkým množstvím hráčů. Proto se dá očekávat zúžení kádru. „Myslím si, že po prvním týdnu již zřejmě někteří hráči opustí kádr. Ještě by se k nám měli připojit dva Slováci, kteří zatím nepřijeli. S tím budeme pracovat. Již ve čtvrtek nás čeká první přípravný zápas v Chrudimi, který hodně napoví. Zároveň ukáže schopnosti a možnosti zejména u nových a mladých hráčů, jak jsou schopni adaptovat se na dospělý hokej,“ pokračuje asistent trenéra HC VCES.

Čtvrtečním duelem s Chrudimí zahájí hradecký tým i zápasovou přípravu. V jejím rámci se představí také v základní skupině Tipsport Hockey Cupu. „My i hráči se na pohár těšíme. Všichni se budeme chtít ukázat v nejlepším světle. Je jasné, že nás čekají těžcí soupeři, kteří by na druhou stranu mohli prověřit, jaké budou naše vyhlídky do nové sezony,“ říká Slabý. Mimo to se Hradec v rámci klasických přátelských duelů střetne i s prvoligovými celky. „Jsou tam mužstva, která budou také hodně zkoušet, takže jsme spokojeni.“

Co se týče dodatečného posílení kádru, nechává Slabý toto téma otevřené. „Je to otázka spíš na vedení. Ale myslím si, že se ještě někdo objeví, například když vypadne z extraligy. Teď tu máme i hráče z Francie (Tarik Chipaux), který po dvou trénincích nevypadá vůbec špatně. Výběr hráčů jsme jinak nechali na manažerovi,“ uzavřel asistent trenéra hokejistů HC VCES.

Jisté však je, že s týmem se již nepřipravuje obránce Jiří Matějíček z Vrchlabí. „Generální manažer je momentálně ve Švédsku. Ten o tom ví víc, každopádně Jirka s námi na ledě není,“ uvedl hlavní hradecký kouč Jiří Mička.

Momentálně je naopak v klubu testována pětice nových hráčů: Richard Kazda, Jaromír Florian, Jan Velich, Ivan Kravchenko (Rusko) a Tarik Chipaux (Francie).

Přípravné zápasy HC VCES Hradec Králové

30. 7. Chrudim 18.00

4. 8. Plzeň (THC) 17.30

6. 8. Č. Budějovice (THC) 18.00

11. 8. Chomutov (THC) 17.30

13. 8. Vrchlabí 18.00

18. 8. Sparta Praha (THC) 18.00

20. 8. Benátky n. J. 18.00

25. 8. Olomouc 18.00

28. 8. Vrchlabí 18.00

1. 9. Benátky n. J. 17.30

3. 9. Chrudim 18.00

Pozn.: S tučně vytištěnými týmy se Hradec utká doma. THC = letní pohár Tipsport Hockey Cup.

ČEKÁ NÁS NÁROČNÝ PROGRAM, VÍ PAZDERA



Hradec Králové - Prvoligoví hokejisté HC VCES Hradec Králové vstoupili do druhé části letní přípravy. Také obránce ALEŠ PAZDERA polyká s týmem první tréninkové dávky na ledě.



Máte za sebou suchou část přípravy. Jaká byla?

Bylo to úplně něco jiného. Měli jsme kondičního trenéra, který do přípravy vložil nové prvky, jako je cvičení na balonech. Zkrátka to bylo trošku pestřejší.



Konečně jste vyjeli na led. Co očekáváte nyní?

Čeká nás hodně náročný program. Dvakrát denně budeme na ledě. Ve čtvrtek už hrajeme první zápas. Uvidíme, jak se na něj připravíme. Máme nové výstroje a brusle, musíme si na to zvyknout.



Předpokládám, že trénink na ledě kvitujete více než dril na suchu…

Každý se samozřejmě těší na led, ale počítá se s tím, že to bude to samé, akorát to bude už na ledě. Blíží se však doba, kdy se bude i hrát, takže to bude lepší.



Čeká vás také hokejový pohár. Co říkáte na vaši skupinu?

Bude to hodně náročné a zajímavé pro fanoušky. Pro nás zároveň velká zkušenost.



Bude po roce znovu největším lákadlem pražská Sparta?

Určitě Sparta. Ale jsou tam i Budějovice a Plzeň. Budou to vynikající zápasy.



Co říkáte na zbývající soupeře?

Ani jsem to moc nestudoval. Vím jen o Tipsport Cupu. Zbytek je první liga, tím si projít musíme.

PAVEL ILLICH