V rámci 45. kola se horalé představí v hale pražské Slavie, kde se bude hrát typický duel o šest bodů.

Oba soupeři se pohybují na hraně postupových příček pro play off. Slavii patří sedmá pozice, Vrchlabí je deváté.

Dvě trefy Urbana nestačily. S lídrem tabulky to horalé mají třikrát za nula

Ostatně pohled na aktuální tabulku dává tušit, o co se v Edenu bude hrát. Vždyť mezi šestým Prostějovem a dvanáctým Kolínem je rozdíl pouhých dvou (!) bodů a po každém utkání se pořadí zákonitě musí měnit.

„Tabulka je nesmírně vyrovnaná, každé utkání je důležité a každý získaný bod může v konečném důsledku rozhodnout. Budou rozhodovat detaily, jednotlivá utkání se nebudou hrát na krásu, ale bude to o zodpovědné a poctivé práci. Vypadá to na boj o umístění v tabulce, až do posledního kola,“ řekl v pátek odhodlaně Krkonošskému deníku trenér Stadionu Tomáš Jirků.

Bitva v Edenu s ohledem na původní kolizi s fotbalovým duelem sešívaných s Karvinou bude zahájena netradičně ve 12.30 a podpořit svůj tým se chystá i jádro nejvěrnějších fanoušků Stadionu.

S naprostou pravidelností bývají extrémně vyrovnaná také vzájemná utkání obou rivalů. Z posledních osmi partií jich šest skončilo rozdílem jediné branky, dvakrát se dokonce prodlužovalo.

Dá se tedy očekávat, že podobně na hraně bude i sobotní bitva. Horalé by v ní jistě rádi využili rozpoložení v týmu Pražanů. Slavia totiž posledních šest utkání prohrála, když poslední dvě po prodloužení respektive po samostatných nájezdech.

„Nás teď čeká další velmi důležité utkání a musíme k tomu přistoupit, jako by to bylo play off. Jsme na Slavii připravení a věřím, že si tam jedeme pro body,“ dodal před utkáním Jirků.

Vítězná prodloužení pro Východočechy. Rodos spasil bek Franc, Hronov zase Kozák

Vrchlabí v novém roce porazilo 3:1 Benátky, všech zbylých šest zápasů skončilo nejtěsnějším rozdílem!

Aktuální tabulka Chance ligy



1. Litoměřice 40 29 3 1 7 156:96 94

2. Třebíč 39 23 6 2 8 120:76 83

3. Vsetín 38 25 0 3 10 140:88 78

4. Jihlava 39 23 2 2 12 142:108 75

5. Sokolov 37 18 4 2 13 119:94 64

6. Prostějov 37 18 2 3 14 125:105 61



7. Slavia Praha 40 17 4 2 17 130:120 61

8. Fr.-Místek 39 17 2 6 14 124:120 61

9. Vrchlabí 38 14 8 2 14 110:104 60

10. Šumperk 39 14 5 7 13 133:120 59



11. Poruba 39 14 5 7 13 123:113 59

12. Kolín 40 17 3 2 18 113:120 59

13. Přerov 37 15 4 4 14 106:84 57

14. Ústí n. L. 39 13 5 6 15 108:125 55

15. Benátky n. J. 39 14 0 2 23 93:112 44

16. Havířov 40 7 3 5 25 91:135 32

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0

Nejbližší program – sobota 12.30: Slavia Praha – Vrchlabí. 16.00: Ústí nad Labem – Jihlava. 17.00: Prostějov – Vsetín, Sokolov – Poruba Frýdek-Místek – Šumperk, Benátky nad Jizerou – Kolín. 17.30: Třebíč – Přerov (vše 45. kolo). Neděle 15.30: Slavia Praha – Přerov (dohrávka 27. kola). 16.00: Prostějov – Ústí nad Labem (dohrávka 37. kola). Pondělí 18.00: Vrchlabí – Jihlava (dohrávka 39. kola).