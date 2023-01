„Myslím si, že to pro ně bude takový impuls, že přišel nový trenér. Za jeden den nejde nic změnit, ale určitě nás čeká bruslivé a bojovné utkání, ve kterém budou rozhodovat osobní souboje,“ říká hradecký útočník Jan Eberle, který byl nedávno na východ Čech právě z města automobilů vyměněn za Kellyho Klímu. Poprvé v extralize by tak mělo dojít na střetnutí dvojčat Klímových, v Hradci působí Kevin.

V obou vzájemných letošních duelech se radovalo vždy hostující mužstvo, a to shodně po výsledku 0:2. „Do Boleslavi se určitě těším. Je to tým, za který jsem poslední rok a půl nastupoval. Mám na angažmá dobré vzpomínky a budu se tam chtít ukázat v co nejlepším světle,“ doplňuje Eberle. Hned v neděli potom do Hradce přijede velice atraktivní soupeř. Lvi od 16 hodin přivítají pražskou Spartu, která hraje v posledních týdnech ve velké formě.