Mountfield do čtvrtého utkání čtvrtfinálové série vstoupil velmi dobře. Po necelých pěti minutách otevřel skóre produktivní bek Blain, jenž bekhendem překonal Krošelje. Hosté střelecky dominovali, ale byli to Bruslaři, kteří dokázali z minima vytěžit maximum. Na Kivihaovu branku sice v úvodní periodě vyslali pouhé čtyři pokusy, i tak po dvaceti minutách vedli. Nejprve se na konci 8. minuty prosadil Eberle. Obrat dokonal Pýcha, jenž od modré prostřelil finského gólmana ve službách Hradce.

Východočeši se tak dostali do nezáviděníhodné situace. V sérii se totiž už několikrát přesvědčili, že dobývat boleslavskou obranu je velmi složité. A platilo to i tentokrát, byli to domácí, kteří odskočili do dvoubrankového vedení. Ve 38. minutě Kalina nedokázal zachytit rukou padající puk před hradeckou brankou, ke kterému se dostal Kelemen a potvrdil, že se mu v play off střelecky daří. Slovenský reprezentant skóroval již pošesté.

Mountfield ale rychle odpověděl. Při hře čtyři na čtyři prostřelil Krošelje útočník Lev, hrající jubilejní 600. extraligové utkání v řadě. Hradec byl zpátky ve hře.

Východočeši se téměř tři minuty před koncem odhodlali k power play a stejně jako o den dříve dokázali vyrovnat. Za zády Krošelje skončila tečovaná střela McCormacka (3:3). Domácí reklamovali nedovolené postavení Smoleňáka v brankovišti, vzali si trenérskou výzvu, ale ani s tou neuspěli. Duel se tak opět prodlužoval, tentokrát na nájezdy nedošlo. Po třech minutách rozhodl o druhé domácí boleslavské výhře Eberle.

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Eberle (J. Stránský, Pláněk), 18. Pýcha (D. Šťastný, Ševc), 38. Kelemen (Pýcha), 63. Eberle (J. Stránský) - 5. Blain (Lalancette, Ščerbak ), 39. Lev (Oksanen, Blain), 59. Smoleňák (McCormack, Lalancette). Rozhodčí: Pražák, M. Sýkora - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Diváci: 4033. Stav série: 3:1. Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, Eberle. Trenér: Rulík. Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Koukal, Cingel - Miškář. Trenér: T. Martinec.