Přišel trhat. Je konec všem spekulacím a po konci sezony se udála veliká a překvapivá trenérská rošáda. Po vcelku úspěšném ročníku skončil na lavičce HC Dynama Pardubice Radim Rulík a nahradil ho Václav Varaďa. Buldok, jak se také tomuto úspěšnému trenérovi říká, přišel do Dynama vítězit a v uvozovkách trhat. Po roce navíc opráší spolupráci se svými kolegy z Třince, Markem Zadinou a Alešem Krátoškou. Václav Varaďa podepsal pětiletý kontrakt do roku 2028.

Václav Varaďa se stává novým trenérem HC Dynama Pardubice. | Foto: Ladislav Adámek

Veliký den v Pardubicích. Tak se zapíše 4. květen roku 2023. Do Dynama totiž přišel Václav Varaďa. Jako hráč dvakrát získal titul mistra světa, odehrál více než 500 zápasů ve slavné NHL a v roce 2011 pomohl Třinci získat první extraligový titul. U jednoho však nezůstal a českou nejvyšší hokejovou soutěž ovládl hned třikrát. Nyní se jeho cesty však spojily s východočeským klubem, kde bude chtít navázat na dosavadní úspěšnou a především vítěznou kariéru.

„Václav Varaďa je úspěšný v budování vítězného týmu i vítězné mentality. Jeho úkol je tedy jasný. S Dynamem podepsal pětiletou smlouvu. Naše koncepce byla a je jasná. Budujeme úspěšnou kostru týmu, kterou nyní povede právě Venca. Stejně důležitým aspektem nově navázané spolupráce bude i zapracování mladých odchovanců do A týmu. I oni si musí vštípit pod kůži identitu, kterou všichni společnými silami budujeme,“ komentoval příchod Václava Varadi sportovní ředitel klubu Dušan Salfický.

To, že Buldok je vítězným tipem potvrzují i jeho první slova po příchodu do Pardubic.

„Jsem zvyklý jít si se svými hráči za vítězstvím v každém utkání a Dynamo Pardubice vnímám jako špičkový a ambiciózní tým. Je to tým, který ještě může jít nahoru, tomu věřím a já bych mu k tomu strašně rád pomohl,“ řekl Václav Varaďa po příchodu.

Zkušený, byť poměrně mladý kouč se těší i na pardubické fanoušky, které považuje, jako mnoho jiných, za nejlepší v republice.

„Dynamo má skvělé fanoušky, kteří chodí v hojném počtu, bouřlivě fandí. Být fanouškem Pardubic je kult. Já v Pardubicích vždycky strašně rád hrál a trénoval, byla tu vždycky výborná atmosféra.“

Václav VaraďaZdroj: HC Dynamo Pardubice

Začínám tvrdě makat

Hlavní tým Dynama nově povede jako hlavní trenér Václav Varaďa se svými starými známými asistenty Markem Zadinou a Alešem Krátoškou. Právě s nimi vytvořil v Třincii dynastii, která nezná konce, což se potvrdilo i v letošním roce. Právě na Dracích ztroskota cesta Radima Rulíka, který po vzájemné dohodě odchází z Pardubic.

„Já jsem velmi rád, že můžu znovu s oběma spolupracovat. Vnímám nás jako tým, který jde od prvního dne za cílem, který jsme si vytyčili. Víme, co od sebe navzájem očekávat a věřím, že tu společnou práci a vášeň dokážeme přenést na hráče, vedení a fanoušky,“ těší se Varaďa na obnovenou spolupráci.

Nový trenér neproseděl rok na sedačce a intenzivně se zdokonaloval.

Sedmačtyřicetiletý trenér v minulé sezoně nepůsobil v žádném klubu, uplynulý rok strávil sebevzděláváním.

„Ten rok mi strašně moc dal. Měl jsem možnost navštěvovat trenérské semináře, sledovat hráče a všechny zahraniční soutěže. Jezdil jsem na stáže, byl jsem ve Finsku, dvakrát v Americe, kde jsem měl díky kariéře v NHL přístup absolutně ke všemu, strašně moc mi to dalo. V sezóně na tohle čas vůbec není, využil jsem tu pauzu dokonale. Samozřejmě jsem měl i víc času na rodinu a zažil spoustu radosti, odpočinul jsem si, získal jsem nadhled a neskutečně si ten rok užil. Tohle všechno chci teď dát Pardubicím, věřím, že to společně zvládneme, aby na nás fanoušci mohli být pyšní,“ přeje si renomovaný kouč.

Hráči Dynama mají nyní do 28. května volno. Václav Varaďa už se ale začne připravovat na začátek přípravy na novou sezonu.

„Já budu chystat plán a v prvních týdnech budu chtít hráče a realizační tým dokonale poznat. S každým hráčem se chci osobně potkat, nastavit si pravidla naší spolupráce a vytvořit si lepší obrázek, jak se kluci vnímají, jak jsou nastavení, jak jsou na tom charakterově a co vše chtějí dokázat. Čtyři hráči nám ještě bojují o účast na MS, jejich sezona se může protáhnout. Hráči si můžou ještě pár týdnů odpočinout, ale já už začínám tvrdě makat, abychom byli na sezónu dobře připraveni,“ říká odhodlaně nový trenér Dynama.

GLOSA Tomáše Macha: Tady se už někdo dočista zbláznil… A nebo ne?

Co vás napadne první při trenérské výměně Radima Rulíka za Václava Varaďu? Mnozí si odpoví: Proč?! (Ne)úspěchy se prostě neodpouští. Dynamo slaví 100 let a v Pardubicích každý chtěl vidět jen a pouze zlaté medaile. To se však nepovedlo a reakce přišla záhy po konci play off Tipsport Extraligy. Reakce, ale kterou nikdo nečekal. Však Radim Rulík předváděl s Pardubicemi povedené výkony, vyhrál základní část i bronzové medaile, tak proč ta změna? Odpovědí na tuhle otázku může být hned několik. Majitel Dynama si moc dobře uvědomuje, že spolupráce Varaďa - Zadina je zárukou úspěchu. Buldok, jak se také říká Václavu Varaďovi, je rozený vítěz, což dokázal v Třinci a to mohlo Petra Dědka dočista zlákat. Není to však neúctivé vůči Rulíkovi? Ano i ne. Zkušený lodivod najde útočiště ve Spartě, kde ho vezmou všema deseti a utvoří úderné duo, které má spolupráci už vyzkoušenou. Na druhou stranu práce, kterou předváděl na východě Čech by určitě postupně zúročoval a k tomu vytouženému cíli by dřív nebo později (nejspíše) došel. Tomu se říká koncepční práce, protože vše nemůže být hned. Václav Varaďa je sice rozený vítěz, ale zázraky taktéž neumí na počkání. Co když to tedy nevyjde ani příští rok? Přijde opět trenérská změna?