Domácím debaklem od soupeře z Nového Bydžova odpověděli trutnovští hokejisté na úvodní porážku sezony, kterou utrpěli v neděli na ledě Nového Města nad Metují. Draci sice ještě krátce před polovinou utkání vedli 3:1, pokažený závěr prostřední části hry však vývoj zápasu naprosto otočil.

Trutnov – Nový Bydžov 5:11 (2:1, 2:6, 1:4)

Fakta - branky a asistence: 3. Křížek (Jan Tatar), 19. Janoušek (Šimoníček), 27. a 39. Chytráček, 59. Šimoníček (Křížek) – 10. Kulhánek, 28. Malý (Nedbal), 28. Jebavý (Spal), 29. Postolka (Jebavý), 32. Eis (Jebavý), 32. Malý (Kubišta, Chára), 34. Chára (Jebavý), 50. Kubišta (TS), 51. Pilný (Hlaváček, Kulhánek), 55. Jebavý (Štěpán), 58. Hlaváček (Nedbal, Eis). Rozhodčí: Bednář – Kynčl, Runštuk. Vyloučení: 4:6, navíc Synek (Trutnov) 5+OK – Němec (Nový Bydžov) 10 OT a 5+OK. Bez využití. Diváci: 227.

HC Trutnov: Krejčí – Višňák, Vacek, L. Junek, Minařík, Synek, Zákravský – Smékal, Šimoníček, Oppelt – Janoušek, Chytráček, Jakub Tatar – Křížek, L. Gabriel, Jan Tatar.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Řehák (Trutnov): „Co k tomu říct? Katastrofa! Utkání jsme začali dobře jako v Novém Městě, ale pak Nový Bydžov převzal iniciativu a my jsme se sesypali. Vůbec nevím, co se námi stalo. Všechno špatně na všech postech. Jestli chce někdo svalovat vinu na gólmana, tak ho měl vidět chytat v Třebechovicích a Novém Městě. Možná, že to dnes nevyšlo gólmanovi, tak mu to nevyšlo, ale pokud hráči nezačnou střílet víc gólů, nemůžeme vyhrávat.“

Miloš Trutnovský (Nový Bydžov): „Máme problémy se sestavou, trápí nás marodka. Žádali jsme o odložení zápasu, takže jsme se tím výsledkem i trošku pomstili za tu neochotu domácích nám vyhovět. Ve druhé třetině nám tam napadalo pár laciných gólů, domácí nepodržel gólman a pak už jsme se vezli na vítězné vlně. Po dvou prohrách jsme rádi, že si odvážíme tři body.“

Další výsledky 5. kola: Opočno – Nové Město 4:5, Třebechovice – Náchod 2:3p.

Aktuální tabulka KL

1. Nové Město 5 5 0 0 0 18:7 15

2. Nový Bydžov 4 2 0 0 2 28:16 6

3. Jaroměř 4 2 0 0 2 12:11 6

4. Třebechovice 5 1 1 1 2 14:26 6

5. Náchod 4 1 1 0 2 9:18 5

6. Trutnov 3 1 0 0 2 18:16 3

7. Opočno 3 0 0 1 2 10:15 1