Hokejisté vrchlabského Stadionu se po dvanácti dnech vrátili do zápasového zápolení, když v dohrávce 41. kola Chance ligy přivítali rozjetý celek ostravské Poruby. Domácí před 436 diváky kvalitního soka udolali výsledkem 4:3 a v tabulce poskočili na osmou příčku.

Chance liga, 41. kolo

HC Stadion Vrchlabí – HC RT Torax Poruba 2011 4:3

Obrovsky důležitá bitva stála ve čtvrtek večer před vrchlabskými hokejisty. Vždyť v případě porážky od rozjeté Poruby se svěřenci trenéra Jirků mohli klidně poroučet mimo postupovou desítku do play off, zároveň je však výhra mohla na čas od nepostupových pozic vzdálit.

Naštěstí se vyplnila druhá možnost, ačkoliv to tak dlouho nevypadalo.

Domácí do zápasu vstoupili dobře a už po třech minutách si vynutili úvodní přesilovou hru. Tu ale v gólovou radost neproměnili a naopak jen pár vteřin po návratu Pořízka na led se k puku dostal Bitten a z nenápadné situace trefil puk bezchybně nad rameno zaskočeného Soukupa – 0:1.

Od vyrovnání zachránil hosty při další vrchlabské přesilovce gólman Muštukovs, ani on ale v 16. minutě nezabránil ve skórování důraznému Kofferovi, jenž doslova propasíroval kotouč za jeho záda v nepřehledné tlačenici – 1:1.

Na přelomu první a druhé třetiny mohli stav otočit Kajínek, Matýs i Heřman, ani jeden z nich si však na ostravského brankáře nepřišel. A tak udeřilo na straně druhé. Tentokrát hráli dvě po sobě jdoucí početní výhody hosté a při té druhé tečoval střílenou přihrávku Žovince za Soukupova záda znovu Bitten.

Dva góly Poruby vstřelil Samuel BittenZdroj: Dominik Ráb

Oba celky záhy podrželi gólmani a ve 35. minutě se při vyloučení Voráčka domácí nadechovali k tlaku vedoucím k vyrovnání. Místo toho ale přišla obrovská hrubka v rozehrávce a Stloukal nabídkou k zakončení nepohrdl – 1:3.

Naštěstí pro horaly také hosté dokázali v utkání dělat chyby. Na konci 38. minuty vrchlabští útočníci napadali porubskou rozehrávku, Mrňa za brankou vymyslel parádní přihrávku pro Koffera a domácí útočník povedeným blafákem vrátil svůj tým do hry.

Kontaktní gól Stadion nabudil a půl minuty po návratu z kabin zakončil tlak vyrovnávací ranou další pardubický mladík Kusý – 3:3. Následovala další přesilovka, opět velký vrchlabský tlak a po půlminutě i další gól z hole Koffera, jenž ranou z první po přihrávce Heřmana zkompletoval hattrick!

Hokejisté Poruby do čtvrtečního večera vyhráli všech pět lednových duelů a celkem bodovali v osmi po sobě jdoucích zápasech. Prohrát nechtěli ani ve Vrchlabí a svojí snahou v závěrečných minutách zápasu to i potvrzovali. Přes výborného Soukupa už ale další puk do branky nedostali, když navíc domácího hrdinu dvě minuty před sirénou zachránila tyč po střele Greše.

Fakta – branky a nahrávky: 16. Koffer (T. Kaut), 38. Koffer (Mrňa), 41. Kusý (Matýs), 44. Koffer (Heřman, Chrtek) – 6. Bitten (Guman, Husa), 27. Bitten (Žovinec, Stloukal), 36. Stloukal (Korkiakoski). Rozhodčí: Jechoutek, Ondráček – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 436. Třetiny: 1:1, 1:2, 2:0.

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Linhart, T. Kynčl, Kajínek, T. Jelínek, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Heřman, Chrtek, Kusý – Koffer, T. Kaut, Mrňa – Matýs, P. Urban, M. Machač – D. Chalupa, Pochobradský, T. Zeman.

HC RT Torax Poruba 2011: Muštukovs (Brízgala) – Urbanec, Husa, T. Voráček, Szathmáry, Žovinec, Michal Barinka – Stloukal, Korkiakoski, Hrníčko – Jenyš, Vachovec, Gřeš – Guman, Hajný, Bitten – Carter, Pořízek, Brodek.

Ohlasy k utkání

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Samozřejmě jsme nebyli spokojení s průběhem prvních dvou třetin. Nehráli jsme vyloženě špatně, ale nebylo to ono. Bezzubé, málo emocí, byli jsme ustrašení, museli jsme hodně zvýšit hlas po první třetině. Pomohla nám branka na 1:3, našli jsme cestu. Ve třetí třetině jsme si pomohli přesilovkami, tři dny jsme se připravovali na Porubu a jsme rádi za tři body.“

Jiří Režnar (HC RT Torax Poruba 2011): „Něco se pokazilo, pokazilo se to na konci druhé třetiny, kdy jsme udělali zbytečně hloupou chybu u střídačky, ztratili jsme kotouč, dostali na 3:2 a to soupeře povzbudilo do kabiny. Poté jsme byli vyloučení, dostaneme branku a je z toho guláš. Sami jsme jim pomohli, pak jsme v oslabení dostali na 3:3, soupeř nás dostal pak pod tlak, snažili jsme se vymanit, měli jsme nějaké šance v závěru a štěstí se už nepřiklonilo.“

Aktuální tabulka Chance ligy



1. Litoměřice 37 27 3 1 6 147:88 88

2. Třebíč 36 21 5 2 8 109:72 75

3. Vsetín 35 23 0 3 9 131:83 72

4. Jihlava 37 22 2 2 11 138:103 72

5. Sokolov 35 18 4 2 11 118:87 64

6. Prostějov 35 18 2 2 13 120:97 60

7. Slavia Praha 37 17 4 0 16 123:108 59

8. Vrchlabí 36 14 7 2 13 106:100 58

9. Kolín 37 16 3 2 16 105:111 56

10. Frýdek-Místek 37 15 2 6 14 115:116 55

11. Šumperk 36 13 4 6 13 124:113 53

12. Poruba 35 13 4 6 12 110:99 53

13. Přerov 34 14 3 3 14 98:79 51

14. Ústí nad Labem 37 12 4 6 15 102:121 50

15. Benátky n. J. 37 13 0 2 22 85:103 41

16. Havířov 37 7 3 5 22 84:122 32

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0