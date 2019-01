Trutnovsko - Takovou hokejovou středu si trojice východočeských mužstev nepředstavovala. Všichni podkrkonošští rivalové totiž prohráli, když za největší překvapení lze rozhodně označit porážku vrchlabského Stadionu od nováčka z Letňan.

Vrchlabí - Letňany | Foto: Archiv HCV

HC STADION VRCHLABÍ - HC LETCI LETŇANY 3:6

Branky a nahrávky: 19. Pšurný (Miškovský), 25. Miškovský (Jirků, Pšurný), 30. Miškovský (Jirků) – 9. Dyrynk (Kotyra), 21. Kotyra (Lojka), 32. Kotyra (Dyrynk), 37. Vá. Prchal (Vo. Prchal, Valder), 47. Dyrynk (Lytvynov). Rozhodčí: Barek – Pechánek, Roischel. Třetiny: 1:1, 2:3, 0:2. Diváků: 861.



Sestavy - Vrchlabí: Abrahám – Abraham, Niko, Jirků, Chleborád, Pojkar, Havránek – Oppelt, Filip, Šťastný, Maďar, Bláha, Krsek, Miškovský, Urban, Pšurný, Kerekanič.

Letňany: Pírs – L. Kučera, Saňa, Novák, Chvála, Lytvynov, Beran, Gebell, Uhlíř – Honetschläger, Kotyra, Dyrynk, Lojka, Vá. Prchal, Vo. Prchal, Doležal, Havlůj, J. Kučera, Švarc, Valder, Horák

Poté, co do nového ročníku vstoupili dvěma výhrami nad Dvorem Králové a Sokolovem, padli hokejisté vrchlabského Stadionu doma s nováčkem z Letňan. Domácí museli dvakrát dotahovat nejtěsnější náskok soupeře, když ale v polovině utkání Miškovský prvně poslal svůj tým do vedení, zdálo se, že se misky vah definitivně překlopily na stranu horalů.

Jenže vše bylo jinak. Po chvíli kapitán Pražanů Kotyra svou druhou branou v zápase znovu srovnal a ve zbytku utkání už kralovali hosté. Přesněji jejich první útočná formace. Dyrynk s Kotyrou totiž ovládli závěrečnou periodu, v níž navázali na vítěznou ránu Prchala ze závěru prostřední periody.

HC DĚČÍN - HC RODOS DVŮR KRÁLOVÉ 6:2

Branky a nahrávky: 8. Baránek (Oliverius), 13. Baránek (Oliverius, Kaltenböck), 38. Hašek (Volráb, Oliverius), 44. Vaněk (Hříbal, Hašek), 50. Zajan (Volráb, Hašek), 55. Baránek (Vaněk, Navarra) – 31. Zmítko (Ježek, Luštinec), 53. Ďurač (Faltys, Hrazdíra). Rozhodčí: Knapík – Hynčica, Goltsch. Diváků: 293.



Sestavy - Děčín: Dlouhý – Hříbal, Balcar, Kaltenböck, Michajličenko, Loukota, Chmel, Vaněk – Zajan, Sladkovský, Volráb – Faigl, Oliverius, Chovanec – Chmelař, Vacek, Hašek – Kopta, Baránek, Navarra.

Dvůr Králové: Čáp (50. Veselý) – Vitebský, Klust, Hamerský, Janeba, Petira, Faltys, Junek, Karlík – Hrazdíra, Kmošek, Hoskovec – Zídek, Lelka, Sedláček – Zmítko, Kocián, Luštinec – Ďurač, Fořt, Ježek.

Po sobotním vítězství nad Trutnovem vyrazil dvorský nováček podruhé mimo svůj led a opět se domů musel vracet bez bodového zisku. V Děčíně Rodos narazil na zatím stoprocentního soka a děčínští Medvědi v souboji potvrdili svou sílu. Už během úvodní části se dvakrát prosadil útočník Beránek. Hosté v polovině zápasu snížili Zmítkem na 2:1, pak ale během devíti vteřin Dvůr inkasoval tři (!) dvouminutové tresty a v dvojnásobné přesilovce Severočechům vrátil dvougólový náskok Hašek. V závěrečné periodě už favorit kraloval, na konečných 6:2 zvyšoval pět minut před koncem Beránek, jenž tak v utkání zaznamenal hattrick.



HC BAK TRUTNOV – HC BANÍK SOKOLOV 1:3

Branky a nahrávky: 13. Zahradník (Chytráček) – 16.Osmík, 28. a 49. Přindiš. Rozhodčí: Markovský - Řezníček, Šimčík. Vyloučení: 4:7 + navíc Hohl (SO) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. Třetiny: 1:1, 0:1, 0:1. Diváků: 320.



Sestavy - Trutnov: Jeschke - Poul, Polívka, Vácha, Fedulov, Malík, Suk - T. Půlpán, Martinec, Kolář - A. Půlpán, Kastner, Ukhin - Zahradník, Janoušek, Hlaváček - Adolf, Chytráček.

Sokolov: Šmídl – Přindiš, Kuncl, Šik, Michálek, Hohl, Rulík, Kvapil, Šafář – Kuběna, Rubeš, Rohan, Kašpar, Račanský, Rezek, Čejka, Strunz, Trapl, Šmejc, Harkabus, Osmík.

Ani Trutnov nedokázal využít výhodu domácího prostředí. Už v úvodní části hry Draci proti Sokolovu tahali za kratší konec, ve 13. minutě šli přesto do vedení gólem Zahradníka. Náskok domácím bohužel vydržel pouze tři minuty. Stav srovnal Osmík a ve zbylých dvou třetinách se již trefoval pouze Západočech Přindiš.

Další známé výsledky:

Kobra Praha - Slaný 7:4, Řisuty - Bílina 2:4.



Aktuální tabulka:

1. Děčín 3 19:6 9 2. Kobra Praha 3 17:12 7 3. Jablonec 2 11:3 6 4. Vrchlabí 3 16:13 6 5. Sokolov 3 14:12 5 6. Bílina 2 6:9 3 7. Letňany 3 10:14 3 8. Dvůr Králové 3 7:14 3 9. Trutnov 2 2:6 0 10. Řisuty 2 4:10 0 11. Slaný 2 5:12 0



Příště (v sobotu 23. září) se hraje:

Slaný - Vrchlabí, Dvůr Králové - Řisuty, Letňany - Trutnov, Sokolov - Děčín, Jablonec - Kobra Praha.