Ještě musí vše schválit Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, ale už nyní se zdá býti jasné, jakým systémem se bude hrát příští ročník Chance ligy.

Nejen zástupci vrchlabského Stadionu se o tom dozvěděli na čtvrteční videokonferenci, při níž se funkcionáři sedmnácti klubů domlouvali na podobě herního systému pro nadcházející sezonu.

Účastníci Chance ligy 2021/2022



HC Dukla Jihlava

VHK ROBE Vsetín

HC RT TORAX Poruba 2011

HC ZUBR Přerov

HC Stadion Vrchlabí

HC Stadion Litoměřice

HC Slavia Praha

SK Horácká Slavia Třebíč

HC Baník Sokolov

LHK Jestřábi Prostějov

Hokej Ústí nad Labem s.r.o.

AZ Heimstaden Havířov

HC Frýdek-Místek

HC Benátky nad Jizerou

SC Kolín

DRACI PARS ŠUMPERK

SK Trhači Kadaň

Varianty byly ve hře dvě. Buď se soutěž po polovině základní části rozdělí na dvě výkonnostní skupiny a nebo se bude základní část hrát tříkolově.

B je správně.

V základní části se tedy každý tým s každým utká celkem třikrát. Vzhledem k lichému počtu účastníků to dohromady dává 48 utkání v 51 kolech.

„S výsledkem jednání prvoligových klubů jsme spokojeni. Už před začátkem bylo zřejmé, že pro sedmnáct účastníků se těžko bude hledat ideální model. Při volbě systému základní části panovala mezi kluby nebývalá shoda a téměř jednohlasně byl zvolen asi nejspravedlivější tříkolový model,“ zhodnotil jednání pro Krkonošský deník Jiří Jakubec, sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí.

Nebyl to však jediný bod, který bylo potřeba vyřešit. Na řadu přišel i systém vyřazovací části. A také zde bylo brzy jasno.

Kluby si i pro další mistrovský ročník odsouhlasily konání předkola play off, ve kterém se po dlouhodobé části potkají 7. až 10. tým tabulky. Vzhledem k napjaté termínové listině ale tentokrát pouze na dva vítězné zápasy.

Čtvrtfinále by se hrálo na tři vítězné duely, semifinále a finále už klasicky na čtyři, tak jako tomu bylo letos. Vítěze Chance ligy potom čeká baráž proti předposlednímu týmu Tipsport extraligy.

„U systému play off již taková shoda nebyla, ale většina klubů včetně našeho byla pro širší variantu, kdy má možnost do vyřazovacích bojů zasáhnout deset týmů,“ informoval zástupce loňského nováčka.

Zatímco letos se jak z extraligy, tak z Chance ligy nesestupovalo, příští sezona bude v tomto ohledu hodně odlišná. Poslední tři celky po základní části Chance ligy sestoupí automaticky do druhé ligy. Mužstva na 13. až 14. místě pak mezi sebou sehrají záchranářskou sérii v rámci play down, kde poražený spadne do druhé ligy, vítěze čeká baráž s mistrem druhé ligy.

„Tohle byla oproti původnímu návrhu celkem změna. Nejprve se zamýšlelo, že by se do play down měly zapojit týmy na dvanáctém až patnáctém místě. Nakonec si většina klubů odsouhlasila, že o sestupu by měla rozhodovat spíše dlouhodobá výkonnost v základní části. A tak sestupovat přímo budou poslední tři celky a do play down budou mířit týmy na 13. a 14. místě po základní části,“ dodal Jakubec.

Zbývá dodat, s jakými ambicemi do sezony půjde jediný východočeský účastník Chance ligy. A po letošní účasti ve čtvrtfinále asi slova Jiřího Jakubce nikoho nepřekvapí.

„Pro náš tým je cílem předkolo play off. Víme, že nás čeká mnohem těžší sezona, ale našemu cíli jsme podřídili veškeré kroky. A jak je naším dobrým zvykem, tak pevně věříme, že se nám náš cíl podaří splnit.“

Navržený systém Chance ligy v kostce