Pro oba rivaly čtvrtým vzájemným utkáním sezona skončí. Oba kluby ji s ohledem na nesplněný cíl budou hodnotit jako neúspěšnou. Jak Rodos, tak Draci neproklouzly do play off a vrcholné dění celého ročníku budou moci pouze na dálku sledovat.

Přesto Dvůr i Trutnov dohrávají sezonu se ctí. V jejím závěru týmy chytly skvělou formu a je jen škoda, že v podobných bodových žních nezačaly dříve. Mezi opory obou mužstev patří samozřejmě gólmani. A momentálně jsou to dvorský Jan Janský, jenž v mládeži odchytal čtyři sezony v dresu pardubického Dynama, a trutnovský Patrik Ašenbrenner. Právě muži 's maskou zvou fanoušky na večerní závěrečnou bitvu celého ročníku.

Pánové, jak se těšíte na středeční derby, které pro vás bude posledním utkáním v celé sezoně?

Patrik: „Na utkání se samozřejmě těším, jelikož čekáme velkou návštěvu a v hale bude určitě skvělá atmosféra. Pevně věřím, že duel dopadne v náš prospěch.“

Honza: „Já se těším moc, zvlášť když jsem proti Trutnovu v této sezoně ještě nenastoupil. Sice se nás play off týkat nebude, ale proti Trutnovu to bude hodně prestižní zápas. My do něj půjdeme naplno a chceme duel vyhrát.“

Ani jednomu z dnešních soupeřů se nepodařilo postoupit do play off. Proč to vašemu týmu nevyšlo?

Patrik: „U nás nastal zlomový bod v listopadu, kde jsme nabrali sérii asi šesti prohraných zápasů za sebou. Tam se lámal chleba a už jsme to nedokázali dohnat.“

Honza: „Ona to není úplně otázka pro mě, ve Dvoře jsem až od nového roku. Ale co jsme se bavili s klukama, tak týmu bohužel nevyšel začátek sezony. Uteklo tam hned prvních sedm zápasů a pak se to těžko dohánělo. Teď sice hrajeme dobře, pořád vyhráváme, ale už se to nedá dohnat.“

Ve finiši celého ročníku má přitom váš tým skvělou formu. Litujete hodně, že nepřišla mnohem dříve?

Patrik: „Mrzí nás to dost. Forma byla opravdu vynikající a je prostě škoda, že se to nedokázalo dotáhnout. Na druhou stranu, takový je prostě hokej.“

Honza: „Samozřejmě. Na začátku sezony prostě chyběly výsledky. Je velká škoda, že play off Dvoru uteklo, ale já věřím, že v příštím ročníku se to týmu povede.“

Dvůr Králové vs. Trutnov

Úterý od 18.00 na zimním stadionu pod Hankovým domem.



Dosavadní vzájemná bilance obou soupeřů ve druhé lize:



2017/2018: 3:1, 2:4 - 0:5, 0:3

2018/2019: 6:1, ?:? - 3:4, 2:1p

Jediným podkrkonošským celkem, který si vyřazovací boje zahraje, je vrchlabský Stadion, za který letos chytá Jakub Soukup. Co říkáte na jeho rekordních osm vychytaných nul?

Patrik: „Osm nul je už opravdu něco. Kuba má před sebou velmi dobrý tým, který mu několikrát pomohl. Vychytat ale osm nul, navíc ve druhé lize, to je vážně moc pěkný.“

Honza: „No, tak to je pro mě novinka, to jsem ani nevěděl. Musím ale říct, že je to skvělý počin. Já měl loni tři a myslel jsem si, jak je to super. Osm nul je ale neskutečné číslo a Jakubovi k němu gratuluji.“

V brankovišti se ale dařilo i vám. Jste spokojeni s výkony, jaké jste během sezony za svá mužstva předváděli?

Patrik: „Tak bylo to nahoru – dolů, ale víceméně jsem s výkony spokojen. Osobně bych to ale vyměnil za postup do play off.“

Honza: „Od svého příchodu jsem ve Dvoře Králové odchytal sedm zápasů a šest jsme vyhráli. Jsem za to samozřejmě moc rád. Prohráli jsme jen v Bílině, navíc s papírově nejslabším soupeřem. Tam se nám duel nepovedl a musím přiznat, že hlavně mě se tam vůbec nedařilo. Hodil jsem to ale za hlavu a teď už se nám daří.“

Na závěr vás čeká pikantní a pro fanoušky hodně prestižní derby. Jak moc vám záleží na výsledku? Hádám, že každý chce sezonu končit vítězstvím…

Patrik: „To jsme si právě řekli v kabině. Nechceme se loučit porážkou a pro vítězství uděláme všechno. Jde o derby, přijde hodně lidí a my ten zápas chceme vyhrát. Na výsledku nám hodně záleží.“

Honza: „Určitě. Jde o poslední zápas a pro všechny bude lepší vyhrát. My navíc hrajeme doma a tady rozhodně uděláme vše pro to, abychom se s fanoušky loučili vítězstvím.“

Jak se vám v sezoně zamlouvala podpora vašich fanoušků a co byste před utkáním vzkázali příznivcům právě vašeho týmu?

Patrik: „Naši fanoušci byli super, stejně jako loni. Budeme se na ně těšit. Jak pro nás, tak pro ně jde o poslední zápas a já věřím, že jich za námi přijede co nejvíc a společně to dotáhneme k úspěšnému výsledku.“

Honza: „Ta podpora je skvělá. Já když do klubu přišel, moc se nedařilo. Přesto chodily v průměru čtyři stovky diváků. Pak se to ještě zvedlo. Počet lidí, jaký teď za námi přijel do Vrchlabí, byl skvělý. Všem bych vzkázal jediné: přijďte nás podpořit a věřím, že to společně zvládneme.“

Tipněte si prosím, jak středeční duel dopadne a kolik jej navštíví diváků.

Patrik: „Tipuji, že vyhrajeme 3:2 a na derby dorazí 1500 diváků.“

Honza: „No, výsledek radši tipovat nebudu, jelikož mé tipy většinou končí opačně. A co se týče návštěvy. Už jsme se s klukama v kabině bavili, že by bylo skvělé, kdyby přišlo přes tisíc diváků.“