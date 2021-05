Hned dvě nové posily představil svým fanouškům vrchlabský hokejový klub na startu tohoto týdne. Kádr Stadionu pro nový mistrovský ročník posílí obránce Karel Nedbal a útočník Tomáš Kaut.

Oba hráči jsou úzce spjatí s pardubickým Dynamem a jejich příchod pod Krkonoše souvisí právě se partnerstvím východočeských klubů. Jak KAREL NEDBAL (25), tak jeho nový parťák mají zkušenosti z extraligy a na ledě Chance ligy by ve vrchlabském dresu měli patřit k oporám. Krátce představit se dostal jako první možnost pětadvacetiletý bek.

Karle, po Kolíně, Mladé Boleslavi, Pardubicích a Třebíči je Vrchlabí vaším pátým působištěm. Jak se na novou výzvu těšíte?

Těším se moc. Musím říct, že to tu vše funguje skvěle a od prvního příjezdu do Vrchlabí je tu o mě skvěle postaráno. Za to jsem moc vděčný. Město a okolí se mi taky líbí. Minulá sezona byla pro Vrchlabí velmi povedená a věřím, že ta letošní bude ještě úspěšnější.

S místním hokejem máte čerstvou zkušenost, v poslední sezoně jste proti Vrchlabí dvakrát nastoupil. Jak jste protivníka vnímal?

Pro mě to bylo specifické v tom, že jsem tam znal spoustu kluků z Pardubic, se kterými už jsem hrál nebo trénoval v přípravě Dynama. Co si pamatuji, tak hráli důrazně a uměli si vytvořit gólové příležitosti. Byl to pro nás určitě nepříjemný soupeř.

Přicházíte na bázi spolupráce Vrchlabí s Pardubicemi. Jak se vám odcházelo z Třebíče?

Za ty necelé čtyři sezony jsem tam poznal spoustu dobrých lidí a kamarádů. Město a okolí tam je taky krásné. Na druhou stranu už jsem vnitřně cítil, že se potřebuji posunout dál. Byl jsem rád, že se mi Pardubice ozvaly a domluvili jsme se na spolupráci v jejich organizaci.

Nyní jste v novém prostředí. S kým si v týmu zatím nejvíc rozumíte? Už jste s někým působil ve stejném dresu?

Co jsem zatím poznal, tak je v kabině skvělá parta. Kluci jsou v pohodě. Rozumím si se všemi, ale nejvíce pochopitelně s Tomášem Kautem. Nejen, že jsme tu oba nováčky, ale taky se s ním už dlouho znám a hráli jsme spolu v Pardubicích.

Přinášíte si sebou i extraligové zkušenosti. Jak byste popsal své tři sezony v Dynamu?

Dostal jsem první šanci, když jsem byl posledním rokem v juniorce. V A týmu došlo k výměně trenérů a do áčka se posunuli Richard Král s Markem Zadinou, kteří nás trénovali v juniorce. Od nich jsem následně dostal obrovskou příležitost probojovat se do sestavy a celkově se dostat do profesionálního hokeje. Opravdu si toho vážím. Postupem času jsem v zápasech dostával více důvěry a prostoru.

Vrchlabí loni uhrálo čtvrté místo po základní části, ambice na play off má i letos. Jste za to rád?

Rozhodně. Cíl je tu myslím jasný, potvrdit minulou vydařenou sezonu a udělat s týmem pokud možno ještě větší úspěch.

Jaká by měla být vaše pozice v mužstvu a jak se vám jeví pětičlenný trenérský štáb?

Tohle je otázka spíše na trenéry. Každý z nich nám má hodně co dát. S trenéry jsem se znal už dříve, takže oni jistě dobře ví, co ode mě očekávat. Chci být pro mužstvo maximálně užitečný.

Pocházíte z ryze hokejové rodiny. Kdo z tria otec, strýc, bratranec se na vaší kariéře jakkoliv podepsal? A byl pro vás třeba táta i vzorem?

Ještě vás doplním, aby to bylo kompletní, hokej hrál taky děda. Řekl bych, že moji kariéru ovlivnili všichni dědou počínaje, až po bratrance. Od mých začátků do dorostu v Kolíně mě trénoval a hokejově vychoval strejda Vašek. Co se týče táty, tak ten samozřejmě byl mým vzorem. Od malička jsem chodil na jeho zápasy. Hodně věcí jsem se od něj snažil okoukat. Mám se od něj ale co učit vlastně pořád, protože je stále aktivním hráčem v Novém Bydžově (Karel Nedbal senior přitom hokej hraje v úctyhodných 49 letech – pozn. aut.).

Klub vás jako posilu představil po boku Tomáše Kauta. Spolu se dobře znáte. Jak byste jej specifikoval?

Kauly je skvělý člověk a všestranný hokejista. Takového hráče určitě chcete mít v týmu. Pevně věřím, že oba budeme pro náš nový tým přínosem a pomůžeme k úspěšné sezoně Stadionu.