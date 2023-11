Už tuto sobotu přijde tak trochu jako odměna souboj s jedním z největších favoritů na vítězství v soutěži. Do brány Krkonoš dorazí HC Tábor, tedy aktuálně druhý nejlepší tým západní skupiny druhé ligy. A na vrchlabském zimáku se očekává nejvyšší návštěva v dosavadním průběhu sezony.

Dvě trefy Kastnera, suverénní výhra na severu. Horalé trestali ústecká vyloučení

V pozvánce na utkání Krkonošský deník oslovil hráče, který se pyšní vynikající formou. Útočník Ondřej Chrtek bodoval v pěti duelech za sebou, v tom posledním na ledě ústeckého Slovanu navíc zaznamenal pět (!) gólových asistencí.

Ondřeji, máte před sebou domácí utkání s Táborem. Jaká před zápasem panuje atmosféra v kabině? Podepsaly se na ní poslední tři výhry?

Atmosféra je určitě dobrá, jak sám říkáte, teď za sebou máme tři povedená utkání, čímž je vše samozřejmě ovlivněné. Teď si jen přát, aby nám vyšel také duel s Táborem a my v sobotu natáhli vítěznou šňůru.

I vám osobně se momentálně daří, bodoval jste pětkrát v řadě a naposledy se vám dařilo v Ústí nad Labem. Jaký to byl zápas z pohledu Stadionu?

Zápas jsme začali poměrně dobře, napadaly nám tam hned z kraje nějaké góly z přesilovek, to jsme přesně potřebovali. V utkání jsme podle mě dominovali, hráli jsme přesně tak, jak jsme si řekli v šatně. Hlavně nám ale pomohly již zmiňované přesilovky, díky nimž se nám povedlo brzy zápas zlomit na naši stranu.

Vy jste zaznamenal pět gólových asistencí. Vzpomenete si, kdy naposledy jste si připsal tolik kanadských bodů v jediném duelu?

Poměrně dobře si vzpomínám, že podobně se mi zadařilo v loňské sezoně na ledě Hronova. S klukama jsme si to v kabině i připomínali. Jinak mi podobně bodově vycházely zápasy spíš v mládeži.

S Tomášem Bláhou hraje Ondřej Chrtek v jedné lajně od začátku sezony. A daří se jim skvěle.Zdroj: Anton Martinec

Od začátku sezony hrajete v jednom útoku s Tomášem Bláhou, nedávno k vám byl přiřazen Lukáš Kastner. Jak se vám s těmito spoluhráči spolupracuje?

S klukama spolupracuje výborně, máme mezi sebou výbornou chemii nejen na hřišti, ale i mimo led. Tohle je vždycky důležité. Kasťa je výborný na buly, má perfektní střelu, Bláhič zase vyniká jinými dovednostmi. Myslím, že se na ledě vhodně doplňujeme a snad se nám podobně bude dařit dál. Osobně nemám časté změny v sestavě rád, čím déle spolu v jednom útoku vydržíme, tím to pro nás i pro celý tým bude lepší.

Do poloviny základní části zbývají odehrát tři zápasy. Jak jste zatím spokojen s výkony, výsledky a umístěním týmu?

Tak umístění by určitě mohlo být lepší. Poznamenal ho náš ne úplně dobrý vstup do sezony, kde se nám toho dost nevydařilo. Po utkání s Děčínem jsme si ale něco řekli a snad jsme teď na nějaké vlně, na které se chceme udržet. Bylo by fajn vítěznou sérii prodloužit a hlavně pak ve druhé polovině základní části se dostat na pozice, ze kterých budeme mít brzy jistotu účasti v silnější skupině a tím i ve vyřazovací části soutěže.

Bruslaři si smlsli na exdruholigovém rivalovi a vedou. Obhájce padl v Hlinsku

Náročná zkouška vás v tomto ohledu čeká hned v sobotu proti Táboru. Jaký hokej od soupeře očekáváte a co by na Jihočechy mohlo platit?

Tábor má dost podobný tým jako v loňské sezoně, znovu mají ambice postoupit do Chance ligy. Dávají do hokeje dost peněz a rozhodně patří mezi trojici největších aspirantů na vítězství v soutěži. Chystáme se na ně, loni se nám proti Táboru vcelku dařilo. Semkneme se a věřím, že je před našimi fanoušky porazíme.

Hrajete doma a jistě se budete moci opřít o věrné fanoušky. Posledně na Písek dorazilo 740 lidí, v jakou návštěvu věříte, na co a jak byste rád vrchlabské příznivce pozval nyní?

Naše fanoušky bych rád pozval především na hezký hokej. Tábor je atraktivní soupeř, má ambice a myslím, že víc atraktivnějších zápasů v sezoně není. Navíc má být v sobotu ošklivo, což je ideální (usmívá se). My se v utkání pokusíme předvést co nejlepší hokej a snad i se šťastným koncem pro nás. Pokud mám odhadovat, kolik diváků na zápas přijde, pak bych rád, kdyby návštěva atakovala tisícovku, to by bylo vážně pěkný.

Dosavadní návštěvnost domácí zápasů HCV

740 diváků Písek (9. kolo)

675 diváků Příbram (1. kolo)

664 diváků Cheb (5. kolo)

661 diváků Letňany (6. kolo)

581 diváků Benátky n. J. (4. kolo)

3321 diváků, v průměru 664 na utkání