Trutnov - Čtyřmi kanadskými body k vítězství Draků na ledě Kobry přispěl útočník Daniel Svoboda. Dvaadvacetiletý forvard by již po dlouhém zranění měl být zcela fit a pro závěrečnou fázi základní části soutěže je pro svůj tým přínosným trumfem.

Daniel Svoboda. | Foto: hctrutnov.cz

Vy jste v posledních duelech bodovali hlavně díky pevné obraně. Duel na Kobře ale přinesl jedenáct branek. Čím to podle vás bylo?

Vše se odvíjelo už od samotného startu zápasu. Hrálo se opravdu oboustranně dost ofenzívně a důležité bylo, že brzy po úvodním buly vstřelily oba celky své první góly. Za počet branek navíc mohly i naše velké chyby v rozehrávce.



Sám jste k vítězství přispěl čtyřmi kanadskými body. Který byl podle vás nejdůležitější?

Nejdůležitější byla určitě asistence v prodloužení. Gól po ní dával Vašek Leder a bod na víc byl pro nás po tom průběhu hodně dobrý.



Vezete se na vlně, bodovali jste v osmém utkání po sobě. Podepisuje se na týmu hodně touha postoupit do play off?

Rozhodně ano. Kdyby se nám nepodařilo postoupit do vyřazovacích bojů, jednalo by se jednoznačně o neúspěšnou sezonu. A to nikdo v týmu nechce dopustit. Zbývá nám odehrát osm utkání a uděláme vše pro to, aby nešlo o zápasy poslední.



V kabině vám spoluhráči po utkání navlékli oranžovou helmu pro hráče utkání. Má tahle pokrývka hlavy u vás v kabině nějakou minulost?

Helma žádnou zvláštní minulost nemá. S určováním nejlepšího hráče se začalo na začátku aktuálního ročníku. Je to pro nás všechny spíš takové zpestření.



Teprve před nedávnem jste opustil marodku. Cítíte se být po zranění zase v té formě, jako na začátku sezony?

Snad ano. Pevně věřím, že už je vše v pořádku. Na ledě se cítím dobře.



Den po utkání s Kobrou jste zamířil do Švédska na mistrovství světa v bandy hokeji. Jak jste se k takové záležitosti dostal a s jakým jste vyrazili cílem?

Účast na přípravných kempech mi domluvil brácha Martin, který už bandy okusil dřív. Pak jsem byl nominován na světový šampionát, který se koná ve Vänesbergu. Všichni doufáme, že se nám podaří postoupit ze skupiny B do skupiny A, kde jsou ti nejlepší.



Naruší mistrovství světa nějak vaši účast v zápasech Trutnova?

Bohužel ano. Vracíme se do Prahy v sobotu večer, takže nestihnu domácí duel se Sokolovem.