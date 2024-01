Deset branek, deset střelců. Také druhé derby si podmanil vrchlabský favorit

Zápas byl zajímavý mimo jiné tím, že při výsledku 3:7 se na deseti vstřelených gólech podílelo deset odlišných střelců. V kanadském bodování si ale nejvíc přilepšil obránce horalů Jakub Kynčl (23), jenž sice neskóroval, připsal si však čtyři gólové asistence.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Jakube ve středu jste odehráli duel na ledě Hronova. Šlo o krajské derby, brali jste tudíž utkání prestižněji než kterákoliv jiná?

Ani bych neřekl. Pro nás to byl zápas jako každý jiný. Nijak jsme nevnímali, že by to bylo nějaké derby. Ke všem soupeřům přistupujeme stejně i co se předzápasové přípravy týče.

Jakub KynčlZdroj: Anton MartinecBrzy jste nabídli soupeři přesilovku a hned z toho byl inkasovaný gól. To není ideální vstup do zápasu. Museli jste náhle nějak měnit taktiku?

Taktiku jsme určitě neměnili. Byl to pro nás takový nešťastný začátek, ale pokračovali jsme dál v naší hře, se kterou jsme věděli, že určitě uspějeme. Tak se i stalo, výsledek jsme rychle otočili a utkání dovedli do vítězného konce.

Pomohl k tomu hodně ještě v první třetině bleskový obrat. Co k němu vedlo?

Především fakt, že jsme dál pokračovali ve hře, kterou poslední zápasy předvádíme. První náš gól byl takový náhodný, ale myslím že vyplýval z naší dobré ofenzívy a byla pouze otázka času, kdy nám tam něco spadne.

Vývoj duelu jste brzy překlopili na svoji stranu a nakonec přišla suverénní výhra. V čem hlavně jste cítil, že jste oproti rivalovi lepší?

Určitě nechci soupeři nějak křivdit, ale myslím, že jsme byli lepší naprosto ve všem. Oproti našim ostatním zápasům jsme byli akorát horší v defenzívě.

Na konci základní části si užíváte vydařené období. Z posledních jedenácti utkání jste jich deset vyhráli. Jak se tato bilance projevuje na náladě v kabině?

Samozřejmě je to na nás znát, do zápasů chodíme v pohodě a hrajeme je s větší lehkostí. Ale to je normální, že když se vyhrává, jsou pak všichni okolo spokojení.

Daří se i vám osobně. Čtyři gólové asistence, to je výkon sezony. Cítil jste to ve středu podobně?

Jestli jsem něco cítil, tak leda průvan v peněžence. Hned jak totiž zápas skončil, zkasíroval mě náš pokladník (usmívá se).

V sobotu vás na domácím ledě čeká lídr tabulky z Chomutova. Hádám, že o motivaci máte před posledním duelem základní část postaráno.

Cílem bude samozřejmě vítězství, zvlášť před našimi diváky, kterých na tento duel jistě přijde hodně. Víme, že přijede velice kvalitní a pro fanoušky atraktivní soupeř. Bude to těžké utkání, ale věřím, že i s vedoucím celkem soutěže můžeme bodovat.

V Hronově se Jakub Kynčl podílel na čtyřech vstřelených gólech svého týmu a přispěl k vítězství 7:3.Zdroj: Anton Martinec

Po dlouhodobé fázi soutěže je pak na řadě nadstavba čítající čtrnáct kol. S jakým cílem do ní půjdete?

Jak už zaznělo i od našeho vedení, chceme skončit v první čtyřce a mít tu nejvýhodnější možnou pozici pro play off. S tím také do nadstavby půjdeme a bylo by proto ideální uspět už v sobotním zápase s Piráty.

Pořád jste jedním z těch mladších hráčů Stadionu. Prozraďte na závěr, co jste říkal úspěchu reprezentační dvacítky na mistrovství světa a koho byste vyzdvihl ve výběru trenéra Augusty?

Jde o skvělý úspěch českého hokeje. Zápasy jsem sledoval a samozřejmě měl radost z výsledku, jakého dvacítka dosáhla. Kdo se mi asi z hráčů líbil nejvíce, krom lídrů našeho mužstva, tak to byl Tomáš Galvas.

