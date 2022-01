Dvakrát v zápase vedli, jednou museli krátce dotahovat, nakonec si z utkání proti Šumperku připsali pouhý jeden bod. Hokejisté Vrchlabí si znovu zkomplikovali cestu do vyřazovací fáze Chance ligy, když na vlastním ledě v rámci 37. kola základní části neuspěli s jedním z konkurentů v boji o play off.

„Ze zápasu v Kolíně se musíme ponaučit,“ říká před Šumperkem vrchlabský Chrtek

Chance liga, 37. kolo

HC Stadion Vrchlabí – Draci Pars Šumperk 3:4pp

Pro Východočechy nemohl sobotní duel začít lépe. Už po půlminutě hosté faulovali a první přesilová hra dostala Stadion do tempa. Když na startu sedmé minuty Draci nabídli soupeři druhou početní výhodu, vytvořil si dvě velké příležitosti Hecl. Pokaždé zasáhl gólman Mokry, v čase 8:10 už ale na šikovnou Heclovu teč dosáhnout nemohl. Krásnou střílenou přihrávkou si asistenci připsal Tomáš Kaut – 1:0.

Kapitáni obou mužstev před utkánímZdroj: Anton MartinecDomácí měl vstřelený gól uklidnit, jenže zanedlouho šel za katr Nedbal a Hanáci přesilovku využili trefou Kratochvíla.

Také prostřední část zahájili horalé náporem. Příležitosti Kusého s Heclem ještě skórem nepohnuli, když ale na domácí dostali takřka dvouminutovou početní výhodu pěti proti třem, stačila jim na přesilovkou trefu Nedbala půlminutka – 2:1.

Ani tentokrát se domácí z náskoku dlouho neradovali. Ve 27. minutě šel za vyhozeným pukem důsledně Šilhavý, z neškodné situace vypálil na Kloučka a domácí gólman propustil puk mezi své betony.

Následovaly čtyři minuty vrchlabské hry v oslabení, při nichž Klouček napravil předchozí zaváhání Pak už přišel nespočet střel v podání hráčů Stadionu, stav se ale neměnil.

Když neplnili střeleckou listinu domácí, udeřili v nástupu do třetí periody Draci. Rána Březáka od modré byla několikrát tečována než si našla místo za zády zaskočeného Kloučka. Ten pak ve dvou těžkých chvílích mužstvo podržel, čímž výrazně přispěl k následnému vyrovnání. O to se v čase 46:49 postaral Matýs, když ukrytou střelou potvrdil svou dobrou aktuální formu – 3:3.

Závěrečné minuty patřily snaze horalů strhnout vítězství na svoji stranu. To se však nepovedlo a v prodloužení byla střelecká bída Stadionu dokonána. Hosté nastavený čas odehráli s pukem na holích a po 65 vteřinách hry rozhodl o bonusovém druhém bodu pro Šumperk Denis Kindl.

Fakta – branky a nahrávky: 9. Hecl (T. Kaut, O. Rohlík), 25. Nedbal (Hecl, O. Rohlík), 47. Matýs (Heřman, Chrtek) – 12. P. Kratochvíl (D. Kindl, Vildumetz), 27. Šilhavý (Drtil, Antoníček), 43. Březák (Žálčík, P. Kratochvíl), 62. D. Kindl (Drtil, Žálčík). Rozhodčí: Kostourek, Jaroš – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. Diváci: 641. Třetiny: 1:1, 1:1, 1:1 – 0:1.

Horalům teče do bot. Hrubě nezvládli boj v Kolíně, kde vedli rozdílem tří branek

HC Stadion Vrchlabí: Klouček (J. Soukup) – Linhart, T. Kynčl, Kajínek, T. Jelínek, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Pochobradský, Chrtek, Heřman – Koffer, T. Kaut, Mrňa – Matýs, P. Urban, M. Machač – Kusý, O. Rohlík, Hecl.

Draci Pars Šumperk: Mokry (Křupka) – Pěnčík, Drtil, L. Rutar, Hrachovský, Řezáč, Březák – P. Kratochvíl, D. Kindl, Žálčík – Vachutka, Vildumetz, Kohút – A. Furch, Macuh, Spratek – Antoníček, Šilhavý, Scheuter.

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Mně se zápas hodnotí výrazně hůře, protože pro nás je to obrovská ztráta. Do utkání jsme samozřejmě šli s pokorou, ale chtěli jsme tři body. Myslím si, že po té herní stránce jsme si je svým způsobem zasloužili. Na druhou stranu hokej se hraje na góly a pokud my si neuvědomíme, že musíme chodit do předbrankového prostoru, kde musíme být důrazní, pak se ta naše produktivita zkrátka nezlepší ani s klukama, kteří přijedou z Pardubic. Za zlomový moment utkání považuji hloupý gól na 2:2, to nás trošku zamrazilo. My jsme samozřejmě stále chtěli ten třetí bod, stáhli jsme hru na tři lajny, ale nepovedlo se. V prodloužení už byl soupeř lepší, takže zaslouženě získal druhý bod.“

Fanoušci HC StadionZdroj: Anton MartinecMartin Janeček (Draci Pars Šumperk): „Věděli jsme, že Vrchlabí bude v utkání našlapané. Byli jsme připraveni na to, že domácí mužstvo doplní hráči Pardubic. Naším cílem bylo ustát začátek a hrát dobře střední pásmo, nikde soupeře nepouštět a být urputní v obraně. To se nám v první třetině povedlo. Ve druhé části jsme ale přestali hrát to, co jsme si řekli a myslím si, že chvíli jsme si nezasloužili ani jeden bod. Nicméně od třetí třetiny jsme opět předvedli týmový výkon, který byl podtržen excelentním výkonem v prodloužení. Dva body mají pro nás cenu zlata a za to jsme neskutečně rádi.“

Další výsledky 37. kola: Litoměřice – Kolín 4:1, Třebíč – Frýdek-Místek 1:4, Poruba – Jihlava 4:3sn, Slavia Praha – Benátky nad Jizerou 4:2, Přerov – Kadaň 5:0 kontumačně, Prostějov – Ústí nad Labem odloženo.

Program 38. kola – pondělí 17.30: Benátky nad Jizerou – Třebíč, Vsetín – Poruba, Jihlava – Přerov, Havířov – Prostějov. 18.00: Šumperk – Litoměřice, Kolín – Slavia Praha, Frýdek-Místek – Sokolov. Kadaň – Vrchlabí 0:5 kontumačně.

Aktuální tabulka Chance ligy

1. Litoměřice 35 26 3 1 5 141:85 85

2. Třebíč 34 20 4 2 8 102:71 70

3. Vsetín 34 22 0 3 9 127:82 69

4. Jihlava 35 20 2 2 11 130:101 66

5. Sokolov 34 17 4 2 11 113:87 61

6. Slavia Praha 34 16 4 0 14 115:100 56

7. Prostějov 33 16 2 2 13 110:95 54

8. Poruba 34 13 4 6 11 107:95 53

9. Vrchlabí 34 12 7 2 13 97:97 52

10. Přerov 33 14 3 2 14 97:77 50

11. Šumperk 35 12 4 6 13 119:113 50

12. Frýdek-Místek 35 14 1 6 14 106:113 50

13. Kolín 35 14 3 2 16 95:110 50

14. Ústí nad Labem 35 11 4 6 14 94:116 47

15. Benátky nad Jizerou 35 11 0 2 22 76:100 35

16. Havířov 34 6 3 4 21 74:113 28

17. Kadaň 35 0 0 0 35 26:1740



* Uvedeno pořadí s kontumacemi Kadaně pouze do aktuálního kola. Severočeši soutěž ještě před jejím dohráním opustili a stali se tak prvním sestupujícím týmem.



* Prvních šest mužstev má zaručenu účast ve čtvrtfinále play off. Na 7. - 10. týmy čeká předkolo play off. Poslední tři celky soutěž opustí, na 13. a 14. v pořadí čeká baráž o setrvání v Chance lize.