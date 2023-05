Po útočníkovi Davidu Šťastném ohlásil hokejový Hradec posilu do obrany a pořádně zvučnou. Defenzivní řady vyztuží Tomáš Pavelka. Devětadvacetiletý bek minulou sezonu strávil ve Finsku, kde nastupoval za tým Lukko Rauma. Předtím působil v pražské Spartě, teď na východě Čech podepsal smlouvu na dva roky.

Tomáš Pavelka. | Foto: Lukko Rauma

Příchodem zkušeného beka dojde i na jedno velké setkání. Pavelka se v Hradci po letech potká s Filipem Pavlíkem. Oba dva společně dovedli před osmi lety Litvínov k extraligovému titulu.

Hradec odtajnil další posilu, do útoku získal Davida Šťastného z Mladé Boleslavi

„Tomáš je velkou posilou pro naši obranu. Je to zkušený obránce, který by měl patřit k našim defenzívním tahounům a měl by mít i významnou roli na přesilovkách,“ říká o jeho příchodu generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

O návratu Pavelky do české extraligy se spekulovalo delší dobu. Ve hře byla varianta s návratem do Sparty. Nakonec však „boj“ vyhrál celek ze soutoku Labe a Orlice. „Byl jedním z mála kvalitních obránců na přestupovém trhu, a přestože měl více nabídek, jsem rád, že minimálně další dva roky bude působit v našem klubu,“ těší Kmoníčka.

V Hradci je jasno o gólmanech. Machovský odchází po skvělém play off do Vítkovic

Pavelka je třetí hradeckou posilou pro nadcházející ročník. Už předtím vedení klubu získalo gólmana Patrika Bartošáka a útočníka Davida Šťastného.