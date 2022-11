Začínají nahánět hrůzu. Svým soupeřům na ledě, ale s nadsázkou řečeno, také některým pardubickým fanouškům… Ti nebyli léta na takovou krasojízdu zvyklí a v duchu se bojí, aby se jejich miláčci nezabrzdili v tom nejpotřebnějším okamžiku, kterým je play off. Euforii tak tlumí stejně jako samotní hokejisté. Po každém vítězství, a že jejich za deset kol bylo, hledají na svých výkonech chyby, než aby se jimi opájeli. Své protivníky drtí nejen umem na ledové ploše, ale také obrovskou pokorou. Že by měl někdo ze současného Dynama nos nahoře? Tak to ani náhodou. Tak zkušení borci moc dobře vědí, že zajíci se počítají až po honu. A Pardubice budou letos hodně naháněné…

Mezi třemi tyčemi dostal přednost Dominik Frodl. Pochody trenéra gólmanů se dají chápat takto. Za prvé: Roman Will chytal v reprezentaci dvě ze tří utkání. Obě ve Finsku. Za druhé: jeho kolega proseděl tři předchozí ligové zápasy na střídačce.

Dynamo se nahodilo od první minuty. Několik šancí nezužitkovalo, ovšem pak proměnilo hned první přesilovku. A v závěru úvodní části udeřilo po parádní souhře své elitní formace, která šlape jak švýcarský hodinky.„V první třetině jsme měli skvělý vstup. Byli jsme na utkání dobře nachystaní. Hráči hráli zodpovědně a dělali to, co jsme si řekli,“ pochvaloval si jeden z pardubických asistentů Marek Zadina.

Ještě začátek prostředního dějství ukazoval, kdo je jasným pánem na ledě. Jak ale plynuly minuty, domácí se z tlaku vymanili.„Ve druhé třetině jsme začali situace přehrávat. Upustili jsme od věcí, co nás vedou k úspěchu. Soupeř si začal vytvářet šance. Zkrátka to nebylo z naší strany ideální,“ přiznal bývalý útočník a pravá ruka Radima Rulíka.

Definitivní pojistku přidala stejně jako v obou případech před tím Red line. Tomáš Zohorna si upevnil klubové prvenství desátou a jedenáctou brankou. Druhý gól navíc připravil Radilovi. Čtvrtou trefu přidal kapitán Poulíček. Co se ale dělo s lídrem tabulky? Dvě rychlá vyloučení při vedení 3:0 a další dvě při 4:0!

„Třetí třetina pak byla z naší strany nejhorší. Měli jsme spoustu vyloučených a takhle prostě nemůžeme hrát. Tým musí mít nějakou zodpovědnost a pomoct brankáři, který nás držel. Z těch přesilovek jsme byli samozřejmě potrestaní, což se dalo čekat. Musíme se toho v dalších zápasech vyvarovat a poučit se,“ zvedl hlas Zadina.

První možnost napravit disciplínu mají jeho svěřenci až v úterý, kdy zajíždějí na horkou půdu svého pronásledovatele z Vítkovic.