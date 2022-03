Dominik Frodl je pardubickou jedničku pro play off.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

V play off se začíná od začátku. Je to pro vás po zcela zpackané poslední čtvrtině základní části vysvobození?

Vysvobozením bych to nenazýval. Jedná se o novou soutěž. Nicméně v dlouhodobé části si týmy budovaly nějakou pozici. My jsme bohužel tou nepovedenou koncovkou ztratili tu lepší a v první čtyřce se neudrželi. Teď jsme ale na začátku nové cesty. Před sebou máme cíl, za kterým si půjdeme.

Kam tedy Pardubice v letošním play off míří?

Cíle máme nejvyšší. Vím, že je to klišé, ale my musíme jít zápas od zápasu. Uvidíme, kde se zastavíme…

Vážně jde nahodit forma před play off lusknutím prstů? Nezůstává v hlavě zmar z toho promrhání tak luxusního náskoku?

Co se stalo, se stalo. Věřím tomu, že jsme to již všichni hodili za hlavu. Kdybychom se v tom měli utápět, tak to absolutně nemá cenu. Po základní části jsme uhráli páté místo. S tím se zkrátka musíme smířit a do čtvrtfinále postoupit přes předkolo.

Nejlepší střelec extraligy makal rukama. Říčka tahal pneumatiky, skládal motorky

A jak to mají gólmani, na kterých stojí a padají zápasy v play off s přehozením výhybky na hlavní kolej?

Nemyslím si, že by to pro gólmana měl být nějaký velký rozdíl oproti základní části. Hokej je furt stejný. Teď akorát máte proti sobě v několika zápasech po sobě stejný tým, který musíte minimálně třikrát porazit.

V play off se za chybí platí dvojnásobně. Nezvyšuje se tlak na muže s maskou?

Tlak si člověk nesmí připouštět. V opačném případě, bychom nemohli sport dělat. Je pravda, že na gólmanovi jsou vidět chyby nejvíc.

V lepším rozpoložení mohou jít do předkola Karlovy Vary. S postupem možná už ani nepočítaly. Naopak vy jste si možná byli až příliš jistí.

Netroufám si odhadovat, kdo je v lepším rozpoložení. Každopádně my vstupujeme do série jako favorit. Je to nová soutěž. Navíc naše výkony v poslední době byly daleko lepší než na začátku té série proher.

Pardubice čekají v předkole Karlovy Vary.Zdroj: Deník/Jakub Rusek

Češi jsou někdy paranoidní

Karlovy Vary ztratily domácí prostředí. Co říkáte na to, že vrchol sezony se hraje mimo jejich domovský stánek, v Chomutově?

Ano, soupeř ztratil domácí prostředí, ale když vidíme, co se děje na Ukrajině, asi to má smysl. Myslím, že varští kluci na to ani nadávat nemůžou. My se spolu bavíme o hokeji, ovšem teď jsou ve světě daleko důležitější věci.

Kdyby se to stalo Dynamu, vy byste nenadával?

Já určitě ne.

I kdybyste museli hrát v Hradci?

(pousměje se) Tak to už hodně předbíháme. (zvážní) Mně situace na Ukrajině také není příjemná. Ráno se probudím, kouknu se na zprávy a vidím, jak ten kretén bombarduje dětské nemocnice. Člověk si v tu chvíli uvědomí, že sport je na druhé, možná třetí koleji…

Dynamu ještě nechyběl. Železný muž Mikuš: Nehraji až tak fyzicky náročný hokej

Přesto všechno, může to být vaše výhoda?

Samozřejmě, může.

Dá se na, jen, předkole najít něco pozitivního?

Předkolo je pro nás překážkou. Takže snad jen to, že před čtvrtfinále budeme rozehranější. Ale nemůžeme se koukat takhle dopředu, musíme myslet jen na tuto sérii.

Objevovaly se hlasy, že chcete do předkola dobrovolně pro to, aby se minimálně dvakrát vyprodala enteria arena. Jak je vnímá profesionální hokejista?

Klasika. Typická česká povaha, a to se asi nikdy nezmění. To je úplně stejné, jako když hrál Hradec s Budějovicemi. Lidi si mysleli, že se týmy domluvily na remíze. Takhle to ve sportu nefunguje. Češi jsou paranoidní.

Dominik Frodl je pardubickou jedničku pro play off.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Na západočeské derby nevzpomínám

Nejenom letošní sezona naznačila, že Pardubice se v duelech s Vary trápí. Čím to?

Neřekl, že se s nimi trápíme. Dvakrát jsme je porazili, dvakrát ony nás. Připouštím, že oba zápasy u nich se nám nepovedly. Na to se vůbec nesmíme ohlížet. Play off je o něčem jiném.

Ano, dvakrát jste doma zvítězili, nicméně v obou případech jste obraceli nepříznivý vývoj v poslední části.

Pochopitelně je to velmi houževnatý protivník. V naší extralize však nenajdete lehkého soupeře. V základní části jsme měli hodně zápasů, hlavně ze začátku sezony, kdy jsme otáčeli zápasy až ve třetí třetině. Nemyslím si, že to byly jen Vary.

Košťálek: Kluci si dělají srandu, že kdyby mě dali na útočníka, začnu víc bránit

V play off budou Vary ještě urputnější. Nemáte pocit, že jste v tomto ohledu chytili ne nejlepšího ale nejnepříjemnějšího soupeře?

Takto jsem o tom nepřemýšlel. Chceme-li být úspěšní, je jedno koho máme vyřadit. Se dvanáctým týmem bychom si měli poradit.

„Ráno se probudím, kouknu na zprávy a vidím, jak ten kretén bombarduje dětské nemocnice. Člověk si uvědomí, že sport je na druhé, možná třetí koleji…“

Studujete střelce soupeře, máte ty varské nadrcené?

Neřeším to. V extralize už působím nějakou chvíli, takže ty hráče znám. Ale, že bych si vedl domácí archiv na každého jako Franta Mrázek, tak to určitě ne.

Zažil jste západočeská derby. Zůstala vám z Plzně vyšší motivace proti Varům?

Takhle se to nemůže brát. Vary jsou pro mě soupeř jako každý jiný.

Opakuje se loňská situace. Dynamo tehdy přes Karlovy Vary do čtvrtfinále přešlo. Vy jste ještě v Pardubicích nebyl, přesto bavíte se o tom se spoluhráči?

Na pořadu dne to není. Zajímá nás co bude a ne co bylo. Navíc oba týmy se oproti loňsku dost obměnily. Nedají se vůbec srovnávat.

Ještě v juniorech chytal s Haškovkou…

Dominik. Tak s tímhle křestním jménem musí být brankář v Pardubicích za poloboha. Od dob legendárního Haška, a je jedno jestli v jeho prvním nebo druhém období, se však žádný v dresu Dynama neukázal. Až před touto sezonou.



S kůží na trh a také pro mistrovský titul se vydal Dominik Frodl. Cítí vyšší zodpovědnost být nástupcem hrdiny z Nagana? „Někoho to asi napadne, ale je já jsem Frodl. Zodpovědnost cítím velkou, ale ne kvůli tomu, že za Pardubice chytal Hašek,“ odmítá tlak z tohoto směru.



Narodil se dva roky před nejslavnějšími olympijskými hrami pro český hokej. Jméno Dominik tak vyfasoval „běžnou“ cestou. „S Haškem to nemá nic společného. Brácha ale hrál hokej, takže tento sport byl u nás doma sledovaný,“ vzpomíná Frodl.



Řečeno v nadsázce, byl by až hřích nepostavit se s křestním jménem Dominik mezi tři tyče. „Začínal jsem v útoku, ale od malička mě to táhlo ke gólmanské výstroji. Od prvních krůčků jsem byl rozhodnutý, že chci do brány,“ popisuje a dodává: „Hašan byl vzorem pro každého malého gólmana. Já jsem nebyl jiný. Ještě v juniorech jsem chytal s kulatou helmou, Haškovkou.



Objevil se po konci Haškovy dlouhé kariéry další Frodlův idol? „Stále jsou gólmani, kteří se mi líbí a na které se rád na youtube koukám. Něco si z nich vezmu, ale že bych měl vyloženě jednoho gólmana, po kterém bych se chtěl opičit, tak to ne.“



Už dlouho se v NHL neobjevil žádný Dominátor… Jako, že bych to měl být já? (smích) Každý kluk, který hraje hokej, by chtěl do NHL. Já už jsem ale v pokročilejším věku a na celou věc se dívám realisticky. Jasně, že kdyby se šance objevila, budu za ni rád,“ povídá Dominik Frodl.