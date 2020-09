V programu pondělního šestého kola Chance ligy se vrchlabští hokejisté dočkali svého celkově druhého, před vlastním publikem však úplně prvního utkání tohoto ročníku. A premiéra to byla více než vydařená. Svěřenci kouče Baďoučka si vyšlápli na dosud neporaženou ostravskou Porubu.

Vrchlabí – Poruba 3:2

Doma výhry nad Benátkami, Kadaní, Šumperkem, z venku těsná vítězství v Ústí nad Labem i Sokolově. A navrch vedoucí příčka v tabulce. Slezané se na dlouhou cestu do Krkonoš v pondělí vydali v zatraceně dobrém rozpoložení a domácí hokejisté tak měli o motivaci postaráno.

Porazit lídra tabulky, jehož sázkové kanceláře před utkáním označily za jasného favorita? To už bylo velkým lákadlem. A Vrchlabští si za splněním takové touhy šli od úvodního buly. Ze zápasu neuběhly ani tři minuty a hostující gólman Muštukovs už lovil puk za svými zády.

A že to byla parádní branka. Při obléhání ostravského obranného pásma zahájil gólovou kombinaci Kajínek, z modré čáry předal kotouč doleva Nouzovi, ten skvělým pasem našel v palebné pozici Nika a zkušený bek nemohl netrefit – 1:0.

Domácí rychlá branka povzbudila a Muštukovs se v brankovišti musel pořádně otáčet. Nejvíc práce měl s elitním útokem Stadionu, když se před ním v šancích protočili všichni jeho členové. Na druhý gól si ale příznivci modrobílých barev museli počkat až do závěru 17. minuty. V té vyslal Nouza za obranu parťáka Heřmana a na jeho blafák neměl strážce ostravské branky šanci zareagovat – 2:0.

V sobotu v hale pražské Slavie nastříleli Vrchlabští tři branky, když jednu Tomáš Nouza vstřelil, na další dvě přihrál. Stejně tak měl podíl na prvních dvou úspěších proti Porubě. Až gól na 3:0 byl prvním v sezoně, u kterého jméno ofenzivního tahouna týmu nefigurovalo. Ve 24. minutě podnikla výpad do útočného pásma soupeře druhá formace HCV a spolupráci Pochobradského s Kratochvilem zakončil střelou nad gólmanovu vyrážečku Matýs – 3:0.

Na tribunách bylo v tu chvíli hodně veselo, zanedlouho ale nadšení přece jen zmírnila korekce hostů z hole Korkiakoskiho, jenž jako první v sezoně překonal v sobotu odpočívajícího Jakuba Soukupa. Když se pak v čase 33:38 na brankovišti prosadil i dorážející Kanko, byli hosté rázem zpátky ve hře – 3:2.

Nervózní závěrečnou periodu zpočátku ovlivnil nestandardní počet hráčů na ledě, žádný ze soupeřů ale přesilovou hru nevyužil. Pozorná hra domácích držela soupeře daleko od Soukupa, a když se hosté nedokázali prosadit ani při risku bez brankáře, mohl Stadion se svými fanoušky slavit po devíti letech prvoligové vítězství.

To si Vrchlabští mohou vychutnávat pouze do středy, už v polovině týdne totiž zajíždí tým k dalšímu utkání, tentokrát na led Jihlavy.

Fakta – branky a asistence: 3. Heřman (Nouza, Kajínek), 17. Heřman (Nouza), 24. Matýs (M. Kratochvil, Pochobradský) – 27. Korkiakoski (Špaček, Teper), 34. Kanko (Korkiakoski, Kozák). Rozhodčí: Pilný, Zavřel – Maštalíř, Pechánek. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 762. Třetiny: 2:0, 1:2, 0:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Kajínek, Niko, Linhart, Hrádek, Oliva, Jirků – Heřman, Chrtek, Nouza – M. Kratochvil, Pochobradský, Matýs – Hozák, Urban, Mrňa – Chalupa, Dubský, Moník.

HC RT Torax Poruba: Muštukovs (Foltán) – Teper, Žovinec, Kozák, T. Voráček, Urbanec, Pastor, Dundáček – Špaček, T. Jáchym, Pořízek – Stloukal, Korkiakoski, Endál – Brodek, Kanko, Toman – J. Káňa, M. Hlinka, Hotěk.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Před zápasem jsem klukům řekl, že na úvod té naší prvoligové sezony si nemohou přát lepšího soupeře než lídra tabulky a ještě ho doma navíc porazit. Jsem rád, že si to vzali za své a ty tři body získali. V první třetině jsme hráli dobře, dostávali jsme soupeře pod tlak, udrželi jsme se na puku, byli jsme dost důrazní a vypramenily z toho dva naše góly. A druhá třetina: Po tom, co jsme vstřelili gól na 3:0, jsme už asi trošku podlehli euforii a mysleli si, že už budeme branky jen přidávat. Soupeř ve druhé třetině ale ukázal svou kvalitu a dostával nás pod tlak. Bylo to však zapříčiněné i tím, že jsme důraz z první třetiny už nezopakovali. K tomu jsme si něco po druhé periodě řekli a jsem rád, že ve třetí podali kluci disciplinovaný výkon. Myslím, že jsme první tři body získali oprávněně.“

Martin Janeček, trenér HC RT Torax Poruba: „Věci, na které jsme se sice připravovali, nás stály první góly, ale myslím si, že jsme od druhé třetiny ukázali, že máme obrovskou sílu. To, že nám tam ten gól nepadl, byla bojovnost domácích, obětavost a výborný gólman. Dvě třetiny jsme ale hráli výborně. Nezbývá mi, než být na mužstvo pyšný a jedeme dál. Jedna prohra po pěti vyhraných zápasech pro nás nic neznamená a musíme skočit zpět na vítěznou vlnu.“