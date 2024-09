Horalé nabrali dvoubrankovou ztrátu již v první třetině a ve 24. minutě prohrávali dokonce o tři góly. Ze dvou přesilovek sice vrátily tým do hry trefy Kastnera s Chalupou, více už ale Východočechům soupeř nedovolil.

Se ziskem tří bodů a kladným skóre 8:4 se Stadion po dvou kolech zařadil na pátou příčku, bodově stoprocentní zůstává jen trio Tábor, Benátky nad Jizerou a Ústí nad Labem. V dalším kole svěřenci trenérů Hlaváče a Poula přivítají v sobotu na vlastním ledě Řisuty (18.00) a hned ve středu se představí v hale favorizovaného Tábora.

II. liga Západ – dohrávka 2. kola

Písek – Vrchlabí 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Fakta – branky a nahrávky: 8. Volf (Radoš, Hanus), 15. Šulek (Matiášek), 24. Matiášek (Radoš, Šulek) – 38. Kastner (Chrtek, Bendík), 53. D. Chalupa (Bendík, Chrtek). Rozhodčí: Turhobr – Rubáš, Brtník. Vyloučení: 11:6. Využití: 2:2. Diváci: 255. IHC Králové Písek: Gába (R. Kříž) – Čížek, Čančura, Hanus, Radoš, Janda, J. Turek, Čunát – Hollar, Volf, Václav Brož – Pouzar, Matašovský, Pechlát – Matiášek, Bárta, Seidl – Šulek, Marcilis. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (24. J. Tichý) – Bendík, Hebek, Srnský, Z. Fiala, Gurjevskij, T. Kynčl, Hladík – A. Jirků, Chrtek, D. Chalupa – T. Bláha, Kastner, M. Poul – Krsek, Kozák, Tatar – Kerekanič, R. Šlaicher, M. Mach.

close info Zdroj: Petr Eliáš zoom_in Dohrávka druhého kola II. ligy Západ zavedla hokejisty Vrchlabí na led Písku a zápas podkrkonošskému celku nevyšel úplně podle představ.

Tomáš Matušík, trenér IHC Králové Písek: „Vrchlabí je jedním z TOP mužstev ve druhé lize a my jsme strašně šťastní za tři body. Možná jsme měli trošku kliku, ale v tomto zápase jsme jí šli naproti a pánbůh nás odměnil. Měli jsme několik možností ten zápas rozhodnout, za stavu 3:0 tam byly nějaké nájezdy, ale nestalo se. Byla tam strašná nůše bojovnosti a odhodlání, což jsem v prvním kole na ledě Děčína postrádal. Měli jsme trochu drsnou řeč před utkáním a tohle je cesta. My tyhle soupeře nebudeme přehrávat hokejem, ale tím elánem to půjde. Takhle musíme hrát vždycky.“

Program 3. kola – sobota 16.00: Ústí nad Labem – Cheb. 17.00: Benátky nad Jizerou – Písek, Příbram – Kadaň. 17.30: Mostečtí Lvi – Kralupy nad Vltavou. 18.00: Vrchlabí – Řisuty, Děčín – Tábor, Kobra Praha – Hronov.