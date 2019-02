Draci tak ve zbývajících dvou zápasech budou hrát již jen o prestiž. A to v zápasech ne ledajakých. Už tuto sobotu je čeká domácí derby proti našlapanému Vrchlabí, deset dní na to Trutnovští uzavřou sezonu na ledě Dvora Králové.

Právě HC Rodos přišel o šance na účast v play off již dříve, základní část tým ale dohrává se ctí. Z posledních šesti utkání vyhráli Dvoráci pět! Naposledy ve středu v Nymburku, kde domácímu celku naložili osm branek. Středočechům nakonec vysoká porážka neublížila. Výsledek z Jablonce jim totiž dva zápasy před koncem ponechal šestibodový náskok na Trutnov, který Nymburku při lepší vzájemné bilanci na postup stačí.

Vrchlabští hokejisté měli ve 39. kole volný los. Tři kola před koncem základní části je jisté, že do play off ze skupiny Střed postoupí Vrchlabí, Jablonec nad Nisou, Kolín a Nymburk.

Jablonec - Trutnov 3:2 po prodl.



Fakta – branky a asistence: 22. Brokeš (Mulač, Čechura), 53. Tondr (Mrkvička), 61. Homolka – 17. Smékal (Suk), 42. Svoboda (Fedulov). Rozhodčí: Beránek – Tasch, Štěpánek. Vyloučení: 6:3, navíc Maďar (JAB) 10 minut OT. Využití: 0:1. Diváci: 180. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:1 – 1:0.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner – Vácha, Leder, Fedulov, Suvorov, Suk, T. Kynčl - Kubinčák, Martinec, Semorád - Ukhin, Kalla, Svoboda - Smékal, Janoušek, Tatar - Krsek, Křížek, M. Poul - Chytráček.

Aby mohli v tabulce pátí Draci ještě myslet na účast v play off, potřebovali na severu Čech vyhrát a navíc doufat v zaváhání konkurentů z boje o čtvrtý post.

Trutnov v Jablonci neodehrál špatný zápas. Díky trefám Smékala a Svobody dvakrát vedl a utkání v hale favorita dovedl až do prodloužení. V něm ale po 51 sekundách udeřili Vlci, přesněji střelec Homolka.

Jelikož ve stejnou dobu Kolín vyhrál nad Letňany a s Nymburkem mají východočeši horší vzájemnou bilanci, je o čtveřici postupujících definitivně rozhodnuto.

Nymburk - Dvůr Králové 4:8



Fakta – branky asistence: 12. Eis (Stehlík, Jirásek), 32. Stehlík (Josefus, Kříž), 50. Kolouch (Bičiště, Smejkal), 55. Stehlík (Kříž, Eis) – 5. Sedláček (Fořt, Ježek), 7. Ježek (Franc, Fořt), 7. Havlas (Luštinec, Valašek), 13. Pokorný (Půhoný, Dušek), 29. Valášek (Luštinec, Matějíček), 47. Luštinec (Franc), 57. Dušek (trestné střílení), 59. Půhoný (Fořt, Pokorný). Rozhodčí: Škrobák – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení: 8:7, navíc Bičiště (NYM) 10 minut OT. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 179. Třetiny: 1:4, 1:1, 2:3.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Janský – Franc, Petira, Karlík, Matějíček, Pokorný, Faltys – Sedláček, Ježek, Fořt – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Hoskovec, Dušek – Machač.

Nymburk si mohl v domácím prostředí sám zajistit postup do vyřazovacích bojů. Stačilo mu na to „jen“ prodloužit svou sedmizápasovou šňůru výher.

Hokejisté Dvora Králové ale byli proti a místo osmého korálku na pomyslné vítězné niti, přišlo osm „banánů“ v nymburské síti.

Hostům vyšel skvěle vstup do utkání a už po sedmi minutách Rodos vedl o tři branky. Domácí si vzali oddechový čas a po jeho skončení Středočechy vrátil do hry gól Eise.

Za další necelou minutu ale premiérově v dvorském dresu skóroval obránce Pokorný, a když ve 47. minutě zvyšoval Luštinec už na 2:6, zdálo se být rozhodnuto.

Skvěle zaplněný kotel hostujících fanoušků si však prožil menší drama. Nymburk totiž dokázal snížit na 4:6 a v závěrečných minutách hrál v početní výhodě. V oslabení ale udeřil z trestného střílení Dušek a sezonní střelecký rekord Rodosu vyrovnal minutu před koncem Půhoný. Za hosty v utkání skórovalo osm rozdílných střelců.

Další výsledek 39. kola skupiny Střed: Kolín – Letňany 3:0, Vrchlabí mělo volno.

Program 40. kola skupiny Střed – sobota 18.00: Trutnov – Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem – Jablonec nad Nisou (17.00), Letňany - Nymburk.