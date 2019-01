Trutnov - V Jablonci to ke konci zápasu pořádně vřelo, na ledě i v hledišti. Tři body však zůstaly na severu Čech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

HC Vlci Jablonec – HC BAK Trutnov 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Havlas (Víšek, Peřina), 11. L.Tondr (Bříška, Nevyhoštěný), 42. Havlas (Víšek, Peřina) – 35. Fedulov (Vácha, Chytráček). Diváků 420.

Sestavy: HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl – Zeman, Moravec, Čechura, Pavlů, Pilař, Tondr Martin, Korecký – Babec, Bříška, Tondr Lukáš, Víšek, Havlas, Nevyhoštěný, Mulač, Brokeš, Gecko, Peřina. HC BAK Trutnov: Jeschke – Vácha, Píša, Fedulov, Bezděk, Suvorov, Suk, Machač – Zahradník, Kubinčák, Půlpán Aleš, Půlpán Tomáš, Kastner, Svoboda, Chytráček, Martinec, Smékal, Vacek, Voženílek.

Josef Březina, vedoucí týmu Vlků: „Začali jsme trochu vlažně, soupeř nás zaskočil, hned si vytvořil několik nebezpečných šancí, dobře bruslil, začal aktivně. Nás podržel gólman. Do vedení jsme šli dvěma slepenými góly, díky kterým jsme ale převzali taktovku zápasu do svých rukou. Nepodařilo se nám proměnit důležité šance, a proto se zrodilo drama. Trutnov pocítil šanci na vyrovnání. Ale naším soustředěným výkonem a taky s přibývajícím časem soupeři trochu tekly nervy, už se nedostal do žádného tlaku a my jsme utkání dotáhli do zdárného konce.“

Aleš Půlpán, trenér Trutnova: „Pro nás to byl dobře rozehraný zápas. Po hrubých chybách jsme ale prohrávali dva nula v první třetině. Druhou jsme 1:0 vyhráli. Do třetí jsme nastoupili s tím, že to na ně zkusíme. Ovšem zase po naší hrubé chybě, kdy se skóre zvýšilo na 3:1, to už pak bylo těžké. I tak si ale myslím, že jsme odehráli výborný zápas a předvedli výborný výkon. A že jsme si minimálně bod zasloužili.