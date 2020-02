Druhá liga po derby. Trutnov v play off, Vrchlabí si zahraje o stovku

Dokázali to. Hokejisté Trutnova si dvě kola před koncem základní části definitivně zajistili účast ve čtvrtfinále play off. Pojistka přišla ve chvíli, kdy to fanoušci čekali asi nejméně - ve středečním derby proti suverénovi soutěže z Vrchlabí.

Základní část druhé ligy spěje ke svému cíli. | Foto: Miloš Šálek