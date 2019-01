Trutnov, Vrchlabí - V 17. kole třetí nejvyšší soutěže v republice ztratilo Vrchlabí dobře rozehraný duel. Trutnov na domácím ledě nevyzrál na pražskou Kobru.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Desetigólovou přestřelku přinesl šlágr 17. kola druhé ligy, v němž se v tabulce čtvrtí hokejisté Vrchlabí představili na ledě druhých Klatov. Západočeši sice v utkání neustále dotahovali náskok svého vyzyvatele, nakonec ale byli v prodloužení šťastnějším kolektivem a k radosti svých fanoušků brali dva body. Doma Klatovy vyhrály i osmý duel sezony!

II. liga

HC Klatovy – HC Vrchlabí 6:5p (1:3, 3:1, 1:1 – 1:0)

Fakta – branky a asistence: 5. Kristl (Holý), 24. Pacanda (Kristl), 36. Houfek (Kepka, Topinka), 40. Beran (Tulačka), 54. Tulačka (Beran), 64. Tulačka (Kristl, Beran) – 1. Filip (Maďar), 9. Bláha (Maďar, Klement), 17. Bláha, 36. Šimoníček, 54. Bláha (Klement). Rozhodčí: Jechoutek – Černý, Střelka. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 500. HC Stadion Vrchlabí: Jelínek – Jebavý, Kadavý, Klement, Lenoch, Hejda, deCarvalho, Matějček – Šťastný, Filip, Jirků – Maďar, Šimoníček, Matějka – Bláha, Urban, Oppelt – Srnský, Bittner.

Dvaadvacetitisícové město v Pošumaví bylo v sobotu dějištěm utkání dvou celků z úplného čela druholigové tabulky. V posledním dějství první poloviny základní části vyzvaly druhé Klatovy čtvrté Vrchlabí a s ohledem na výsledky obou kolektivů se dalo čekat atraktivní představení.

Že o gólové momenty nebude nouze, ukázala už první minuta. V 51. vteřině ujeli hosté do přečíslení a Maďarovu přihrávku přetavil ve vedoucí branku Stadionu Martin Filip. Vedení vydrželo hostům rovné čtyři minuty. V čase 4:51 se totiž Holého střela odrazila na hůl nejlepšího domácího střelce Kristla a ten zasunul puk za záda Jelínka. Útočný hokej pokračoval, v 8. minutě domácí při šanci Jirků podržel gólman Kukin, o minutu později ale ani on nestačil na trefu Bláhy – 1:2.

Až ve 12. minutě přišlo první vyloučení, nejprve přežili oslabení hosté, po nich i jejich soupeř, ale při dalším nevyrovnaném počtu hráčů už udeřilo. V 17. minutě totiž ve výhodě domácí chybovali při rozehrávce a Bláha nabídnuté šance využil ke zvýšení na 1:3.

Hned na startu druhé periody mohl Bláha zkompletovat hattrick, místo toho ale domácí skóre zvrátili. Nejprve trefil Pacanda pravý horní růžek Jelínkovy branky a ve 36. minutě vyrovnal na 3:3 Houfek. Hned o dvacet vteřin později vrátil vedení na stranu horalů Šimoníček, ale gól Berana osmnáct sekund před sirénou poslala duel znovu na začátek.

V závěrečné části už pětistovka diváků kvitovala pouze dva góly. Oba padly v 54. minutě. Znovu to byli hosté, kdo šel do vedení. Bláha přece jen docílil hattricku, když využil přihrávky Klementa, domácí ale za 29 vteřin znovu vyrovnali a stav 5:5 už nezměnilo ani vyloučení Urbana. V nástupu do prodloužení putoval za katr i Maďar a tentokrát už Západočeši přesilovku využili. Kristlovu ránu od modré tečoval do branky Tulačka a rozhodl o tom, že bonusový bod zůstane v Klatovech.

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Zápas se hodnotí se smíšenými pocity. V první třetině jsme byli lepší my, ve druhé Klatovy a třetí třetina byla kdo z koho. Vyhrát mohla obě mužstva, ale zápas dospěl do prodloužení, kde domácí využili přesilovku a rozhodli. Škoda, mohli jsme být první, kdo v Klatovech vyhrál, ta šance tam rozhodně byla."

HC Trutnov – HC Kobra Praha 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Fakta – branky a asistence: 47. Perutek (Chytráček) – 24. Jakeš (Šteiner, Novák), 43. Jakeš (Borovanský, Novák), 51. Novák (Borovanský), 60. Šteiner (Novák, Verbík). Rozhodčí: Schmejkal – Špringl, Pechánek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 407. HC BAK Trutnov: Čáp – Poul, Karlík, Kubica, Vácha, Beneš, Chaloupka – A. Půlpán, Fedulov, Cetkovský – Malý, Kastner, T. Půlpán – Luštinec, Chytráček, Perutek – Shamolin, Smékal, Uchin.

Zatímco v Klatovech padlo v sobotu večer během základní hrací doby deset branek, trutnovští fanoušci jich viděli o polovinu méně. Také svěřencům kouče Malinského se v duelu 17. kola postavil velice silný soupeř. Pátý celek tabulky rozhodně nepřijel pod Krkonoše jen odevzdat body, v úvodní části ale poznal, že jej nečeká nijak snadná práce. Už po pěti minutách si domácí vypracovali první velkou šanci, Tomáš Půlpán ale v přečíslení dvou na jednoho mířil pouze do ramene gólmana Langera. Tým v aktivním pojetí hry nepřibrzdilo ani úvodní vyloučení. Už v oslabení naopak při brejku mířil mimo tyče Cetkovský a v 9. minutě velkou šanci ranou do betonu Langera zazdil Fedulov.

V polovině třetiny zachraňoval Trutnov výborným zákrokem brankář Čáp, další šance ale znovu přicházely na straně druhé, kde skórem nepohnuli Malý, Aleš Půlpán ani Chytráček.

Ještě v nástupu do druhé třetiny šance Kastnera gólem neskončila, v čase 23:15 už se ale stav měnil. Ke smůle domácích se radovali Pražané. Do brejku ujel Jakeš, jehož sice domácí beci dokázali dojet, hostující forward ale z otočky prostřelil Čápa – 0:1. Vyrovnat mohl v přesilovce Uchin, další branka už ale v prostřední části nepadla.

I přes špatnou koncovku se chtěli domácí rvát o zvrat, velká chyba v rozehrávce jim ale ve 43. minutě situaci ztížila, neboť podruhé na Čápa vyzrál Jakeš. Až v čase 46:43 se více než čtyři stovky diváků dočkaly. Perutek nejprve trefil jen Langera, dorážkou už ale konečně snížil na 1:2 a mohla začít honba za vyrovnáním. Nic takového se ale nekonalo. Byli to naopak hosté, kdo si vítězství pohlídal. V 51. minutě nejprve Novák zvýšil na dvoubrankový rozdíl a při domácí power-play upravil na konečných 1:4 Šteiner.

Trutnov tak v jediném týdnu prohrál nejprve na ledě třetího Tábora, nyní doma s pátou Kobrou a už za týden přivítá na vlastním ledě čtvrté Vrchlabí.

Jednotlivé tabulky

DOMA

1. Kolín 10 9 0 0 1 44:23 27

2. Klatovy 8 6 2 0 0 58:23 22

3. Vrchlabí 9 6 1 1 1 40:29 21

4. Tábor 8 6 1 0 1 40:16 20

5. Jablonec 9 6 0 0 3 40:23 18

6. Řisuty 8 6 0 0 2 36:22 18

7. Kobra Pha 9 5 1 0 3 47:35 17

8. Nymburk 9 5 0 0 4 35:25 15

9. Havl. Brod 9 5 0 0 4 33:29 15

10. Písek 9 4 0 2 3 42:32 14

11. Trutnov 7 4 1 0 2 25:18 14

12. Žďár n. S. 9 3 2 0 4 47:38 13

13. Klášterec 9 4 0 0 5 41:40 12

14. Bílina 8 3 0 1 4 32:34 10

15. Sokolov 9 2 2 0 5 29:37 10

16. Pelhřimov 5 3 0 0 2 23:21 9

17. Děčín 10 2 1 1 6 29:45 9

18. J. Hradec 8 1 0 1 6 16:41 4

VENKU

1. Tábor 9 7 0 1 1 48:25 22

2. Klatovy 9 7 0 0 2 44:33 21

3. Kolín 7 6 1 0 0 27:14 20

4. Vrchlabí 8 5 0 1 2 36:31 16

5. Kobra Pha 8 5 0 0 3 34:28 15

6. Jablonec 8 4 0 0 4 24:19 12

7. Havl. Brod 8 2 2 1 3 26:28 11

8. Nymburk 8 3 0 1 4 23:22 10

9. Žďár n. S. 8 3 0 1 4 22:22 10

10. Písek 8 3 0 1 4 29:34 10

11. Trutnov 10 3 0 0 7 26:41 9

12. Řisuty 9 2 0 2 5 33:43 8

13. Pelhřimov 12 1 2 1 8 37:66 8

14. Děčín 7 2 0 0 5 23:37 6

15. Sokolov 8 2 0 0 6 30:46 6

16. Bílina 9 1 0 1 7 29:54 4

17. Klášterec 8 0 1 0 7 20:55 2

18. J. Hradec 9 0 0 1 8 20:59 1