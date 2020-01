Pětadvacet zápasů (Vrchlabí 24) z celkového počtu 40 mají za sebou, zbytek účastníkům druholigové skupiny Sever zbývá odehrát v rozmezí dvou měsíců.

Je to přesně tak. Zítra, tedy 4. ledna, nastoupí východočeské kvarteto k utkáním 29. kola, ve středu 4. března pak sehraje závěrečné 44. dějství, které definitivně uzavře základní část a určí šestici účastníků play off.

Situace je jednoznačná. Pro dva nejlepší celky je připravena přímá vstupenka do semifinále, čtveřice šťastlivců si zahraje čtvrtfinále. Zbylé trio naopak o atraktivní část sezony přijde a ročník 2019/2020 pro něj skončí.

Jak jsou na tom týmy dnes, to znázorňuje aktuální tabulka. Vrchlabský Stadion suverénně míří k vítězství v základní části, velmi blízko účasti v play off jsou také druhý Dvůr Králové nad Labem a třetí Mostečtí Lvi. Tyto dva soupeři by se teoreticky měli poprat o druhou příčku.

Poslední Bílina je naopak mimo hru a o zbylá tři místa se popasuje pětice mužstev. Pátý Jablonec a osmý Trutnov přitom od sebe dělí pouhých pět bodů. Je tak zřejmé, že ohromně důležitý teď bude každý jednotlivý zápas.

Aktuální tabulka

1. Vrchlabí 24 20 2 0 2 145:51 64

2. Dvůr Králové 25 14 4 0 7 106:77 50

3. Mostečtí Lvi 25 16 0 1 8 122:89 49

4. Děčín 25 10 2 3 10 102:107 37

5. Jablonec 25 9 1 5 10 93:111 34

6. Nová Paka 25 7 4 2 12 82:92 31

7. Řisuty 25 8 2 3 12 82:109 31

8. Trutnov 25 6 4 3 12 80:115 29

9. Bílina 25 2 1 3 19 81:142 11

Jisté mimo jiné je, že ještě dvakrát se ve vzájemných soubojích doma a venku potkají všichni tři podkrkonošští rivalové. S jakými představami jdou do důležité fáze sezony, o tom hovoří představitelé všech tří regionálních zástupců.

Jiří Jakubec, sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí: „Náš cíl je jasný – udržet první místo. Sestavu již máme ve finální podobě a momentálně jsou jasné i základní kameny jednotlivých pětek. Celý zbytek základní části jednoznačně podřídíme přípravě na play off. Do některých zápasů půjdeme zřejmě z plné fyzické přípravy a obětujeme momentální formu pro přípravu na rozhodující část sezony.“

Vasil Teodoridis, majitel HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Plným nasazením budeme bojovat o druhé místo. Jsme si vědomi toho, že by pro náš klub šlo o historicky nejlepší umístění. Konečná druhá příčka by měla být poctou pro hráče, vedení klubu, pro mě a věřím, že i celé město.“

Ondřej Poul, sportovní manažer HC BAK Trutnov: „Ve zbytku sezony chceme vyhrát co nejvíc utkání. Chceme do play off a uděláme pro to naprosté maximum. S mužstvem jsme si řekli, že každý ze sebe vydáme vše a budeme bojovat do poslední chvilky. Musíme si věřit, musíme hrát jako jeden tým. Pokud budeme hrát poctivě a půjdeme všemu naproti, určitě budeme úspěšní. Neúspěch si nepřipouštíme.“

PROGRAM SOBOTNÍHO 29. KOLA

17.00: Nová Paka – Řisuty

17.00: Dvůr Králové – Děčín

17.30: Bílina – Vrchlabí

17.30: Mostečtí Lvi – Trutnov