Hokejisté vrchlabského Stadionu úspěšně vstoupili do další fáze přípravy na nový soutěžní ročník ve druhé lize. V úvodním přátelském zápase si nejprve poradili s týmem pražské Kobry (7:3) a ve vítězství proměnili také druhý výjezd v podobě duelu na ledě Benátek nad Jizerou (4:1).

Mimochodem, Stadionu začala nová éra bez dosavadního kapitána Patrika Urbana, jenž se s klubem na konci měsíce června rozloučil a zamířil za hokejovým řemeslem daleko na jih Moravy, přesněji do Znojma, kde sídlí tamní Orli.

Kobra Praha – Vrchlabí 3:7 (2:2, 1:4, 0:1)

Fakta – branky a nahrávky: 6. Tichý (Šteiner), 8. Theimer (Tichý), 24. Šťastný (Bříška, Vlček) – 6. Chalupa (Poul), 18. Chalupa (Moník), 21. Poul (Tatar), 31. Turek (Kozák), 36. Turek (Šlaicher), 37. Chrtek (Perička), 56. M. Mach (Šlaicher).

HC Kobra Praha: Hosnedl (Ondrík) – Dominik Šteiner, Stejskal, Kučera, Grauer, Janda, Dudáček, Dráb – Bříška, David Šteiner, Vlček, Theimer, Sýkora, Nagy, Míšek, Petrák, Nedvěd, Tichý, T. Šťastný, Houška. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Tichý) – Hladík, J. Kynčl, Srnský, T. Kynčl, Guryevskiy, Kerekanič, T. Perička – Turek, Chrtek, Jakubec, M. Mach, Tatar, M. Poul, F. Moník, Šlaicher, D. Chalupa, R. Mach, Kozák, Klanica.

close info Zdroj: HC Stadion Vrchlabí zoom_in Výsledek vyzněl jasně pro horaly.V hale pražské Kobry Východočeši zahájili duel proměněnou přesilovkou pěti proti třem, zanedlouho ale soupeř stav otočil, aby se po druhé trefě Chalupy v zápase šlo do šaten za stavu 2:2.

Také do prostřední části vlétli lépe hosté, bleskově se prosadil Poul. Po brance Šťastného ale bylo znovu vyrovnáno a další góly padaly až po polovině zápasu.

To už se však trefovali pouze hráči Stadionu. Dvakrát se prosadil Turek, jednou Chrtek a v závěrečné periodě doladil stav na konečných 3:7 Mach.

„V utkání dostali prostor hráči širšího kádru a podobný přístup lze očekávat i v dalších přípravných duelech. Největší skupinu tvoří kluci z naší juniorky Daniel Srnský, Kryštof Barták, Patrik Klanica či Jiří Jakubec. Další hráči jsou naši odchovanci, se kterými počítáme spíše do krajské ligy, ale měli by mít vyřízené střídavé starty do A týmu. To se týká Ondřeje Holubce, Tomáše Peričky, René Macha a Ondřeje Štembery. V přípravě je s námi ještě Marek Mach. Jde o hráče z Nové Paky, který zatím působil v hradecké juniorce. Pokud by nás hodně zaujal, můžeme do sezony uvažovat o střídavých startech.“

Příští přípravné zápasy Úterý 27. srpna, 17.30: Vrchlabí – Pardubice B

Čtvrtek 29. srpna, 18.30: Havlíčkův Brod – Vrchlabí

Úterý 3. září, 18.00: Vrchlabí – Kobra Praha

Čtvrtek 5. září, 17.30: Litoměřice – Vrchlabí

Středa 11. září, 18.00: Vrchlabí – Hronov

Benátky n. J. – Vrchlabí 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Fakta – branky a nahrávky: 1. Hozák (Řepík) – 7. M. Mach (Kastner, Guryevskiy), 32. Moník (D. Chalupa), 35. Moník (Barták), 37. Guryevskiy (Krsek, Chrtek). Rozhodčí: Bernat – Brož, Kettner. Diváci: 100.

close info Zdroj: Natálie Havelková zoom_in Vrchlabští hokejisté zvládli i druhé přípravné utkání na nový soutěžní ročník, když po hale pražské Kobry dobyli také led Benátek nad Jizerou.HC Benátky nad Jizerou: Brázdil (Hofman) – Klodner, Němeček, Fišer, L. Chalupa, Novák, Havelka – Jankovský, Šafránek, Vacín – Hozák, Mrňa, Řepík – Zumr, Havlas, Dvořák – Hamršmíd, Hruška, Vágner. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Holubec) – Hladík, J. Kynčl, Srnský, Bendík, Guryevskiy, Kerekanič, Barták – Turek, Chrtek, Krsek – M. Mach, Kastner, T. Bláha – F. Moník, Šlaicher, D. Chalupa – R. Mach, Tatar, J. Jakubec.

Na ledě tradičního rivala se jako první prosadil už po 56 vteřinách domácí Hozák, vyrovnaný stav první třetině pak zajistil svou druhou trefou v přípravě Marek Mach. Na další branky diváci čekali až do začátku druhé poloviny zápasu, která stejně jako v úterý rozhodla o vítězi utkání. Dvěma slepenými góly nejprve udeřil Moník, skóre ve 37. minutě uzavřel Guryevskiy.

Západní skupině druhé ligy se letos bude hrát se čtrnácti účastníky. Oproti minulé sezoně ji opustili Piráti Chomutov, kteří postoupili do druhé nejvyšší soutěže a od podzimu budou hrát Maxa ligu. Na hokejové mapě mezi dospělými skončil oddíl HC Letci Letňany, naopak nováčkem druhé ligy se stal celek SK Kadaň. Účastníci západní skupiny II. ligy (dle pořadí v minulém ročníku)

Piráti Chomutov – HC Tábor – HC Příbram – HC Děčín – HC Stadion Vrchlabí – Mostečtí Lvi – HC Slovan Ústí nad Labem – HC Benátky nad Jizerou – HC Kobra Praha – HC Stadion Cheb HK Kralupy nad Vltavou – HC Wikov Hronov – IHC Písek – HC Řisuty.

Vstup do sezony 2024/2025

Středa 18. září, 18.00: Vrchlabí – Hronov

Sobota 21. září, 17.00: Písek – Vrchlabí

Sobota 28. září, 18.00: Vrchlabí – Řisuty

Středa 2. října, 17.30: Tábor – Vrchlabí