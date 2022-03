Dvorský hokej na vrcholu. Rodos opět dobyl Letňany a slaví druholigový titul

Východní Čechy mohou dál žít hokejem. Poté, co se s extraligovým play off rozloučili jak hokejisté Hradce Králové, tak o den později i Pardubic, zůstávají ve hře v mistrovském ročníku 2021/2022 ještě hráči Dvora Králové nad Labem. Poté, co získali titul v druholigové skupině Sever, zahrají si ještě atraktivní kvalifikaci o prvoligovou baráž.

Královédvorští hokejoví příznivci prožívají slastné chvíle. Hráči Rodosu dotáhli sezonu k titulu v druholigové skupině Sever. | Foto: Miloslav Knap

Hokejisté Dvora Králové nad Labem jsou mistry druholigové skupiny Sever. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání Rodos dokázal zvítězit v hale Letňan 4:2 a celou sérii ovládl podobně jako semifinále proti Mostu 4:3. Poslední mohykán. Rodos hraje rozhodující finále. Získá titul nebo ukončí sezonu Vítězi play off sezona nekončí. Zraněními decimovaný tým se nyní představí v takzvaném Superfinále, které je zároveň kvalifikací o prvoligovou baráž. V ní svěřenci trenéra Jiřího Zörklera svedou souboje se soupeři s Tábora a Nového Jičína. V úvodním duelu Rodos už tento čtvrtek přivítá soka z Moravy. Finále play off II. ligy, 7. zápas HC Letci Letňany – HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 2:4 Dvoráci v sobotu nevyužili domácí mečbol, když za stavu 3:2 v sérii prohráli šestý duel výsledkem 0:3. S východočeským týmem však porážka nijak neotřásla. Na pražský led dorazila parta odhodlaná porvat se o titul a společně s hráčskou výpravou přijela také dobrá stovka příznivců zelenožlutých barev. Finálové výsledky

Letňany - Dvůr Králové 2:4

Dvůr Králové - Letňany 2:1n

Letňany - Dvůr Králové 4:1

Dvůr Králové - Letňany 2:3p

Letňany - Dvůr Králové 1:6

Dvůr Králové - Letňany 0:3

Letňany - Dvůr Králové 2:4 Rodos měl na okraji Prahy doslova domácí prostředí a v něm si už během první třetiny vytvořil rozhodující náskok. Nejprve proměnil přesilovou hru v 8. minutě Kučera, na jeho trefu navázal šťastnou brankou obránce Muška. V prostřední periodě se Pražané rvali o snížení ztráty, místo toho ale přišel třetí gól Dvora z hole Duška. Letňany odpověděli v nástupu do závěrečné části, kdy přesilovku pěti proti třem využil Kolářík. Při power-play přiblížil Letce na rozdíl jediné trefy Arnošt, záhy ale pláchl obráncům Luštinec a čtvrtým gólem pečetil vydřené vítězství svého týmu. Na stejném místě, kde dvorský hokej před pěti lety slavil postup do druhé ligy, získal nyní druholigový titul. Klub vedený majitelem Vasilem Teodoridisem tak přepsal vlastní historii. A úspěšná sezona ještě nekončí! Krajský knír oholen. Dvůr vítá dobu druholigovou Fakta – branky a nahrávky: 44. Kolářík (A. Půlpán), 60. Arnošt (Kolářík) – 8. Kučera (Bláha, Petira), 17. Muška (Jan Dvořák), 36. Dušek (Jan Dvořák, Půhoný), 60. Luštinec (Jan Dvořák, Valašek). Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Kettner, Juránek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 550. Třetiny: 0:2, 0:1, 2:1. Konečný stav série: 3:4. HC Letci Letňany: Kopřiva (Zeithaml) – Zedek, Lokajíček, Kolářík, Potěchin, Hanuš, Chalupa, Straka – Kellerstein, Turek, D. Řepík – Kropáček, Staněk, Arnošt – J. Hlaváč, Hozák, Hrala – Smola, Kastner, A. Půlpán – Hasil. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Voňka, Matějíček, Petira, Muška, M. Tondr, Valášek – M. Procházka, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Havlas, Dušek – Jan Dvořák, Bláha, Kučera – Jaroslav Dvořák. Zbylé finálové série II. ligy – skupina JIH: Tábor – Příbram, konečný stav série: 4:1. Skupina VÝCHOD: Nový Jičín – Opava, konečný stav série: 4:0. Ohlasy trenérů Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Poslední rozhodující zápas jsme odehráli velmi dobře. Opět se potvrdilo, co jsem říkal už po předchozích utkáním. Povedlo se nám to, co minule soupeři – vstřelit první gól. Ten byl v tak vyrovnané sérii pokaždé obrovsky důležitý. Zatímco jede tým vždycky uklidnil, druhý dostal pod tlak. Kluci tomu šli od úvodních minut naproti, bojovali, rvali se, na střídačce po každém gólu skákali. Obrovsky zápasem žili. Ke všemu chytal opět výborně Jarda Brázdila o našich fanoušcích ani nemluvě. Bylo jich tu hodně a byli fantastičtí, vytvořili nám doslova domácí prostředí. Teď je před námi taková nadstavba, Superfinále s Táborem a Novým Jičínem si chceme především užít a bavit sebe i naše fanoušky.“ Smutný hrdina play off. Teodoridis při zápasech hází mobilem, týmu však věří Další program II. ligy - skupina o postup do baráže Čtvrtek 31. března, 1. kolo: RODOS – HK Nový Jičín

Sobota 2. dubna, 2. kolo: HC Tábor – RODOS

Pondělí 4. dubna, 3. kolo: HK Nový Jičín – HC Tábor

Středa 6. dubna, 4. kolo: HK Nový Jičín – RODOS

Pátek 8. dubna, 5. kolo: RODOS – HC Tábor

Neděle 10. dubna, 6. kolo: HC Tábor – HK Nový Jičín Baráž o Chance ligu: 13., 14., 17., 18., případně 21., 23. a 25. dubna