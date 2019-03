Centr druhého útoku nejprve vstřelil dvě branky, aby deset vteřin před závěrečnou sirénou rozjel akci, na jejímž konci byla vítězná trefa Bednáře.

Štěpáne, po dvou odehraných zápasech vedete 2:0. Věřil jste před sérií, že by to přesně takhle mohlo před středečním duelem vypadat?

Ano, věřil jsem. Věděli jsme, ze Děčín bude těžký soupeř a pondělní zápas nám to moc dobře ukázal. O to víc jsme rádi, že vedeme 2:0 a máme příležitost ukončit sérii už ve středu u nás ve Vrchlabí.

Zatímco doma to byla v sobotu docela pohoda, v Děčíně pořádné drama. Bylo hodně znát, že na svém ledě si Severočeši věří?

Přesně tak to vidím. Hlavně jsme ale my hráli doma o hodně líp, protože jsme ani na chvíli nepolevili. V pondělí za stavu 0:2 pro nás jsme si mysleli, že vyhrajeme úplně v pohodě. Přišlo mi, že jsme polevili, což se v play off stát nemůže. Přesvědčili jsme se o tom během chvilky, protože Děčín zápas rychlými trefami vyrovnal a ve druhé třetině i otočil na 3:2. Naštěstí jsme si v kabině něco řekli a nakonec také předvedli pěkný obrat.

Vy jste se dvěma slepenými góly dostali brzy do dvoubrankového náskoku, pak ale v oslabení bleskově o vedení přišli. Byla to velká rána na sebevědomí mužstva?

Určitě to není příjemný. Během minuty jsme ztratili dvoubrankové vedení a zbytek třetiny odehráli špatně. Takže to rozhodně na sebevědomí nějaký vliv mělo.

Byla po druhé třetině za stavu 3:2 v kabině velká bouřka? Ptám se proto, že v závěrečné periodě jste na soupeře doslova vlítli a měli místy až drtivou převahu.

Ano, menší bouřka tam byla. Ale větší byla spíš po první třetině. My jsme věděli, že Děčínu docházejí síly a hlavně jsme už neměli na co čekat. Proto jsme na ně vlítli a věřili, že nějaké góly určitě dáme.

Hned první dva jste zařizoval vy. Pokaždé jste vyrovnával - jednou na 3:3, pak na 4:4. Hodně důležité trefy, že?

Vždycky, když jste v zápase lepším týmem, přesto prohráváte o gól, a povede se vám vyrovnat, tak je to taková menší úleva. Ale myslím si, že ve třetí třetině jsme dominovali takovým stylem, že by dřív nebo později vyrovnal někdo jiný z týmu.

Nakonec rozhodla branka v čase 59:50. A na ní jste měl také velký podíl. Jak byste celou akci popsal?

Jarda Bednář chytil vyhozený puk na modré čáře, potom mi ho nahrál dolů. Já si počkal, až se srovnáme a nahrával jsem Urbymu (Patriku Urbanovi – pozn. aut.) na modrou čáru. Ten pak nabil Bedýnkovi na volej a naštěstí to tam Jardovi už v zápase spadlo.

Během sezony trenéři ve vašem týmu hledali ideální složení útoků. Vy teď s Bergerem a Pilařem tvoříte doslova hradecké trio. Vyhovuje vám spolupráce s těmito parťáky?

My se známe už řadu let, takže i v tom to je trochu lepší. Bohužel nám tam (zatím) nepadají takové ty „ošklivé” góly, na kterých bychom se mohli chytnout. Doufám, že se to ale co nejdříve prolomí,“

Nyní vás čeká středeční třetí duel. Hádám, že do Děčína už se vracet nechcete a před vlastním publikem uděláte vše pro třetí výhru.

Samozřejmě. Chceme ukončit sérii co nejdřív a o to víc před našimi skvělými fanoušky. Na domácím zápase nám udělali úžasnou atmosféru. To stejné v pondělním duelu v Děčíně. I tam byli hodně slyšet. Za to jim chci moc poděkovat.