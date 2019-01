Trutnov - A jedeme dál. Hokejová druhá liga dnes bude pokračovat třicátým kolem a ve hře bude i podkrkonošské trio ve skupině Střed. U konce je tak dvoutýdenní přestávka, která orámovala konec prosince a začátek ledna.

Hokejisté Vrchlabí dnes hrají na ledě Mostu | Foto: Anton Martinec

Hned na úvod roku 2019 čekají všechny regionální zástupce daleké cesty za soupeři ze skupiny Sever. Vrchlabští se představí v Mostu, Trutnov cestuje do Děčína a hokejisté Dvora Králové míří do Klatov.



17.30: Mostečtí Lvi vs. HC Stadion Vrchlabí

Svěřencům trenéra Baďoučka se závěr roku 2018 povedl. Z šesti prosincových duelů Stadion pět vyhrál, padl pouze v domácím derby s Trutnovem. Raritou byly tři výhry 1:0 (Kobra Praha, Sokolov, Řisuty), následoval skvělý obrat v atraktivním souboji na ledě Dvora Králové a vše zakončilo vítězství 6:3 nad Bílinou.

V tabulce nyní horalům patří druhá příčka, pouhé čtyři body za jabloneckými Vlky. „Myslím si, že naše výkony zatím můžeme hodnotit kladně. Vstup do sezony nám vyšel na výbornou. Poté se dostavila v listopadu herní krize, kde jsme ztratili pár zápasů. Řekl bych ale, že krize už je pryč a doufám, že naše výkony budou gradovat,“ ohlíží se za odehranou částí sezony vrchlabský útočník Patrik Urban.

Do konce základní části schází Stadionu odehrát třináct utkání, ve kterých bude jistě cílem mužstva probojovat se na první příčku. Úvodním duelem nového roku je souboj na ledě Mostu. Na severu Čech vrchlabské hráče čeká nevyzpytatelný soupeř. Tamní Lvi jsou se 136 góly nejlépe střílejícím týmem napříč všemi čtyřmi druholigovými skupinami. Na druhou stranu inkasovali již 117 branek, což se například ve skupině Střed „nepovedlo“ nikomu.



17.30: SHC Klatovy vs. HC Rodos Dvůr Králové n. L.

Ve stejném čase, jako duel v Mostu, začne také druholigová bitva dvorského Rodosu v hale Klatov. Jednoznačným favoritem utkání jsou domácí borci, kteří na vlastním stadionu v sezoně ze třinácti utkání dokázali dvanáct vyhrát a padli pouze v zářijovém souboji se Sokolovem.

A co víc. Západočeši z ledu bez bodového zisku odcházeli naposledy 3. listopadu, kdy prohráli 4:6 právě na zimním stadionu ve Dvoře Králové. Posledních osm (!) utkání Klatovy vyhrály za tři body a s 58 body jim ve skupině Sever patří druhá příčka za Sokolovem.

To ve Dvoře Králové s dosavadním průběhem sezony spokojeni být nemohou. Cíl v podobě postupu do play off je zatím v nedohlednu, vždyť na klíčovou čtvrtou pozici Rodos ztrácí propastných dvanáct bodů. Na druhou stranu, ve hře je jich ještě 39! Na začátku roku kádr opustil gólman Filip Landsman, jenž vyslyšel nabídky ze zahraničí, post jedničky tak v dnešním utkání bude plnit stálice mezi dvorskými tyčemi Josef Čáp.

Odhodlání rozhodně dvorským hráčům nechybí, o čemž svědčí slova útočníka Patrika Fořta: „Víme, jak si stojíme. Ale naše cíle se nemění. Pořád chceme postoupit do vyřazovacích bojů, nikdo nechce na konci února končit sezonu. Proto je teď pro nás každý z těch zbývajících zápasů v základní části stejný, jako by už šlo o play off.“



18.00: HC Děčín vs. HC BAK Trutnov

Jako poslední dnes na led vyjedou hráči Trutnova. A také je zastihl závěr roku 2018 ve velké pohodě. Poslední tři zápasy tým kouče Petra Váchy vyhrál, když dokázal zvítězit i ve Vrchlabí. Podle slov šéfa lavičky se tým vrátil k poctivým výkonům a umazání ztráty na čtvrtý Nymburk naznačuje, že by se Draci mohli o postup do play off ještě pořádně rvát.

V Děčíně se dnes potkají dva soupeři se stejným počtem nasbíraných bodů (33). Zatímco ale Medvědi ve skupině Sever na čtvrté příčce drží osmibodový náskok na páté Řisuty, pátý Trutnov ve skupině Střed stejný počet bodů na Nymburk ztrácí. Už proto bude večerní bitva pro oba celky důležitá. Zajímavostí je jistě i fakt, že se Děčín s Trutnovem potkali v jarních vyřazovacích bojích – ve vyrovnané sérii postup slavil Děčín (3:1).

A ještě nejčerstvější info z trutnovského klubu: „Mezi svátky se hráči rozhodně neflákali. Od 25. do 30. prosince absolvovali velmi těžké a náročné tréninky, aby zůstali v tempu a vyjezdili veškeré řízky a cukroví. Dnes hrajeme na ledě Děčína, kam cestujeme s kompletní sestavou. Navrátilcem do sestavy je Daniel Svoboda, jenž po zranění v horní části těla vynechal dva měsíce,“ hlásí facebookový profil HC BAK Trutnov.