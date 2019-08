Trutnov těsně podlehl Plamenům ze Žďáru nad Sázavou a ambiciózní Vrchlabí utrpělo debakl v Šumperku.

Dvůr Králové - Jablonec 9:7

Fakta – branky a asistence: 5. Fořt (Jirásek), 17. Fořt (Škvrně, Půhoný), 18. Jirásek (Luštinec), 30. Fořt (Mocek, Půhoný), 36. Karlík (Hoskovec, Dušek), 37. Dušek (Hoskovec, Matějíček), 43. Ježek (Franc, Šedivý), 52. Hoskovec (Dušek), 59. Sedláček – 13. Kotyza (Hejndl, Daněk), 14. Nezbeda (Tržický, Gecko), 19. Kotyza (Bouřil), 47. Maďar (Frk), 52. Frk (Maďar), 55. Kačírek (Nezbeda, Král), 60. Maďar (Nezbeda, Kotyza). Rozhodčí: Veselý – Pechánek, Roischel. Vyloučení: 2:6, navíc Gecko 10 minut + OK. Diváci: 360. Třetiny: 3:3, 3:0, 3:4. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – 1. polovina utkání: Vlk – Čáslava, Jirásek, Mocek, Tondr – Půhoný, Škvrně, Fořt – Valášek, Havlas, Luštinec. 2. polovina utkání: Vlk – Karlík, Matějíček, Petira, Franc – Petrus, Hoskovec, Dušek – Sedláček, Ježek, Šedivý.

„Abych pravdu řekl, ani se mi zápas moc hodnotit nechce, protože šlo o první přípravný duel. Sehráli jsme jej v rámci přípravy, zaměřili se na bruslení a pro všechny kluky to bylo náročné. Byla tam spousta věcí, které se nám nelíbily, naopak spousta těch, které bychom hodnotili dobře. Výsledek odpovídá spíš takovému ‘hurá hokeji‘, z čehož se nemůžeme moc radovat,“ řekl k utkání trenér Malinský.

Trutnov - Žďár nad Sázavou 2:3

Fakta – branky a asistence: 19. Svoboda (Kozák), 33. Svoboda (Jedlička) - 12. Lojek (Chlubna, Wasserbauer), 27. Bureš, 31. Chlubna (Bureš). Vyloučení: 7:8, Využití: 0:1, V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:1, 1:2, 0:0. HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Pluháček) – Faltys, Vácha, Kynčl, Junek, Višňák, Suk, Pražák – Vacek, Martinec, Semorád – Jedlička, Kozák, Svoboda – Švík, Janoušek, Tatar – Krsek, M. Poul.

„Proti Plamenům jsme nastoupili znovu v sestavě, kterou stále ladíme a zkoušíme. Sehráli jsme perfektně to, co jsme si řekli, musíme kluky pochválit. Nedaří se nám najít klid v přesilovkách, ale ještě je ani netrénujeme, takže se to dá pochopit. Pokud zjednodušíme hru v útočném pásmu, bude to super. Zasloužili jsme si prodloužení, ale takový je hokej a je to příprava,“ řekl k utkání asistent trenéra Ondřej Poul.

Šumperk - Vrchlabí 7:1

Fakta – branky a asistence: 11. M. Urban (Gewiese, Habrman), 11. Pokorný (Drtil, Milfait), 13. Scheuter (Muller, Drtil), 18. Pokorný (Drtil, Milfait), 21. Milfait (Jaroš), 21. Vachutka (Spratek, Gewiese), 58. Pokorný (Milfait, Jaroš) – 16. F. Moník (Bendík). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Třetiny: 4:1, 2:0, 1:0. HC Stadion Vrchlabí: Abrahám (Soukup) – Bendík, Voženílek, Vágner, J. Moník, Kynčl, Jirků, Havránek, Chalupa, P. Urban, F. Moník, Hašek, Matějček, Mrňa, Hozák, Kastner, T. Šlaicher, R. Šlaicher.