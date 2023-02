Pardubický klub pojal oslavy velkolepě a galavečer byl pojat především jako poděkování svým legendám. Pardubice si všechny tituly schovaly do druhé poloviny své historie. Ten první vybojovaly právě před padesáti lety. Poslední pak před jedenácti. Na pódiu se vystřídaly generace pardubických hokejistů, někteří neváhali dorazit i ze zámoří. Kromě ocenění mistrovských kolektivů byli vybráni ti nejlepší jedinci v celé pardubické éře. Gratulace přijímali od kolegů sportovců jako Patrika Eliáše či Aloise Hadamczika. Současný prezident Českého svazu ledního hokeje „porušil“ nestrannost a majiteli Dynama Petru Dědkovi přinesl dárek v podobě českého dresu se zvláštním vzkazem na zádech. Jeho součástí byl tip, kdo skončí v letošní sezoně na první příčce. Ano, HC Dynamo Pardubice.

Se zdravicemi přispěchaly známé osobností v jiných oborech. Od lokálních i republikových politiků přes komentátory až po modeling. Všichni měli jednu společnou věc, bližší vztah k Pardubicím. Včetně moderátora Martina Dejdara. Hudební doprovod si vzal pod patronát nestárnoucí Petr Janda se svou skupinou Olympic. Ápropos i hudební legenda slaví v tomto roce kulatiny. Oproti pardubickému hokeji jsou ale staříci ještě mladíci. Spolu to táhnou „teprve“ šedesát let.

Největší aplaus vyvolávaly nástupy jednotlivých týmů, které se zasloužily o pozlacení svého klubu.

Na první titul čekala tehdejší Tesla do roku 1973. Pro pamětní hodinky si došla trochu už prořídlá parta v čele se zabijáckou útočnou trojicí Vladimír Martinec – Jiří Novák – Bohuslav Šťastný.

Jako druzí se natěšeným divákům představili členové mužstva se sezony 1986/1987. Kapitána mu tehdy i nyní při oslavách dělal Jan Levinský. Střelec vítězné branky v rozhodujícím pátém finále. Osa týmu se opírala o brankáře Dominika Haška a produkty pardubické školy hračičků Jiřího Šejby a Otakara Janeckého. Nechyběl ani enfant terrible tehdejšího týmu Evžen Musil.

Složení třetí vítězné čety se oproti druhé moc nezměnilo. Tituly od sebe dělily pouze dva roky. A ten třetí v pořadí byl poslední federální.

Mezi oceněnými nechyběla ani svatá trojice Šťastný, Novák a Martinec.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Nejlepší Hašek a Martinec

Zato na další titul si museli pardubičtí fanoušci počkat dlouhých šestnáct let, tedy do nového tisíciletí. Ve výjimečné sezoně, kterou zapříčinila stávka hokejistů v NHL, vystoupal HC Moeller Pardubice z poslední příčky až na samotný vrchol. Možná nejcennější titul, právě kvůli obrovské konkurenci, mají na svědomí hráči jako Milan Hejduk, Aleš Hemský, Jan Bulis.

Pátý zářez na mistrovské pažbě se datuje do sezony 2009/2010. HC Eaton Pardubice angažoval do svých řad Dominika Haška, a ten mu ve svých pětačtyřiceti letech pomohl k překonání všech soupeřů v play off. Kromě Dominátora byl jedním z hlavních strůjců titulu sniper Petr Sýkora. Navíc ve vyřazovacích bojích Dynamo zvítězilo dvanáctkrát v řadě.

Poslední šestý korálek na mistrovskou šňůru navlékli pardubičtí hokejisté znovu o dva roky později.

Nečekaným hrdinou se stal gólman Martin Růžička. Omlazený HC ČSOB Pojišťovna Pardubice měl sice ve čtvrtfinále namále, ale pak rozjel krasojízdu, na jejímž konci převzal Petr Koukal pohár pro vítěze extraligy.

Lední hokej je sice týmový sport, ale bez výrazných individualit by to nešlo. Ani v Pardubicích. Klubové vedení vyhlásilo jednotlivé hráčem jako nejlepší v historii v různých kategoriích.

A nutno dodat, že výběr byl přetěžký. Nakonec s této ohromné pocty dostalo, lépe řečeno, oni si ji vybojovali svými výkony na ledě, Vladimíru Martincovi a Dominiku Haškovi. Potlesk na jejich adresu přešel v bouřlivý aplaus, který vyvrcholil ve standing ovation…

Nejlepším střelcem se stal Petr Sýkora, nahrávačem Tomáš Blažek, nejproduktivnějším střelcem Milan Hejduk a největším tvrďákem Jiří Cetkovský. Nejslavnější gól v podání pardubického hráče našel klubový přesah. Jiří Šejba si vysloužil prvenství za neopakovatelnou akci v oslabení ke třetímu gólu finálového utkání proti Kanadě na mistrovství světa v Praze 1985. Nejlepším trenérem v pardubických dějinách byl zvolen Vladimír Martinec.

