GLOSA/Bitva. Tohle slovo je pro zápas play off nejlepším synonymem. V případě čtvrtfinálového soupeře pardubických hokejistů platí trojnásobně. Nemohli totiž vyfasovat úpornější tým. Pro oko diváka není hra Olomouce atraktivní podívanou. Na druhou stranu v jízdním řádu do stanice titul krása musí ustoupit praktičnosti.

Pardubice by rády navázaly na poslední domácí představení s Olomoucí, které vyhrály rozdílem tří branek. | Foto: Ladislav Adámek

Zatímco vítěz základní části za dva týdny bez zápasové praxe vychladl, Hanáky udrželo v provozní teplotě předkolo play off. Zdroj: Deník

„Zase jsme více odpočatější než soupeř. Pro nás bude důležitý vstup do série. Potřebujeme se hned v první třetině prvního zápasu vrátit do tempa. Tréninky tomu byly přizpůsobené. Neměli bychom s tím mít problém,“ myslí si obránce Ondřej Vála.

Kohouti si v něm si poradili s neméně bojovnými Karlovými Vary. K postupu mezi nejlepší osmičku potřebovali čtyři pokusy. V domácím prostředí byli neomylní.

Tím potvrdili, že z jejich ledu se vozí body, v případě vyřazovacích bojů bude platit vítězství, těžko.

Pardubičtí se o tom nejen v letošní sezoně přesvědčili, když oba duely skončily o gól, jednou v jejich prospěch. Doma naopak uspěli v obou případech, přestože na venkovních kluzištích se jim dařilo více.

„Čeká nás nepříjemný mančaft. Mají výbornou defenzivu. Musíme si hrát to naše a být trpěliví v zakončení. Blokují hodně střel, rozhodne naše pohotovost. Každopádně to bude těžká série,“ tuší Vála.

Co se také hodí pro play off, byla vyhrocenost utkání. Minimálně prvního domácího v Pardubicích. Faulu Klimka na Davida Musila za rozhodnutého stavu se jal role Zorra mstitele jeho bratr Adam. Incident vrcholil disciplinárními tresty, po kterých se na pardubické straně rozhořely vášně a nesouhlas s výšemi.

S nadsázkou řečeno, styl olomouckého hokeje je po staletí konstantní. Kreativitu nahrazují enormní bojovností. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil hned v premiérovém ročníku české extraligy tehdejší HC Pardubice. Jako šestý po turbulentní základní části vyzval ve finálové sérii sedmého v pořadí. Pro zajímavost: druhé utkání, stejně jako to první, rozhodovaly samostatné nájezdy. A dohromady se jich jelo třicet!!! Východočeši nakonec ztratili titul, protože jejich soupeř otočil sérii na 3:1 ve svůj prospěch.

Další důvod proč letos vyřadit Olomouc? Splatit dluh po třech dekádách.

Pardubičtí hokejisté se potřebují pro play off ukáznit. Nejde snad o fauly, které sami vyprodukují, jako spíše o odezvu na nedovolené zákroky na jejich osoby. Samozřejmě, lehce se to radí od stolu, ale rovněž v běžném životě je potřeba krotit vášně. I když. V běžném životě nejde o kontakt fyzický. Těžko proto soudit, zda by se člověk po úderu na ulici, také po agresorovi vzápětí neohnal. Hokej je ale hra pro tvrdé jedince, kteří musejí počítat s tím, že nějakou tu ránu utrpí. Jenže na rozdíl od soukromého vyřizování účtů nese nedovoleně (někdy skrytě) atakovaný hráč zodpovědnost za celý tým. V play off platí spolehlivost odsunout do pozadí svoje ego dvojnásobně. Bezohlednost k ostatním je totiž tvrdě trestána. Jsou to přesilové hry, které právě v této fázi hokejové sezony rozhodují zápasy i zdánlivě nesourodých soupeřů. Čtvrtfinálová série s Olomoucí může hráčům Dynama posloužit jako ta nejlepší terapie. Kdy už jindy, než ve střetech s úporným celkem si odpustit oplácení. Navíc s Hanáky už jednu zkušenost, kdy akce vyvolala reakci před tím klidného člověka, mají. Pokud se jim podaří udržet nervy na uzdě a postoupí mezi nejlepší čtyři týmy, tak v ohledu sebeovládání budou mistry…