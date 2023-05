Druhý mečbol Třince budou dnes od 17 hodin odvracet hokejisté Hradce Králové. Východočeši dokázali v neděli obhájce titulu na jeho ledě porazit 2:1 po prodloužení, stav série snížili na 1:3 a finále vrátili zpět domů.

Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Vítězství nás dobilo energií a budeme se soustředit na další zápas, abychom ho zase vyhráli,“ řekl obránce Mountfieldu Bohumil Jank, který měl na nedělní výhře velký podíl, když nejprve otevřel skóre a u branky v prodloužení si připsal druhou asistenci.

TLAČIT SE DO BRANKY

„Je potřeba naši bojovnost, obětavost a energii přetavitv góly. Co nejvíce se tlačit do branky a dostávat tam hodně puků. První gól v neděli padl poté, když toho Káca (Ondřej Kacetl) moc neviděl. Druhý byl z dorážky. Právě tohle je recept na to, abychom byli úspěšní,“ myslí si Jank.

Pavlík zařídil ve finále první hradeckou výhru: Splněno určitě nemáme

Všechny duely finálové série byly nesmírně vyrovnané. Třinec však dokázal koncovky lépe zvládat, situace se otočila až v neděli ve čtvrtém utkání a Lvi věří, že teď bude psychická výhoda na jejich straně. „Je to o detailech. Věřím, že jsme konečně odčarovali neprůstřelnost třineckého gólmana Ondřeje Kacetla. Myslím, že jsme zlepšili hru v předbrankovém prostoru, konečně nám to přineslo ovoce a první bod v sérii. Doma se na to teď pokusíme navázat,“ přeje si kouč Hradce Tomáš Martinec.

Oceláři mají pořád všechny trumfy ve svých rukou. V posledním zápase je nezlomil ani úvodní gól, naopak v prostřední části vyrovnali a ve třetí třetině si šli aktivní hrou pro titul. „Byli jsme po vstřeleném gólu na koni, šance jsme měli. Hraje se ale na góly, je jedno, kdo má více ze hry. Řekli jsme si, že se nic neděje, že je to jen jeden zápas. Pořád potřebujeme vyhrát jedno utkání,“ uvedl třinecký bek Marian Adámek.