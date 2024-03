Osmifinále play off II. ligy se pro hokejisty vrchlabského Stadionu stalo konečnou stanicí. Ve třetím duelu s Příbramí padli výsledkem 4:8 a celou sérii ovládli Středočeši 3:0.

Vrchlabským hokejistům v Příbrami fandil velmi slušně zaplněný sektor příznivců. | Video: Václav Mašinda

Vrchlabští hokejisté v letošní sezoně nezopakují loňskou účast ve čtvrtfinále play off druhé ligy, když se soupeřem z Příbrami prohráli sérii v nejkratším možném čase. Ač horalé s papírovým favoritem sehráli tři vyrovnané partie, ve všech byli nakonec gólově pozadu a před soupeřem se museli sklonit.

Naši fanoušci si zaslouží víc domácích zápasů. My rozhodně nic předem nevzdáváme

Ve třetím utkání na příbramském ledě rozhodl o vítězství Středočechů čtyřmi trefami Samuel Duchan. Bývalý hráč Stadionu si v utkání nebral servítky, prosadil se už po necelých dvou minutách a nakonec gólem do prázdné branky sedm vteřin před koncem celou sérii i uzavřel.

II. liga Západ, čtvrtfinále play off – 3. zápas

Příbram – Vrchlabí 8:4 (3:1, 2:2, 3:1).

Fakta – branky a nahrávky: 2. Duchan (Pinkas, Josefus), 10. Pinkas (Duchan), 20. Svoboda (Bednařík, Hasman), 32. Duchan (Kafka, Saňa), 38. Hasman z trest. stř., 55. Duchan (Bednařík, Hasman), 58. Saňa, 60. Duchan (Pinkas) – 16. Kaštánek (Kozák, Krsek), 34. Chrtek (Bendík, Urban), 37. Kastner (Urban, Chrtek), 59. Bláha (Urban, Bendík). Rozhodčí: Hucl, Valda – Sýkora, Hošťálek. Vyloučení: 6:6, navíc Kolda (PŘ) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 2:0. Diváci: 1089. Konečný stav série: 3:0.

HC Příbram: Jiroušek (60. Tichon) – D. Zdeněk, Havelka, Havlín, Jelínek, Rajgl, Saňa, Pešta – Pětník, Bečvář, P. Svoboda I – Josefus, Duchan, Mařík – Pinkas, Kolda, P. Kafka – Hasman, Bednařík, Gengel – Furch. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Kamenický) – D. Sýkora, Abraham, Hladík, Bendík, J. Kynčl, Kaštánek, Boukal – Chrtek, P. Urban, D. Chalupa – T. Bláha, Kastner, Tatar – Moník, M. Kozák, Krsek – A. Jirků, Šlaicher, A. Cerman.

Dynamo předvedlo play off mód. Ukázali jsme charakter, říká Robert Kousal

Ohlasy na utkání

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: Bohužel jsme celou sérii s Příbramí nezvládli a vypadli v nejkratší možné době.

Petr HlaváčZdroj: Václav MašindaMyslím si, že to byly krásné, vyrovnané a férové zápasy a přispěli tomu svými výkony, i když si to spousta lidí nechce připustit. My jsme nebyli o moc horším týmem, ale byli jsme hloupější, a to nás stálo úspěch v této sérii. Je to škoda. Celou sezonu si vyhodnotíme a pokusíme se být příští rok lepší. Hlavně v základní části, abychom začínali play off na domácím hřišti. Děkujeme vedení a sponzorům, že nám umožňují hrát ve Vrchlabí na tak vysoké úrovni. Děkujeme fanouškům za celoroční podporu našeho týmu, oni jsou, tak jako v každém klubu na světě, tím největším a nejdůležitějším investorem a bez nich by to nešlo. Doufám, že se ve zdraví zase všichni v srpnu uvidíme.

Zdroj: Václav Mašinda

Další výsledky osmifinále: Chomutov – Kobra Praha 4:0 (konečný stav série: 3:0), Tábor – Benátky nad Jizerou 7:1 (konečný stav série: 3:0), Letňany – Děčín 3:4 (stav série: 2:1), Hodonín – Nový Jičín 2:3p (stav série 1:2), Opava – Havlíčkův Brod 1:2 (konečný stav série: 0:3), Vyškov – Kopřivnice 3:2p (konečný stav série: 3:0), Havířov – Žďár nad Sázavou 5:0 kontumačně (konečný stav série: 3:0).