Naposledy 6. listopadu se vrchlabští hokejisté představili na vlastním ledě, když tehdy těsným výsledkem 4:3 přehráli tradičního rivala z Kolína.

Tentokrát do DD Elektromont arény přijel nebezpečný celek Přerova a domácí se na Zubry posílili o opory druholigového Hronova, když obranu zpevnil dvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi David Sýkora a v útoku dostal poprvé příležitost stejně starý šikovný Rus Konstantin Tyurin.

Na Hané rozhodovaly přesilovky. A ve třetí třetině pak trefy hladového Poulíčka

Svěřencům trenérů Hlaváče a Koudelky duel 25. kola sedl na výbornou. Zatímco sami byli především v úvodní periodě nadmíru produktivní, soupeř se z řady příležitostí prosadit nedokázal a z brány Krkonoš si odvezl nadílku 5:0.

CHANCE LIGA

HC Stadion Vrchlabí – HC Zubr Přerov 5:0

Horalé do zápasu vstoupili s velkou chutí a už po šestnácti odehraných vteřinách musel proti Heřmanovi zasahovat gólman Petrásek. Na druhé straně se poprvé blýskali v šest minutě, ani hostující Král si ale na muže v brankovišti nepřišel, když tentokrát byl na místě pozorný Soukup.

Chvíli na to fauloval hostující Süss, a jelikož jej za dalších 21 vteřin následoval na trestnou lavici i spoluhráč Dvořák, naskytla se Stadionu dlouhá přesilovka pěti proti třem.

V ní si domácí s přesným zakončením dávali na čas, až sedm vteřin před návratem prvního hráče na led se však do šance dostal Urban a jeho ránu Petráskem vyraženou usměrnil do sítě Mrňa – 1:0.

Horaly gól samozřejmě povzbudil a na další trefu čtyři stovky diváků čekaly pouhých 64 sekund. Novic ve vrchlabském dresu Tyurin oloupil o puk protihráče u mantinelu, v akci pokračoval Chalupa a před branku předložil kotouč jako na podnose přesně zakončujícímu Moníkovi – 2:0.

Další dva slepené góly se horalům podařilo vstřelit na přelomu 15. a 16. minuty. Nejprve po ráně Nedbala šťastně skóroval Urban a o půlminutu později vyhnal z branky Petráska Matýs, jen do prázdné branky uklízel puk po fantasticky zvládnutém brejku třetího vrchlabského útoku.

V samotném závěru úvodní dvacetiminutovky se blýskl dvěma po sobě jdoucími zákroky Soukup a spolu s přerovským náhradníkem Klimešem si oba gólmani doslova pronajali další třetinu a půl.

Až v čase 51:23 ujel do brejku Matýs, posledního bránícího Zubra si povodil ukázkovou stahovačkou a proti Klimešovi v pozici padajícího střelce nezadržitelně skóroval.

Sestavy nejen hokejistů se zúžily. Odpíračům očkování nejspíš skončí sezona

Vrchlabští hokejisté si proti tabulkovému sousedovi připsali nejvýraznější výhru sezony, brankář Soukup třetí čisté konto a všichni hráči společně s realizačním týmem a fanoušky se již mohou těšit na další tři domácí zápasy. Ten nejbližší je čeká netradičně v úterý, kdy přivítají obávané Litoměřice.

Fakta – branky a asistence: 9. Mrňa (Urban, Heřman), 10. Moník (Chalupa, Tyurin), 15. Urban (Nedbal, Voženílek), 16. Matýs (Mrňa, Urban), 52. Matýs (Urban). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Juránek, Sedláček. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 403. Třetiny: 4:0, 0:0, 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (O. Štěpánek) – Kajínek, T. Jelínek, Oliva, J. Zdráhal, Voženílek, Nedbal, D. Sýkora – Koffer, Chrtek, Heřman – Machač, T. Kaut, Zeman – Matýs, Urban, Mrňa – F. Moník, D. Chalupa, Tyurin.

HC Zubr Přerov: Petrásek (16. Klimeš) – Kubeš, Hrabal, R. Černý, Hrdinka, Ševčík, Krisl – Süss, Herman, Jakub Svoboda – Matěj Svoboda, M. Kratochvil, Jan Svoboda – T. Doležal, F. Dvořák, Matěj Novák – Sebera, Tadeáš Král, D. Indrák.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, navíc nás nakopla více méně náhodná branka v přesilovce pět na tři. Pak se nám povedlo pár akcí, každopádně první třetinu jsme odehráli perfektně a vyhráli ji 4:0. Dalším zlomovým momentem byla druhá část, kdy se soupeř z některé ze šancí nedokázal dostat zpět do zápasu. Něco jsme si v kabině řekli a třetí třetinu odehráli opět solidně. Přidali jsme i pátou branku a s výsledkem jsme spokojení.“

Vladimír Kočara (HC ZUBR Přerov): „Rozhodlo sedm minut v první třetině. Málem jsme ubránili oslabení tři na pět, na jeho konci jsme ale dostali gól. Poté jsme udělali tři hrubé chyby, za které nás domácí potrestali. Byly to systémové chyby, kdy jsme se na to připravovali. O to víc to mrzí. Od druhé části jsme hráli, co jsme chtěli hrát od začátku. Bez chyb, se spoustou šancí. Do utkání jsme se mohli vrátit, ale Vrchlabí výborně zachytal brankář. Měli jsme strašně moc vyloučených, to se prostě nedá zápas zvrátit. Domácí vyhráli zaslouženě. Asi to nemělo skončit 5:0, ale na to už se historie ptát nebude.“

Další výsledky 25. kola: Třebíč – Jihlava 2:1, Litoměřice – Poruba 4:3sn, Havířov – Benátky nad Jizerou 2:4, Slavia Praha – Vsetín 1:2, Prostějov – Šumperk 3:2sn, Ústí nad Labem – Kolín 2:3pp, Sokolov – Kadaň 5:0 kontumačně.

Program 26. kola – sobota 16.00: Poruba – Slavia Praha. 17.00: Vsetín – Třebíč, Přerov – Litoměřice, Šumperk – Ústí nad Labem, Benátky nad Jizerou – Frýdek-Místek, Kolín – Havířov. 17.30: Jihlava – Sokolov. Utkání Kadaň – Prostějov 0:5 kontumačně. Vrchlabí má volno.