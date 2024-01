Gólová stavidla opět povolila. Bavilo podkrkonošské derby, padaly hattricky

Draci nakonec atraktivní partii ovládli výsledkem 9:6 a pět zápasů před koncem základní části udrželi byť jen teoretické šance na účast v play off.

Jedním z hrdinů derby byl se čtyřmi vstřelenými góly a jednou nahrávkou David Smékal (28). Zajímavostí je, že všechny své trefy vměstnal do úvodních dvou třetin, právě jeho zásluhou tak Trutnovští drželi s rivalem krok (5:5). V závěrečné periodě pak osud zápasu vzal do svých rukou o dost zkušenější Roman Vondráček a čistým hattrickem také on přispěl k vítězství.

A jaké že derby ze Smékalova pohledu bylo? To už prozradil v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Útočník David Smékal patří také v této sezoně mezi tahouny trutnovské ofenzívy. Rivalovi ze Dvora nastřílel čtyři branky.Zdroj: Miloš Šálek

Davide, do utkání proti rivalovi ze Dvora jste šli v roli favorita. Jak velkou motivací bylo oplatit mu porážku z konce října?

Motivace byla velká a měli jsme k tomu více důvodů. Stále bojujeme o postup do play off, takže je jedno, jestli přijede Dvůr nebo někdo jiný, musíme se snažit porazit každého. Utkání bylo charitativní pro trutnovskou porodnici, takže přišlo i více lidí než obvykle a o to větší motivace byla zápas vyhrát.

V prvním vzájemném duelu vás hattrickem ztrestal váš loňský spoluhráč Josef Vognar a v odvetě měl na svém kontě další dvě trefy už po deseti minutách. Nešlo si na něj dát větší pozor?

Jsme rádi, že se u nás v Trutnově něco naučil (usmívá se). Vzhledem k tomu, že tolik gólů v našem dresu Vogis nedal za celou sezonu, tak pro nás nepředstavoval nějakou hrozbu. Musím ale uznat, že se mu oba zápasy povedly a ve Dvoře určitě patří k tahounům týmu.

Hosté po většinu času v úvodních dvou třetinách vedli, vteřinu před druhou sirénou jste ale vyrovnal na 5:5. Byl podle vás právě tohle klíčový moment utkání?

Možná ano, možná ne. Sám vím, co udělá s psychikou gól do šatny. Těžko říct, jestli se to na soupeři podepsalo nebo ne. Za klíčový bych ho asi nepovažoval, ale rozhodně byl velmi důležitý pro vývoj poslední části zápasu a my jsme se tak vyhnuli křiku od trenérů v kabině (smích).

Ondřej Holubec, gólman TrutnovaZdroj: Miloš ŠálekCo vlastně zápas zlomilo? Ve třetí třetině už jste totiž měli dění na ledě plně v moci.

Myslím, že soupeři ve třetí třetině začaly docházet síly, čehož jsme využili a odskočili mu o dvě branky. Mačkali jsme je jak houbu, ale ke konci jsme si to „klasicky“ zkomplikovali, jak už jsme ostatně předvedli ve více zápasech. Naštěstí nás podržel Ondra Holubec a zápas jsme dotáhli do vítězného konce.

K výhře jste přispěl čtyřmi góly. Kam byste svůj výkon a zážitek z něj zařadil?

Vzhledem k tomu, že každý trénink vystřílím pět set puků, tak už bylo na čase to zužitkovat i v zápase. Samozřejmě si dělám srandu. Nemyslím si, že jsem podal svůj nejlepší výkon, zkrátka jsem stál vždy na správném místě ve správný čas. Lukáš Junek to dobře házel na bránu a mně se pokaždé podařilo puk usměrnit mimo dosah brankáře. Nicméně ty góly jsou zásluhou dobré hry celé naší pětky. Když hrajete s takovými spoluhráči jako já, je to o dost snazší.

Lídři kanadského bodování HC Trutnov

Roman Vondráček 24 zápasů – 47 bodů (16 branek, 31 asistencí)

Jiří Šimoníček 23 zápasů – 39 bodů (23 branek, 17 asistencí)

David Smékal 26 zápasů – 33 bodů (20 branek, 13 asistencí)

Petr Chytráček 26 zápasů – 26 bodů (10 branek, 16 asistencí)

Jakub Luštinec 21 zápasů – 23 bodů (10 branek, 13 asistencí)

Lukáš Vácha 25 zápasů – 22 bodů (2 branky, 20 asistencí)





Jak už zaznělo, utkání mělo charitativní podtext. Akcí pro trutnovskou porodnici jste nalákali hádám nejvyšší návštěvu sezony. Užil jste si kulisu?

Na zimní stadion si našlo cestu zhruba pět stovek diváku, za to bych jim chtěl poděkovat. Osobně jsem čekal ještě o něco více, ale kdyby takováhle návštěvnost byla na každém zápase, byly bychom za to rádi. Každý divák se počítá a na ledě je podpora fanoušků cítit. Myslím si, že kdo v neděli na zimní stadion zavítal, určitě nelitoval. Poslední dobou chodí do kotle mladí kluci s bubnem a pro nás je to určitě super podpora. Snad jim to vydrží (úsměv).

Trutnovský divák očividně na podobné akce slyší. Ať už jde o podporu porodnici nebo dřívější akce s plyšáky. Nevyplatilo by se takových zápasů v sezoně více?

Určitě se snažíme dělat pro lidi něco navíc, abychom je na zimní stadion přilákali. Tyto akce jsou skvělé, obzvlášť když jde o dobrou věc. Nicméně pořádání takovýchto akcí je organizačně velmi náročné a věnujeme se tomu ve svém volném čase, mnohdy i na úkor svého zaměstnání. I když všichni víme, že solidarita u nás je více než skvělá, nemůžeme chtít po lidech, aby přispívali „každý třetí zápas“.

Derby v Trutnově mělo charitativní podtext. Domácí klub vybral 25 tisíc korun pro porodnici a novorozenecké oddělení v místní nemocnici.Zdroj: Miloš Šálek

V tabulce nyní ztrácíte na osmý Nový Bydžov šest bodů, konkurent v boji o play off má navíc zápas k dobru. Upřímně: věříte ještě, že si Trutnov letos zahraje vyřazovací boje?

Jak se říká, naděje umírá poslední. Už na začátku sezony jsme se bavili o tom, že v tomhle nepochopitelným herním modelu si nemůžeme dovolit ztrácet body a že se bude rozhodovat až do posledního zápasu. My jsme je ztratili hlavně se soupeři pod námi, což nás mrzí, ale i to je sport. I když je šance malá, budeme bojovat až do konce.

Pokud se tak nestane, kde dál budete hledat chybu?

Jak už jsem zmiňoval, jsou to ty zbytečné prohry se soupeři pod námi. Kolikrát jsme si nechali zápas na začátku utéct a pak už jsme se marně snažili dotahovat. Další věc je, že vzhledem k tomu, že jsme všichni zaměstnaní, kolikrát se sejdeme na trénink jak šváby na pivo a v některých zápasech se to projevilo. Na to bych se ale nerad vymlouval, jelikož spousta týmů to bude mít podobně.

Na závěr odbočím od krajského hokeje. Play off se blíží také v Tipsport extralize. Jaký zde máte oblíbený tým a které celky si podle vás letos rozdělí medailové příčky?

Mým oblíbeným týmem je Dynamo Pardubice a dle mého názoru se o medaile určitě porve Třinec, Sparta a právě Pardubice.

Pardubičtí hokejisté jsou favoritem letošního extraligového ročníku. Dočká se jejich fanoušek David Smékal po letech mistrovského titulu?Zdroj: HC Dynamo Pardubice