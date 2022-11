Hokejový klub byl na úpatí Krkonoš založený po válce, ale až do roku 1977 se hrálo jen na přírodním ledě. Zastřešení se vrchlabský zimák dočkal teprve před 20 lety a nyní můžeme směle prohlásit, že patří k nejkrásnějším v republice.

Zvenčí přitom nepůsobí nijak zvláštně, jeho výhodou ale je skvělá dostupnost z centra města. To na druhou stranu přináší úskalí v podobě menšího počtu parkovacích míst. Když vstoupíte dovnitř, dýchne na vás skvělá hokejová atmosféra. Záměrem architektů bylo vybudovat takový stánek, kde se budou soupeři klepat kolena, i když nebude úplně vyprodáno. A to se daří vrchovatě, i osm stovek dokáže bouřit jako až po střechu naplněný barák, zápas s Pískem, který domácí minulý týden vyhráli 5:2, budiž toho důkazem.

O to, že to na vrchlabském zimáku vše a kulisa je opravdu báječná, se stará kotel za jednou z branek. Je hlučný, slušný a co je hlavní - fandí po celý průběh zápasu. Své polínko si chodí pravidelně přiložit i sám Krakonoš! Chorálů si užije hned několik Vrchlabští jsou kreativní a neúnavní.

Diváci mají k dispozici poměrně malý počet míst k sezení, to ale místní nijak netrápí; sportovní duely se prý vychutnávají nejlépe na stání, navíc během postávání na vymrzelém stadionu má fanoušek tak nějak více potřebu se povzbuzovat fanděním.

Na II. ligu se chodí za 110 korun, v online předprodeji vyjde vstupenka o deset kaček levněji. Důchodci a studenti platí 80 korun, děti do 130 centimetrů jdou na hokej zadarmo.

Občerstvení? Na jedničku! Fronty nejsou závratně dlouhé, sortiment je dostačující. Některé návštěvníky štve to, že místní piva nejsou tak chutná jako známé značky, náladu jim ale umí spravit tradiční vrchlabská klobása za 79 korun. Frčí i párky v rohlíku či tousty.

V minulosti dres vousatých Krakonošů oblékalo nejedno známé jméno, nyní na soupisce nejdete Jan Hlaváče, dvojnásobného mistr světa, mistra extraligy a zároveň také muže, který posbíral řadu zkušenosti i v kanadsko-americké NHL. Mezi místními patří mezi oblíbence, chodí se ale i na Bláhu, Urbana nebo Chalupu.

Celkový dojem z návštěvy vrchlabského zimního stadionu je skvělý. Pokud chcete zažít výbornou atmosféru a nevadí vám, že se budete dívat „pouze" na třetí nejvyšší soutěž, rozhodně do Krkonoš zajeďte!