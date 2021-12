Druhý ze čtyř po sobě jdoucích zápasů odehrají dnes večer na domácím ledě hokejisté vrchlabského Stadionu. Svěřenci trenérů Petra Hlaváče a Martina Koudelky přivítají druhý tým Chance ligy Litoměřice a od 18 hodin budou usilovat o třetí výhru v řadě.

Horalé aktuálně okupují sedmou příčku tabulky a pokud chtějí nadále působit v její horní části, potřebují bodovat především doma. Nyní k tomu mají ideální příležitost, po Litoměřicích totiž hned v neděli přivítají ještě pražskou Slavii (12. 12.) a na konci příštího týdne rozjetý Vsetín (18. 12.).

OČEKÁVALY SE TISÍCOVÉ NÁVŠTĚVY. A REALITA!?

Východočeši na vlastním ledě patří k nejúspěšnějším celkům v soutěži, co je však letos trápí, to je výrazný úbytek fanoušků. Vždyť DD Elektromont arénu v průměru navštěvuje lehce přes pět stovek diváků. Naposledy výhru 5:0 nad Přerovem vidělo pouhých 403 osob.

„Situace s návštěvností našich domácích zápasů je velice znepokojivá. Předpokládali jsme, že se budeme pohybovat minimálně někde okolo průměru tisíc diváků na zápas a spíš o trochu více. Realita je bohužel někde úplně jinde a i přes poměrně slušné sportovní výkony se s průměrem 521 diváka krčíme na 14. místě mezi prvoligovými týmy,“ řekl Krkonošskému deníku k tématu sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí Jiří Jakubec.

Vrchlabští fanoušci mají skvělou pověst nejen v podkrkonošském regionu. Svůj tým vždycky uměli podporovat nejen doma, ale i v halách soupeřů.Zdroj: Anton Martinec

Kde tedy hledat důvody diváckého poklesu?

„Příčinu vidím v aktuálním naladění celé společnosti, které rozhodně neprospívá jakýmkoliv hromadným akcím. O to více bych touto cestou chtěl poděkovat všem věrným příznivcům, kteří si cestu na náš stadion pravidelně nacházejí i v této době. Osobně se však domnívám, že s takovouto sledovaností je první liga ve Vrchlabí dlouhodobě neudržitelná,“ přidal názor Jakubec.

NEJDE JEN O OČKOVÁNÍ, FANDOVÉ VOLÍ POHODU

Své však k situaci dostali prostor říct i jiní. Například za hráče se rozpovídal kanonýr Patrik Urban:

„Situace okolo diváků a covidu je hodně zvláštní. Ve Vrchlabí vždycky chodilo na hokej hodně lidí a byla tu skvělá atmosféra. Samozřejmě každý má jiný názor a chtěl bych věřit tomu, že za to vše mohou jen opatření, která vláda dělá. Spíš si ale myslím, že spousta lidí jednoduše zpohodlněla.“

Urban naráží i na fakt, že v dnešní době lze zápasy svého mužstva sledovat i po internetu. Nejen, že běží onlajn komentované přenosy, na placených platformách najdete i živý přenos ze stadionů od extraligy po Chance ligu. Jenže hokejisté a kluby obecně potřebují fanoušky při sobě, potřebují podporu přímo v aréně.

„Když mohu, měl bych jít svůj tým podpořit a hlavně ve Vrchlabí, kde v tomto ohledu byla nějaká tradice. Za mě je to špatně. Předně je však potřeba poděkovat našim věrným fanouškům, kteří nás i přes tuto zvláštní dobu pravidelně chodí podporovat a dělají dobrou atmosféru. Popravdě jsem ale po Ve vrchlabském kotli je místa dostZdroj: Anton Martinecminulé sezoně čekal, že přijdou v mnohem větším počtu. Nevím, na jaký jiný hokej by tu chtěli chodit. Za mě se teď hraje ten nejatraktivnější hokej za poslední roky. Nechci nikomu sahat do svědomí, jestli je lepší být doma v teple u televize a nebo fandit přímo na zimáku. Za mě je to určitě ta druhá možnost,“ zamyslel se Patrik Urban.

Názor podal i zástupce nejvěrnějších příznivců Stadionu Richard Gottstein:

„Spousta lidí, bohužel i z našich řad, se prostě nechce očkovat, což je v tuhle dobu jak všichni víme velký problém. Druhá věc je internetový portál HokejkaTV. Pustíte si hokej doma v teple, sednete si na gauč a máte pohodu s lahvovým pivkem v ruce, namísto točeného za čtyřicet korun v zimě na stadionu,“ přidává postřeh člen vrchlabských Supras.

Tak jako tak bývá v letošní sezoně přítomným fanouškům až smutno, když hlasatel v aréně oznamuje počet diváků při zápase. Vrchlabí se v posledních desetiletích mohlo chlubit skvělými návštěvami a fantastickou kulisou, lze si jen přát, že se podobné časy opět brzy vrátí.

Nejbližší program Stadionu



Úterý 7. prosince, 18.00: HC Stadion Vrchlabí - HC Stadion Litoměřice (27. kolo)

Neděle 12. prosince, 16.00: HC Stadion Vrchlabí - HC Slavia Praha (28. kolo)

Sobota 18. prosince, 18.00: HC Stadion Vrchlabí - VHK Robe Vsetín (23. kolo)