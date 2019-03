Jak hráči Turnova, tak Lomnice dokázali uspět v arénách soupeřů a dnes si mohou v domácím prostředí zajistit postup. Oba rivalové vzývají podporu svých skvělých příznivců. Rozhodující krok vždy bývá nejtěžší.

Jičín - Lomnice n. P. 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Fakta – branky a asistence: 6. Žďárský (Prokop), 7. Průšek (Hladík) – 8. Maťátko (Knap, Kalfiřt), 48. J. Syrovátka (Kuch, Knap), 54. Junek (L. Syrovátka), 59. Lemfeld (Knap). Rozhodčí: Bernat – Serbus, Svobodová. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 310. HC Lomnice nad Popelkou: Dulák – Sehnoutek, Martinec, Kuch, J. Syrovátka, Kotula – Mizera, Junek, L. Syrovátka – Maťátko, Kalfiřt, David Knap – Rudiš, Lemfeld, Drahoňovský.

Vítěz základní části předvedl v utkání skvělý vstup do zápasu a už po sedmi odehraných minutách vedl 2:0. Trefa Maťátka sice Lomnici záhy vrátila do hry, na další góly se ale čekalo až do poloviny závěrečné periody. V té se ale více než tři stovky diváků dočkaly nečekaného zvratu.

J. Syrovátka s Junkem nejprve zařídili šokující obrat a ten dokonal minutu před koncem čtvrtým lomnickým gólem Lemfeld.

Slavoj Liberec - Turnov 3:6 (0:1, 2:3, 1:2)

Fakta – branky a asistence: 32. Pabiška (Šebesta), 33. Burkoň (V. Tomíček), 49. Kotyza (Šebesta) – 9. Miškovský, 21. Miškovský (Šuráň), 30. Miškovský (TS), 38. Zbroj (Duda, Hujer), 44. Vondráček (Miškovský, Hloušek), 59. Duda. Rozhodčí: Hejl – L. Podrazil, R. Podrazil. Vyloučení: 5:2, navíc Peřina 5 minut + OK, Svoboda a J. Tomíček (vš. Slavoj) 10 minut OT. Využití: 0:1. V oslabení 0:2. Diváci: 96. HC Turnov 1931: D. Kysilka – Šuráň, Jan Zákoutský, M. Kysilka, Jiří Zákoutský, Eichler, Zbroj – Hloušek, Miškovský, Vondráček – P. Zákoutský, Maděra, Jágr – Hanuš, Duda, Hujer.

Turnovští hokejisté se na ledě lépe postaveného celku základní části prezentovali poctivým výkonem, který už v první třetině vedl k vedoucí trefě Miškovského. Stejný hráč skóroval hned v nástupu do prostřední části, a když ve 30. minutě z trestného střílení dokonal dokonce hattrick, zdálo se být rozhodnuto.

Jenže domácí zanedlouho dvěma slepenými góly snížili na 2:3 a rázem bylo před gólmanem Kysilkou hodně živo. Dvě minuty před druhou přestávkou ale Zbroj zvýšil na 2:4 a ve zbytku utkání už si disciplinovaní hosté důležitou výhru pohlídali.

Semifinále pokračuje druhými zápasy dnes od 19 hodin v Turnově a Lomnici. Pokud by oba pojizerské celky dokázaly své série dovést k vítězství, zopakovaly by si loňský finálový souboj, ve kterém po dvou výhrách 6:3 triumfovali Turnovští.