Černý Důl /FOTO, VIDEO/ - „To je kočka s myší,“ utrousil poznámku kapitán Lampertic Demuth, když opouštěl hřiště po prvním barážovém poločase s rezervou Janských Lázní. Dokonale tím vystihl to, co se odehrávalo v souboji dvanáctému týmu ze III. třídy proti třetímu ze IV. třídy. Ne, že by si posilněné janskolázeňské béčko se svým soupeřem zase až tak hrálo, přesto Lamperticím skoro nic nedovolili.

Janské Lázně B – Lampertice 3:0 (2:0)

Nevypršela ještě ani úvodní minuta a skupinka příznivců Janských Lázní se už stačila dvakrát chytit za hlavu. To se nejprve Krudenc dostal špičkou kopačky k míči dříve než lampertický gólman Nagel, ale „zamířil“ jen do tyče. Vzápětí přišel roh a Kašpar z malého vápna hlavičkoval nad.



V 6. minutě se podél čáry ve vápně uvolňoval Němeček, byl faulován a sudí Havlík nařídil pokutový kop. Jenomže Stránský naprosto selhal a balón poslal po zemi vedle.



Ve 14. minutě už sice hráči Janských Lázní míč do branky dostali, ale radost jim překazil zdvižený praporek – ofsajd. Snad čtyři zablokované střely brankářem a hráči Lampertic z prostoru uvnitř šestnáctky, to jsou další nevyužité šance „Jánek“ v 16. minutě.



Jejich tlak tak vyústil ve vedoucí gól až ve 21. minutě. Z pravé strany přilétl míč do vápna “hostů“ a Němeček svůj skluz načasoval přesně – 1:0.



Lampertickým fotbalistům to trvalo půl hodiny, než se propracovali k vážnější akci. Vondrákova hlavička šla ale přímo do Bernasinského.



Ve 43. minutě Němeček posunul míč do vápna Krudencovi a ten střelou na zadní tyč přivedl favorita k dvoubrankovému vedení.



Jestliže v první půli se Lampertičtí jakž takž drželi, druhé dějství se odehrávalo v naprosté režii týmu ze třetí třídy. Janskolázeňští fotbalisté nědky však doslova „vraždili“ svoje šance. Hlavně Stránský. Byl to ale právě on, kdo si v 80. minutě vybral správné místo v lampertické šestnáctce při rohu Krudence a jednoduchou hlavičkou se postaral o gólovou tečku za utkáním.

Fakta – branky: 21. Němeček, 43. Krudenc, 80. Stránský. Rozhodčí: Havlík – Fikejz, Žerovnický. ŽK: 2:3 (50. Sapár, 70. Krudenc – 16. Kliger, 16. Bauman, 82. Barvínek). Diváci: 60. SK Janské Lázně B: Bernasinski – Pelcl, Romančák, Stránský, Sameš – Nevařil, Kult (85. Brát), Martin Sapár (62. Borkovec), Kašpar – Krudenc, Němeček (46. Herman). Jiskra Lampertice: Nagel – Barvínek, Bauman (46. Brožek), Kliger, Sadílek – Kubal, Mádle (32. Forst), Mačo, Vondrák – Flégr (72. Růžička), Demuth.

Hlasy trenérů

Jiří Vorel (Janské Lázně B): „Z naší strany slušný zápas. Kluci konečně po dlouhé době odvedli to, co měli, i když z velké části nám to umožnil soupeř. Celé utkání jsme měli jasnou převahu, akorát jsme se chvíli trápili, než jsme dali první gól. Rozhodně jsme pak naši převahu měli vyjádřit více góly. Obrazu hry by spíše odpovídal výsledek o šest sedm branek. Jsem rád, že zůstaneme ve třetí třídě, která vzhledem k tomu, že polovina kluků čas od času nastupuje za áčko, nám dá víc.“



Ludvík Gartner (Lampertice): „Asi bylo jasné, že takového soupeře, kterému pomohlo áčko, nemůžeme překvapit. My jsme dělali, co jsme mohli. Chyběl gól. Kdybychom jim za stavu 2:0 dali kontaktní branku, tak jsme možná ještě něco udělali. Jenomže jsme se stále bránili. Byli mladší, byli lepší, byli běhavější.“