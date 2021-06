Trutnovský hokej sice před nedávnem přišel o visačku „druholigový“, přesto se ve městě mohou dmout pýchou. Vzniklo zde totiž špičkové moderní centrum pro výchovu hokejistů. Zajímavé je o to víc, že otcem myšlenky a jeho zakladatelem je ruský hokejista Pavel Fedulov.

Odchovanec akademie CSKA Moskva je bývalým trutnovským hráče, přičemž pod Krkonoše, kde mimo jiné pomáhal tamním Drakům ve druhé lize, jej život zavál před šesti lety. V současné době přijal místo generálního manažera druholigové Nové Paky. V Trutnově však zůstal a navíc právě zde otevírá hokejové centrum nejmodernější nejen ve východních Čechách.

Na běžecký pás klidně v bruslích

Pavel FedulovZdroj: Kristina FedulovaFedulov Hockey Center, jak se 25. června otevírané sportoviště jmenuje, disponuje vskutku řadou, i v hokejově vyspělém Česku, nevídaných možností. „Ano, použili jsme nejmodernější technologie, které nám pomůžou v oblasti diagnostiky a tréninku“, nastínil Pavel Fedulov s doplněním, že nejnápadnějším tréninkovým nástrojem bude asi takzvaný Skatemill. Jedná se o poslední generaci hokejového běžeckého pásu, na němž mohou hráči trénovat přímo v bruslích, například střelbu za jízdy. Zároveň při tom lze zjistit biomechanickou analýzu techniky bruslení, což opět zvyšuje kvalitu trénování a dává možnost zaměřit se na detailní práci.

Centrum nabízí ale i další diagnostické možnosti, a to na platformě beeSport, jež je využitelná téměř pro všechny sporty. „Tyhle stroje pomůžou zjistit celkový fyzický stav sportovce. Systém udělá podrobný report a trenér vidí celý obraz toho, nač se ve své práci zaměřit. Takový report se dá udělat i pro celý tým či skupinu jednotlivců. Výsledky pak můžou být porovnány mezi sebou a díky komplexní databázi i se světovými normami,“ uvedl dále Fedulov a dodal, že následně může nastoupit program Lux Partner, který zjednoduší práci trenérovi tím, že mu na základě výsledků testů sepíše tréninkový plán.

Je libo si zatrénovat v New Yorku?

Další novinkou v trutnovském centru je Sense Arena, tréninková virtuální realita. V tomto případě hráč trénuje ve speciálních brýlích různé hokejové situace, což mu pomáhá zlepšit návyky a herní myšlení. „Perfektní to je i pro gólmany ve smyslu tréninku rychlosti reakce a vyhodnocení herních situací. Při tom k tréninku nepotřebujete skoro žádnou vystroj, jen speciální přistroj. Můžete trénovat třeba v legendární Madison Square Garden,” uzavřel Fedulov.

Jak se činnost centra projeví na trutnovském hokeji, který letos přišel o druholigovou licenci, jistě nebude vidět hned. Spíše během pěti až deseti let. Vypadá to však, že o klienty nejen z řad malých hokejistů tato novinka nebude mít nouzi. Každého hráče činí jedinečným jeho unikátnost, ale naučí-li se český hokej postavený na chytrosti a kreativitě, pracovat s těmito systémy a nástroji, a především smysluplně využívat jejich výsledků, může to v rámci sílícího boje na světovém hokejovém poli znamenat nejen nutnost, ale právě pro chytrý a zkušený hokej i další v současnosti tolik potřebnou výhodu.