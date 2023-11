I to rozhodlo o výběru, koho vybrat do tradičního příběhu osobností? Volba padla na Matěje Poula. Jeho příběh totiž vyznívá jako nejzajímavější. Dvaadvacetiletý sportovec je totiž více hokejistou než fotbalistou. Dříve trutnovský forvard působí momentálně v druholigových Letňanech, poslední zápas v jejich dresu však odehrál naposledy v minulé sezoně. Letos na podzim vyměnil brusle za kopačky, za Volanov stihl naskočit do pěti utkání a v tom posledním nasázel soupeři z Podhůří hattrick!

Jak k přesunu z ledové plochy na zelený trávník došlo, také to Matěj prozradil v rozhovoru pro Krkonošský deník, kdo by jej chtěl vidět v akci, může využít nejbližší příležitosti a v sobotu vyrazit do Pilníkova, kde Volanov sehraje prestižní derby o další mistrovské body.

Vítězná série Hajnice skončila ve Starých Bukách. Volanov táhnou hokejoví Draci

Matěji, začnu u ledu. Znám vás jako druholigového hokejistu, ale při pohledu do letošních statistik vás postrádám. Co se stalo, že jste ještě v letošní sezoně neobul brusle?

Už v létě jsem měl problém s pravým stehenním svalem, ten se nakonec týden před koncem přípravy natrhnul, což mě ze hry vyřadilo na čtyři týdny.

Fotbalista Matěj Poul…Zdroj: archiv hráčeDůvodem k obnovení fotbalové kariéry tedy bylo rozhýbání uzdraveného svalu před návratem na led?

Ano i ne. S Volanovem jsem trénoval už v létě, ale plán byl, že naskočím až na jaro po konci hokejové sezony. Když jsem ale dostal zelenou od doktorů, potřeboval jsem nějak dostat zpátky kondici a fotbal je na tohle určitě super. Zároveň kluci potřebovali doplnit sestavu při marodce nebo pracovní vytíženosti.

Zdá se, že sval drží. Kdy tedy plánujete návrat mezi mantinely?

Poslední tři týdny jsem pomalu najížděl zpět do plné zátěže. Kombinoval jsem hokej s fotbalem. Do hokejového zápasu jsem byl připravený už klidně minulý týden, ale po konzultaci s trenéry bych měl jít do zápasu až tuto sobotu doma proti Řisutům.

Ještě v mládežnických letech jste byl registrován v Mladých Bukách. Proč nyní padla volba na Volanov?

Když jsem se měl k fotbalu vracet, tak jedině do Volanova. Kluky tu znám všechny, jelikož jsem s některými vyrůstal. Brácha tu v minulých letech taky hrával a teď se zdá, že se k tomu taky vrátí.

Ve Volanově mimochodem na podzim působí i další „hokejky“. Matěj Rada odehrál devět utkání, nastřílel devět branek, Jakub Mostecký v osmi duelech skóroval osmkrát. Dá se tedy říct, že hokejisté mužstvo doslova táhnou…

I oni dva hodně pomohli k mému návratu na hřiště, neboť spolu trávíme spoustu času. Nicméně bych neřekl, že Volanov táhneme jen my hokejisti. Dostali jsme ofenzivní role, ale bez celého týmu by to nešlo.

V posledním kole jste však tým táhl i vy. Premiérové góly za Volanov a ke všemu hattrick. Co k tomu říct a kolik vás to v týmové kase stálo?

Ač se to výsledkově nezdá, bylo to náročné utkání na hodně těžkém terénu. Takže jsem se hlavně nechtěl zranit. Osobně bych byl spokojený i s jedním gólem, nakonec z toho byl hattrick, takže určitě super pocit. Pokladník hned hlásil, že to bude drahý, do pokladny budu muset přispět dvě stovky.

Mohl byste všechny tři své branky popsat a prozradit, kdo vám při nich asistoval?

První gól byl po centru z pravé strany od Vency Macha, já jsem pouze nastavil levou nohu, od které se balon odrazil k pravé tyči. Při druhé trefě se ke mně odrazil míč od hostujícího obránce, já si ho pouze potáhl trochu do strany a silnější pravou nohou střílel k levé tyči. Hattrick přišel po skvělé nahrávce Michala Vaniše, který sice nehledal mě, ale nakonec z toho byla exkluzivní přihrávka za obranu. Já si počkal na pohyb gólmana a následně uklízel balon do prázdné branky.

Čtyřgólový Kejzlar po šlágru kola. Chtěli jsme jim ukázat, že jsme jasně lepší

Nyní říkáte, že se vracíte k hokeji. Nebude vám ale balón chybět? Mohou s vámi v průběhu sezony spoluhráči znovu počítat nebo tato epizoda končí?

Určitě mi chybět bude, ale teď je čas přepnout zase na led. Moc jsem toho za poslední dvě sezony kvůli zraněním neodehrál, takže už bych rád jeden celý ročník dokončil ve zdraví. Po jeho konci, ale opět nazuji kopačky a připojím se na jarní část.

Svůj poslední gól na ledě vstřelil Matěj Poul na konci srpna do sítě Salcburku (1:0).Zdroj: hcletci.cz

Jak jste vlastně v Letňanech po odchodu z Trutnova spokojen a jaké má klub v aktuální sezoně ambice?

Já jsem spokojený všude, kde k tomu jsou podmínky. To bylo v Trutnově a je to i v Letňanech. Každý rok se nám tu sešla skvělá parta, se kterou jsme dokázali, co od nás nikdo nečekal. Na to bychom chtěli navázat i letos. Kromě pražské dopravy a někdy kvality ledu si opravdu není na co stěžovat.

V poslední otázce mi na sebe prozraďte, komu v nejvyšších domácích soutěžích fandíte v hokeji a ve fotbale a kdo podle vás letošní ročníky vyhraje?

Já na sebe prásknu, že hokejovou extraligu skoro vůbec nesleduji (směje se). Nějak mě nebaví a raději vydržím do ranních hodin koukat na NHL, konkrétně na Pittsburgh. Kdybych měl ale jmenovat, tak zvolím brněnskou Kometu, kterou bych do svého tipu na vítěze zařadil společně se Spartou a černým koněm Litvínovem. Ve fotbale je to jasné, nejlepší klub v Česku, Slavia Praha!