Ve fotogalerii Dominika Rába a ohlasy trenérů Petra Hlaváče s Jaroslavem Nedvědem se vracíme ke středečnímu utkání druholigové skupiny Západ, ve kterém si to na vrchlabském ledě rozdal domácí tým s tradičním soupeřem z pražských Letňan.

Dva nesmlouvaví rivalové se potkali na vrchlabském ledě ve středečním pátém kole nadstavbové části západní skupiny druhé ligy. Tři body si odvezli letňanští Letci. | Foto: Dominik Ráb

Rovných deset zápasů zbývá vrchlabským hokejistům odehrát v nadstavbové části druholigové skupiny Západ. Pak už přijdou boje v play off, které má podkrkonošský celek zásluhou účasti v elitní skupině jisté.

Čtvrtá příčka se vzdálila. V soubojích horalů s Letci v sezoně vítězí vždy hosté

Část vítězů tak slouží bitvám o co nejlepší výchozí pozice pro vyřazovací boje a horalům se v této fázi sezony zatím nedaří úplně podle představ. Po prohrách v Děčíně a Táboře přišla cenná výhra na ledě ústeckého Slovanu, ve středu však Vrchlabští v prvním domácím souboji padli proti Letňanům.

logo HC Stadion VrchlabíZdroj: denik.czPorážka je to o to nepříjemnější, že si Letci na rivala rázem vypracovali sedmibodový polštář a čtvrtá příčka, na kterou chtěli Východočeši v nadstavbě poskočit, se na hony vzdálila. Na vině je chabá produktivita mužstva, co však ve středu večer potěšilo, to byl rozhodně výkon mladého brankáře Jakuba Červinky. Ostatně jak osmnáctiletého gólmana, tak jeho o čtyři roky staršího protějška Josefa Němečka chválili na pozápasové tiskové konferenci trenéři obou mužstev.

Nabitý program Stadionu pokračuje o víkendu. Už v sobotu čeká tým duel v hale Mosteckých Lvů, hned o den později se Vrchlabí představí na ledě vedoucího Chomutova.

Vrchlabí - Letňany 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Ohlasy na utkání

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Čtyřicet minut jsme se nemohli dostat do hry, soupeř líp bruslil, do ničeho nás nepouštěl, trápili jsme se. Zázrak, že to bylo po dvou třetinách jen 0:2, drželi jsme se stále ve hře. Ve třetí části jsme neměli co ztratit, pustili jsme se do toho, najednou to začalo fungovat, ale kontaktní gól přišel pozdě. Zdramatizovali jsme to, diváci se dočkali napínavého závěru, ale bohužel, dnes byl soupeř lepší a sluší se mu pogratulovat. Nerad chválím jednotlivce, ale určitě si zaslouží vyzdvihnout náš brankář, který nás dlouho držel ve hře.“

Jaroslav Nedvěd, trenér HC Letci Letňany: „Na druhou ligu jsme viděli nadstandardní hokej. Přijeli jsme samozřejmě s touhou zvítězit, což se nám podařilo. Měli jsme teď takové zápasy nahoru dolů, jednou jsme zahráli skvěle, jindy jsme si mysleli, že všechno umíme a ono to nevyšlo. Byl jsem v očekávání, na jakou stranu se to proti kvalitnímu soupeři otočí. Do posledních chvil jsme drželi čisté konto, pak ale soupeř z přesilovky vyrovnal a záhy nás dostal pod velký tlak. Poučili jsme se z předchozích zápasů, v předbrankovém prostoru jsme se o vítězství dokázali porvat, nenechali jsme se přetlačit a všem klukům patří velká pochvala. Tu zaslouží především brankáři na obou stranách.“

Vrchlabská střídačkaZdroj: Anton Martinec

Aktuální tabulka, část vítězů

1. Chomutov 32 25 2 2 3 152:64 81

2. Tábor 33 24 2 2 5 143:64 78

3. Příbram 32 22 3 1 6 151:98 73

4. Letňany 32 18 3 1 10 125:81 61

5. Děčín 33 18 3 1 11 140:118 61

6. Vrchlabí 32 17 1 1 13 115:88 54

7. Mostečtí Lvi 32 14 1 3 14 116:124 47

8. Ústí nad Labem 32 10 2 3 17 112:127 37

Opět nadějný úvod, stejně jako v Chebu soupeřův obrat. Wikov zůstává čtrnáctý

Jak naznačuje tabulka části vítězů, k vítězství v nadstavbě má nejblíže tým Chomutova, který na prvním místě drží tříbrankový náskok na druhý Tábor, přičemž má navíc jeden neodehraný zápas k dobru. S velkým odstupem na vedoucí trojici jsou čtvrté Letňany a pátý Děčín. Oba celky tak mají blízko k tomu, aby play off zahajovali výhodně na vlastním ledě. S výrazným odstupem je osmý Slovan Ústí nad Labem, pro který by tato příčka znamenala, že do vyřazovacích bojů vstoupí v hale třetího celku konečné tabulky. Dva zbylé týmy do play off, které odstartuje na začátku března, dodá skupina pod názvem část poražených.

Aktuální tabulka, část poražených

9. Kobra Praha 33 13 1 2 17 123:143 43

10. Benátky n. J. 32 11 3 3 15 106:106 42

11. Cheb 32 10 4 2 16 98:138 40

12. Kralupy n. Vlt. 32 7 3 4 18 92:119 31

13. Písek 32 7 4 2 19 86:122 31

14. Hronov 33 8 2 1 22 108:170 29

15. Řisuty 32 4 0 6 22 82:187 18