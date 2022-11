Fakta – branky a nahrávky: 1. Voženílek (Marcinko, Marinčin), 2. Chmielewski (Hrehorčák, Jaroměřský), 30. Voženílek (Marcinko), 60. Daňo – 54. Smoleňák (Lalancette, Lev). Rozhodčí: Hradil, Stano – Axman, Synek. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Diváci: 3 922. Třetiny: 2:0, 1:0, 1:1. HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Ročák, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, M. Doudera – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký, Kurovský – Hrňa. Mountfield Hradec Králové: J. Růžička – Jank, McCormack, Piegl, Blain, Pilař, F. Pavlík – Okuliar, Lev, Zachar – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Kel. Klíma – Smoleňák, Štohanzl, Doležal.

Hrůzostrašný start do zápasu měli Východočeši ve vzdáleném Třinci. Hned od úvodního hvizdu si domácí vytvořili tlak, který v čase 0:45 zužitkoval Voženílek, jenž se dostal k odraženému puku a poprvé překonal Jana Růžičku v hradecké brance. O dalších 49 vteřin později prohrával Mountfield už o dvě branky. Hrehorčák přesnou přihrávkou přes osu hřiště našel volného Chmielewského, který zakončoval do odkryté branky. Na začátku čtvrté minuty ještě velkou šanci domácích zahodil Martin Růžička.

Hradec se postupně dostal do hry, v početní výhodě Lalancette dosáhl branky, tu ale rozhodčí po trenérské výzvě domácích neuznali pro postavení Smoleňáka v brankovišti. Na začátku druhé periody se dostal do úniku Radovan Pavlík. Hradecký rychlík zkusil střelu, Mazanec ji však dokázal vyrazit, navíc si poradil s Pavlíkovou dorážkou. Těsně před polovinou zápasu šlo do hry znovu video. Voženílek protlačil po vhazování kotouč za Růžičku, gólman Lvů však ještě předtím posunul branku. Gól Třince nakonec platil – 3:0.

V závěrečné části se Východočeši pokusili s nepříznivým výsledkem ještě něco udělat. Na Mazance vyzrál až šest minut před koncem v přesilovce čtyř proti třem Smoleňák. Gól se znovu zkoumal pro posunutí branky u videa a stejně jako ve druhé třetině byl uznán. Další zásah Hradec v duelu nepřidal, naopak inkasoval při hře bez brankáře. Necelou minutu před koncem jel na opuštěnou branku Daňo, ale byl sražen Filipem Pavlíkem a rozhodčí připsali domácím technický gól.

Už v úterý Mountfield hostí v osmifinálové odvetě Ligy mistrů švédský Färjestad. Utkání se v ČPP aréně hraje od 17.30. Lvi budou dotahovat jednogólovou ztrátu, když minulý týden na severu Evropy prohráli 3:4.