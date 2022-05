Miminko je pro každého požehnáním. Vyjímkou není ani měsíční Amálka, která se narodila do rodiny Frodlů. To příjemné se vždy pojí i s tím tak trochu nepříjemným… Gólmanovi Dynama přibylo mnoho práce. "Kolikrát se přistihnu, že mám čas sednout si k televizi až v devět večer. Člověk jde na trénink, odpoledne si něco zahrát. Pak jde nakoupit, doma uklidí, uvaří," říký pro Deník hokejový brankář a čerstvý otec Dominik Frodl. Šestadvacetiletý borec nově musí dokazovat, že kromě brankářské ovládá i smeták a vařečku…

Jak jste se ocitl na zápasech Zaměstnanecké ligy Deníku?

Už jsem tady byl i vloni. Shodou okolností můj spolužák ze základky tady staví podium, brány, hřiště. Navíc bydlím hned za rohem. Tak jsem přišel za ním a rovněž se podívat na fotbálek.

Co jste říkal úrovni turnaji, ve kterém se střetávají proti sobě firmy?

Po pravdě jsem všechny zápasy extra nesledoval. Kecal jsem s kamarádem. Každopádně byl vidět rozdíl, když se na hřišti objevil kluk, co hraje závodně fotbal. Ostatní kluci, asi také v mládí hrávali a umí do míče kopnout, ovšem už tolik nevynikali jako třeba sedmička u vítězného týmu (pozn. – red.: Filip Jarosz z VAK Pardubice).

Do míče kopnout umím

Jaký máte vztah k fotbalu?

Fotbal mám rád. Sleduji ho furt v televizi. Troufnu si říct, že mám velký přehled.

Součástí přípravy Dynama je také fotbal. Také vždy „vlezete“ do brány?

Ne, to vůbec. Já jsem gólový hráč (směje se). Když si jdeme s klukama zahrát v rámci přípravy, tak to mě fakt baví. Bohužel se nemůžeme pouštět do nějakých větších akcí. Ne, že bychom nebyli pro fotbal stavění, ale je také náchylný ke zraněním. Nedejbože, kdyby si někdo z nás při hře urval koleno nebo kotník. Takže musíme chodit do soubojů v rámci mezí.

Věnoval jste se kromě hokeje fotbalu v dětských letech?

Ne. Fotbal jsem nikdy závodně neprovozoval. Hrál jsem jen hokej. Fotbálek je ale součástí každé letní přípravy, takže si myslím, že také umím kopnout do míče.

Bydlíte kousek od areálu Na Vinici. Máte možnost sledovat zápasy z balkonu?

To právě ne. Mám balkon na druhou stranu. Po skončení sezony jsem ale byl asi čtyřikrát na zápasech béčka. Pokud zůstávám v Pardubicích, tak se jdu v sobotu dopoledne na kluky podívat.

V příštím roce by měli fotbalisté FK Pardubice dostat novou arénu. Vy v červenobílém hokejovém dresu pokračujete. Plánujete se vydat na zápasy nejvyšší fotbalové soutěže?

Určitě. Strašně se na ligu v Pardubicích těším. Často chodím v Praze na Slavii. A teď když budu mít ligový fotbal kousek od baráku… Vždycky, když bude možnost, tak se přijdu podívat.

Sledoval jste jízdu "záchrankou" pardubických fotbalistů v letošní sezoně?

Sledoval. Pochopitelně prvotní byla Slavia, což je pro mě srdcovka. Letos nám to sice s titulem nevyšlo, na druhou stranu liga měla náboj do posledních kol. Po třech letech to nebyla jednoznačná záležitost. Pardubicím jsem hrozně přál záchranu. Znám jejich majitele ze Slavie. Ještě, když jsem byl na Slavii, tak ji vlastnil. Občas se spolu dáme do řeči. Fandil jsem jim. Naštěstí finiš soutěže měli skvělý. Uhráli si to.

Dominik Frodl si rozumí i s míčem. Ve fotbalové bráně ho však nenajdete. Dle jeho slov patří za obávané kanonýry.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

O flek bude bojovat

Zrekonstruovaný fotbalový stadion je skutečností, k tomu se v Pardubicích rýsuje nová hokejová aréna. Už teď se ale stává kontroverzním tématem.

Já bych řekl, že kontroverzní je hlavně pro koňáky. Pro lidi, kteří milují hokej, se jedná o skvělou zprávu. Jestliže se najde někdo, kdo chce za své peníze postavit takovouto halu, aniž by to město něco stálo, tak to říkám: Klobouk dolů. Samozřejmě už stávající hala v centru města je nějakým kultem a na české poměry je to stále krásná aréna. Přeci jenom už má své roky.

Je motivací pro vás zůstat v Pardubicích na sezonu 2025/2026, kdy má být podle plánu hala v provozu?

To je strašně daleká budoucnost. Člověk neví, co bude za rok. Pochopitelně není primárním cílem hokejisty hrát někde kvůli hale. Ale bylo by to krásné.

Teď zvážníme. Do brankoviště Dynama přichází Roman Will. Jak je to pro vás velká konkurence?

Obrovská. Ambice klubu jsou všeobecně známé. Věděl jsem, že přijde do Pardubic gólman. Tím, že je to Roman Will, jeden z nejlepších evropských gólmanů, to samo o sobě o něčem svědčí. Pokud se však podíváte na rozšířené statistiky v extralize, tak jsem byl v loňské sezoně také nejlepší. Takže budu bojovat.

Gólmani by měli být také alespoň trochu kamarádi, jinak to nemůže fungovat.

Souhlasím. Gólmanská parta je takový tým v týmu. Každý chce chytat, to je logické. Stejně tak každý kluk v poli chce chodit na přesilovky. Budu makat, abych dostal co nejvíc příležitostí. A mohl být co nejčastěji v bráně. Hlavně pomoct týmu k vytouženému úspěchu.

Muž v domácnosti

S nadsázkou řečeno, kdyby se vám to nepodařilo, máte o zábavu postaráno doma. Na svět jste přivítal dceru. Jaké to je být tátou?

V první řadě věřím, že se mi podaří, abych chytal (úsměv). Ne, vážně. Rodina je druhá stránka života. Ta důležitější. Neslučoval bych obě věci dohromady.

Tak jinak. Obrátil se vám narozením dcerky život?

Nějakou změnu pociťuji, ale přece jenom mimču je teprve měsíc. Zatím se starám spíše o domácnost. I když počkejte. To vyzní blbě. Jako že dělám všechno. Spíše se snažím pomáhat více než před narozením Amálky. Pro miminko je nyní nejdůležitější máma. Já se jí snažím pomáhat s věcmi okolo, které dříve dělala Klárka.

Skončil tedy pohodový život profesionálního hokejisty?

Je to znát. Kolikrát se přistihnu, že mám čas sednout si k televizi až v devět večer. Člověk jde na trénink, odpoledne si něco zahrát. Pak musím nakoupit, doma uklidit a uvařit.

Být ženou v domácnosti asi není žádný med. Dokážete nyní ocenit úsilí všech takových?

Popravdě řečeno. To jsem si nikdy nemyslel. Je to náročné, obdivuji všechny ženy, které dokážou děti i domácnost takhle obhospodařit.