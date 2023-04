Glosa: Dynamo zjišťuje, že atraktivita na Třinec prostě neplatí

Zaseklý stroj. Pardubice prohrály s Třincem druhý zápas za sebou a mašina zvaná Dynamo má pořádné problémy. Poprvé při letošním play off prohrává v sérii a Radim Rulík tak musí vymyslet, jak ji opět rozjet. Počtem střel a aktivitou to nejspíš nebude, jelikož to opravdu jeho týmu nechybí. Z východočeského kádru se vytratila ta tolik potřebná produktivita. Jak ji opět nalézt, to je správná otázka. Inspiraci by si tým trenérů mohl vzít právě v Třinci, kde atraktivita je až na druhém místě a Motákův tým zdobí efektivita.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Urvat to! Pardubičtí hokejisté sice na ledě dřou, střílí, blokují, ale něco tomu stále chybí... | Foto: Deník/Luboš Jeníček