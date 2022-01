Neúspěch v hlavním městě byl naprosto zasloužený. Mountfield prospal první polovinu zápasu, během které nabral tříbrankové manko. A to už se pak těžko stahuje. I proti Spartě, která letos (zatím) prožívá mizernou sezonu.

Nedělní domácí ztráta s Kometou mrzí, zvlášť když Hradec byl o něco aktivnějším týmem. Navíc kdyby získal o bod víc, mohl se vrátit zpátky na první příčku tabulky.

Východočeši v obou utkáních možná doplatili i na částečnou marodku z posledních dnů.

Toť negativa.

Velká premiéra juniora Pinkase

Víkendové duely ale měly i svoje pozitivní stránky.

Proti Pražanům si odbyl extraligovou premiéru osmnáctiletý Matěj Pinkas. Původně měl jet do hlavního města jako sedmý bek, ale vzhledem k absenci Filipa Pavlíka se posunul na pozici šestého obránce. Juniorský reprezentant pak strávil na ledě téměř třináct minut.

„Hodně jsem si to užil, hrát první zápas v O2 areně, navíc proti Spartě, je super. Na druhou stranu ta prohra to vždycky trochu pokazí,“ uvedl talentovaný obránce.

V neděli zase hradecký dres poprvé oblékla ruská posila Nikita Ščerbak a hned se uvedla gólem i slušnou aktivitou (mj. 8 střeleckých pokusů).

Nájezdový maraton a zásahy cizinců v ČPP Aréně. Mountfield však bere pouze bod

„Vždycky se snažím střílet, kdykoliv jen můžu. Čím více střel mám, tím je větší šance, že vstřelím gól nebo vytvořím nějakou šanci. Chtěl bych v tom pokračovat, abych mohl mít co nejvíce přihrávek či střel z nebezpečných prostorů,“ uvedla nová akvizice Mountfieldu.

A jak viděl Ščerbak svůj první gól za Hradec?

„Byl tam dobrý forček našich kluků, díky čemuž jsem získal puk. Pak jsem se otočil a vystřelil, ani jsem nad tím nijak nepřemýšlel. Prostě jsem se pokusil dostat puk k brance. Snažím se zkrátka střílet z každé příležitosti,“ dodal hráč se zkušenostmi ze slovutné NHL, kterého však mrzí, že tým nevyhrál.

Jank se po trestu těšil zpátky do hry

Proti Kometě si po sedmizápasovém distancu zahrál také bek Bohumil Jank, jehož zákrok z utkání s Kladnem se už probíral snad ze všech stran. Původně měl ještě devětadvacetiletý řízný bek chybět, ale vysoký trest mu byl o jeden duel zkrácen.

„Hrozně jsem se těšil. Nebylo to tak dlouhé, protože zápasy šly celkem po sobě, takže to uteklo rychle. Byl jsem rád, že už to je za mnou,“ pronesl hradecký obránce po utkání.