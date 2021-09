Vrchlabští hokejisté poprvé v sezoně neopouštěli ledovou plochu ve vítězném rozpoložení. Proti jihlavské Dukle sice vedli trefou Machače 1:0, po chvíli ale srovnal Harkabus a stejný hráč neúprosnou bitvu rozhodl na konci páté série samostatných nájezdů.

Jihlava po dramatickém souboji bere dva body a v tabulce Chance ligy se posouvá na sedmou příčku, Stadion po první porážce v sezoně klesá z druhé na čtvrtou. Bodově stoprocentní nadále zůstává Třebíč.

HC Stadion Vrchlabí – HC Dukla Jihlava 1:2sn

Fakta – branky a asistence: 17. Machač (Kynčl, M. Voženílek) – 19. T. Harkabus (Kauppila, Čachotský), rozh. náj. T. Harkabus. Rozhodčí: Jaroš, Svoboda – Roischel, Zídek. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:1. Diváci: 652. Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 0:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, T. Jelínek, Vála, Oliva, M. Voženílek, Nedbal – D. Chalupa, Urban, Heřman – Matýs, T. Kaut, Mrňa – T. Zeman, Chrtek, Pochobradský – L. Kučera, Machač, Kynčl. HC Dukla Jihlava: Žukov (Wolf) – Dundáček, Mareš, Eliáš, Niko, Bilčík, Kauppila, A. Dvořák – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, T. Havránek – Helt, M. Zadražil, Cachnín – F. Seman, Juda, V. Brož.

Ohlasy trenérů

Jan Starý (HC Stadion Vrchlabí):

Dnešní utkání bylo náročné, přijela Jihlava, velice kvalitní a dobře organizovaný tým. Myslím si, že utkání splnilo naše očekávání a dobře nás prověřilo v našich věcech, které chceme hrát. Zápas měl velice dobrou úroveň.

První třetina byla z naší strany velice dobrá, plnili jsme věci, které jsme si řekli, vycházeli tam. Prvních deset minut bylo od nás opravdu dobrých. Ve druhé třetině jsme z toho trošku polevili a některé ty situace jsme zbytečně přehrávali. S takhle kvalitním soupeřem to ale není určitě jednoduchý, takže jsme rádi, že jsme udrželi ten nerozhodný stav až do konce. Měli jsme tam samozřejmě šance zápas rozhodnout, mohli jsme i inkasovat, takže za nás velice kvalitní utkání, které jsme odehráli velice dobře.

Viktor Ujčík (HC Dukla Jihlava):

Jsme rádi, že jsme, oproti minulému zápasu, do toho dali víc srdce, víc bojovnosti, víc nasazení. Jeli jsme sem s velkým respektem k soupeři, který ještě letos neprohrál. Musím říct, že to byl opravdu hezký rychlý zápas se šťastným koncem pro nás. Nájezdy jsou vždy loterie. Pokud mám z týmu někoho vyzdvihnout, je to určitě Max. Ve třetí třetině některé ty zákroky, to byla opravdu říše snů. Věřím, že třeba frustrace pro ty útočníky Vrchlabí to musí být velká, ale na druhou stranu jim také výborně zachytal gólman. Myslím si, že to dělení bodů je asi spravedlivé a pak už je to jen kdo z koho a my jsme byli šťastnější.

Další výsledky 5. kola: Třebíč – Kolín 4:1, Slavia Praha – Šumperk 5:4, Přerov – Vsetín 4:3sn, Ústí nad Labem – Havířov 4:3, Litoměřice – Kadaň 5:2, Sokolov- Benátky nad Jizerou 4:1, Prostějov – Frýdek-Místek 4:5.

Program 6. kola – středa 17.30: Vsetín – Vrchlabí, Jihlava – Litoměřice, Benátky nad Jizerou – Prostějov. 18.00: Šumperk – Třebíč, Poruba – Přerov, Kolín – Sokolov, Kadaň – Slavia Praha, Frádek-Místek – Ústí nad Labem.