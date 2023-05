Pět let. Na tak dlouhou dobu se upisuje hokejovým Pardubicím trojlístek českých reprezentantů, ať už současných či bývalých. Roman Will, Lukáš Sedlák Tomáš Hyka si mohou zhluboka oddychnout. Dynamu se totiž podařilo rozvázat jejich smlouvy s ruským Traktorem Čeljabinsk, kde působili před příchodem na východ Čech.

Zleva Lukáš Sedlák, Roman Will a Tomáš Hyka se upsali Pardubicím na dalších pět let. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Borci, kteří mají rovněž bohaté zahraniční podepsali nové smlouvy až do roku 2028.

„Všichni tři jsou top hráči, jsem rád, že s námi budou ještě dlouho,“ okomontoval majitel Dynama Petr Dědek zpečetění dlouholetých kontraktů.

Roman Will, Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka posílili kádr Dynama před uplynulou sezonou. Všichni tři, včetně Lukáše Sedláka, který zahájil sezonu v NHL, byli oporami pardubického týmu na cestě za bronzovými medailemi. Dynamo bude jejich služby využívat i v dalších letech. Brankář i oba útočníci, kteří do Pardubic přišli z Čeljabinsku a s ruským klubem se podařilo rozvázat jejich smlouvy, podepsali s Dynamem nové pětileté kontrakty.

„Patří k pilířům týmu, fanoušci si je oblíbili a věřím, že navážeme i díky nim na skvělou návštěvnost a rekordní počty prodaných permanentek,“ přeje si Dědek.

Trojlístek v minulé sezoně

Roman Will odchytal v sezoně 2022/23 za Dynamo 39 utkání v základní části a ve 33 případech slavil se svými spoluhráči výhru. S úspěšností zákroků 92,08 % patřil mezi nejlepších sedm extraligových brankářů, pětkrát udržel čisté konto. V play off potom odchytal všech 11 zápasů s 91,09 % úspěšností zákroků.

„Pro mě i pro celou moji rodinu to znamená hrozně moc. Vážím si důvěry, kterou ve mně vedení Dynama vkládá a budu se snažit dělat maximum proto, abych tu důvěru vrátil. Pardubice jsou hokejové město, pocit hrát před plnou arénou je neskutečný a já si vážím toho, jakou máme v zádech podporu. První rok jsem si neskutečně užil a věřím, že další roky budou jen úspěšnější,“ podotýká Roman Will.

Lukáš Sedlák zahájil uplynulou sezonu v NHL, do níž naskočil v dresu Colombusu Blue Jackets a následně byl vyměněn do Philadelphie Flyers. V polovině sezony se ale rozhodl pro ukončení zámořské štace a 22. prosince při svém extraligovém debutu poprvé oblékl dres Dynama. Ve 24 odehraných zápasech základní části si připsal 27 kanadských bodů (15+12), ve vyřazovacích bojích se pětkrát střelecky prosadil a přidal tři asistence. Svým herním projevem si ihned získal respekt celé hokejové veřejnosti a 5. května byl na slavnostním galavečeru vyhlášen Hokejistou sezony. O dva dny později byl reprezentačním koučem Kari Jalonenem nominován na mistrovství světa v ledním hokeji ve Finsku a Lotyšsku.

„Já jsem za ten půlrok v Pardubicích strašně šťastný a jsem rád, že tu můžu pokračovat dál. Myslím si, že s lidmi v kabině i okolo jsme si výborně sedli a doufám, že navážeme na spolupráci, budeme pracovat ještě lépe a uděláme nějaké úspěchy. Doufám, že vedení vrátím důvěru a zároveň fanouškům splním jejich očekávání, naplním to, co ode mě čekají a budu důležitou součástí týmu. Oblékat pardubický dres je neskutečné. To jak fanoušci hokejem žijí a jak nás ženou dopředu, předčilo všechna má očekávání. Pro nás hráče je skvělé, že se o ně můžeme každý zápas opřít,“ chválí pardubické příznivce Lukáš Sedlák.

Tomáš Hyka na začátku sezony odehrál prvních pět zápasů, následně svému týmu kvůli nemoci téměř dva a půl měsíce chyběl. Po návratu na led jej brzy doplnil Lukáš Sedlák a společně s Davidem Ciencialou vytvořili údernou formaci. Tomáš Hyka nakonec v dlouhodobé soutěži odehrál 31 zápasů, v nichž si připsal 24 kanadských bodů (4+20) a dalších 6 (2+4) přidal v jedenácti utkáních play off.

„Strašně si vážím toho, že tu můžu být dalších pět let a doufám, že nás čeká mnoho úspěchů. Jsem rád, že mi klub věří, a že můžu ukázat ne jenom já, ale celý tým, svou sílu a doufám, že jim to budu moct vrátit. Tým je tu skvělý, parta výborná, fanoušci asi nejlepší, co jsem zažil. Jsem rád, že jsme v sezoně udělali úspěch a věřím, že v příští sezoně to bude ještě lepší,“ přemítá Tomáš Hyka.